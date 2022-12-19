Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем

Храмы, набережные, площади и красивые улицы - на экскурсии по известным и нетуристическим местам

Городские прогулки в холодные месяцы имеют свое очарование: туристической суеты меньше, камерности больше.

А в праздничный период — совсем сказка! По-европейски «игрушечная» Йошкар-Ола напоминает рождественский Запад, но сохраняет марийский колорит.

Согреваясь — нет, не глинтвейном — полезным Иван-чаем, мы покажем столицу Республики со всех сторон и познакомим с историей нашего оригинального города.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Йошкар-Ола с разных ракурсов

Маршрут охватывает и центр города, и уютные улочки рядом с ним — вы увидите настоящую Йошкар-Олу, в том числе и со смотровой площадки. Погуляем по набережным реки Кокшага, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни». У Спасской и Благовещенской башни вы полюбуетесь акваторией реки и набережной Брюгге, а в Центральном парке увидите, как красива природа Марий Эл в осенне-зимний период. Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии. А в парке Победы вы увидите военные памятники.

Прогулка по волнам времени

В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл. Мы расскажем о ее истоках, развитии и перспективах. Продемонстрируем, что наш город развивается вместе со всей страной, становясь лучше, комфортнее, интереснее. И подскажем, какие стоит купить сувениры и продукцию местных брендов, известных и не очень.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует и угостит свежезаваренным напитком. Так что одевайтесь потеплей — и идем на прогулку по Йошкар-Оле.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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