Встречаем Новый Год 2025 в Йошкар-Оле

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Йошкар-Оле, цены от 19 340 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840 за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
28 дек в 10:00
от 19 340 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азер
    18 марта 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
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    после встречи НГ) Однако, проведенное время в данном туре не прошло даром и мы узнали множество интересных фактов и историй о Казани и Йошкар-Оле, об окрестностях. Спасибо за организацию тура!

  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
  • Р
    Роман
    10 января 2024
    Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
    Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
  • Я
    Янушкевич
    9 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2023
    Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
    Новогодние каникулы в Казани удались! Спасибо огромное и низкий поклон нашему гиду Альфие!!!!!Великолепные экскурсии, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование,
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    чтобы всем было интересно и комфортно. Мы в восторге от видов и поездки в целом! Здоровья Вам, Альфия,успехов и удовольствия от работы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Новогодние 2025»

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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 19 340 до 19 840. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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