6 дней
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 19 840₽ за человека
5 дней
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
«Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски»
28 дек в 10:00
от 19 340₽ за человека
5 дней
Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
Начало: Республика Татарстан, Казань
«14:00 Новогодняя обзорная экскурсия по Казани»
28 дек в 10:00
от 20 320₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВойцеховская30 июля 2024Казань - город для туристов!!! Все самое красивое, самое лучшее - это Казань! Архитектура микрорайонов, архитектура домов - неповторимы, оригинальны. Здесь история и современность неотделимы.
- ЛЛюдмила26 июля 2024Достоинства: Организованность, насыщенность программы, все четко, никаких ожиданий. Прекрасный гид Елена Макарова, узнали много нового. Спасибо компании "Большая Страна" за организацию тура, обязательно обратимся еще.
- ССветлана24 июля 2024Все прекрасно: экскурсоводы и водители 100% профи, автобусы очень удобные.
- ААзер18 марта 2024Добрый день В нескольких словах, поездка была очень интересной и познавательной, несмотря на суровую погоду, которая установилась в регионе практически сразу
- ЕЕлена12 января 2024Очень довольны организацией тура. Все увидели и посмотрели, очень интересно.
- РРоман10 января 2024Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год
- ССветлана10 января 2023Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
- ЯЯнушкевич9 января 2023Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.
- ТТатьяна8 января 2023Новогодние каникулы в Казани удались! Спасибо огромное и низкий поклон нашему гиду Альфие!!!!!Великолепные экскурсии, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование,
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Новогодние туры 2025»
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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 19 340 до 20 320. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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