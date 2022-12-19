Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Йошкар-Ола с разных ракурсов
Маршрут охватывает и центр города, и уютные улочки рядом с ним — вы увидите настоящую Йошкар-Олу, в том числе и со смотровой площадки. Погуляем по набережным реки Кокшага, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни». У Спасской и Благовещенской башни вы полюбуетесь акваторией реки и набережной Брюгге, а в Центральном парке увидите, как красива природа Марий Эл в осенне-зимний период. Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии. А в парке Победы вы увидите военные памятники.
Прогулка по волнам времени
В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл. Мы расскажем о ее истоках, развитии и перспективах. Продемонстрируем, что наш город развивается вместе со всей страной, становясь лучше, комфортнее, интереснее. И подскажем, какие стоит купить сувениры и продукцию местных брендов, известных и не очень.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует и угостит свежезаваренным напитком. Так что одевайтесь потеплей — и идем на прогулку по Йошкар-Оле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели 74 экскурсии для 188 туристов
Мы — экскурсоводы Андрей и Елена, представляем вам цикл познавательно-развлекательных прогулок по городу-сказке — Йошкар-Оле. Набор ее достопримечательностей — необычный, где-то даже абсурдный и неоднозначный, но неизменно яркий и красочный. Здесь создана уникальная творческая среда, в которой живут горожане, и в которую мы приглашаем погрузиться и вас. Ткань города вбирает в себя и средневековую древность, и советский стиль, и купеческую старорусскую солидность, и многоцветность современных строений — эклектичных и функциональных.
Наши прогулки — это не только интересный рассказ об истории Йошкар-Олы и марийского края. Вы узнаете актуальные новости о том, как живет республика, чем славны ее жители, что хорошего уже случилось и еще случится в Марий Эл. Мы покажем красоту столичных улиц и бульваров, набережных и площадей. Естественной и важной частью наших прогулок станет фотосессия в лучших локациях. Сезоны и времена года вносят коррективы во внешность города, и наиболее выигрышные места для съемок меняются, но красота остается с ним всегда.