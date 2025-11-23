Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 39 200 ₽ за человека
Живописный каскад Поволжья. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 22 250 ₽ за человека
Нижегородское ожерелье. Зима и весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 23 250 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в ноябре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 22 250 до 39 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
