В Войцеховская Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой Казань - город для туристов!!! Все самое красивое, самое лучшее - это Казань! Архитектура микрорайонов, архитектура домов - неповторимы, оригинальны. Здесь история и современность неотделимы.

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Р Роман Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле Интересная программа, хватает для знакомства с городом и основных мест для посещения. Узнали историю города, посетили священные места, вкусно покушали и весело встретили Новый год

С Светлана Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.

Я Янушкевич Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле Очень интересная программа. Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню. Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места. Остались очень довольны.