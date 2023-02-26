Маршрут охватывает и центр города, и уютные улочки рядом с ним — вы увидите настоящую Йошкар-Олу, в том числе и со смотровой площадки. Погуляем по набережным реки Кокшага, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни». У Спасской и Благовещенской башни вы полюбуетесь акваторией реки и набережной Брюгге, а в Центральном парке увидите, как красива природа Марий Эл в осенне-зимний период. Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии. А в парке Победы вы увидите военные памятники.
Прогулка по волнам времени
В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл. Мы расскажем о ее истоках, развитии и перспективах. Продемонстрируем, что наш город развивается вместе со всей страной, становясь лучше, комфортнее, интереснее. И подскажем, какие стоит купить сувениры и продукцию местных брендов, известных и не очень.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует и угостит свежезаваренным напитком. Так что одевайтесь потеплей — и идем на прогулку по Йошкар-Оле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Благовещенской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1193 туристов
Мы — экскурсоводы Андрей и Елена, представляем вам цикл познавательно-развлекательных прогулок по городу-сказке — Йошкар-Оле. Набор её достопримечательностей — необычный, где-то даже абсурдный и неоднозначный, но неизменно яркий и красочный. читать дальшеуменьшить
Здесь создана уникальная творческая среда, в которой живут горожане и в которую мы приглашаем погрузиться и вас. Ткань города вбирает в себя и средневековую древность, и советский стиль, и купеческую старорусскую солидность, и многоцветность современных строений — эклектичных и функциональных. Наши прогулки — это не только интересный рассказ об истории Йошкар-Олы и Марийского края. Вы узнаете актуальные новости о том, как живёт республика, чем славны её жители, что хорошего уже случилось и ещё случится в Марий Эл. Мы покажем красоту столичных улиц и бульваров, набережных и площадей. Естественной и важной частью наших прогулок станет фотосессия в лучших локациях. Сезоны и времена года вносят коррективы во внешность города, и наиболее выигрышные места для съёмок меняются, но красота остаётся с ним всегда.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Очень понравилась прогулка с экскурсоводом Андреем, за 3 часа прошли все красивые места, узнали много нового, попили чай вкуснейший с мёдом, хоть было и холодно, но мы стойко выдержали прогулку, заходили греться в интересные места. С детьми на такую экскурсию лучше когда будет тепло, приедем ещё раз летом! Спасибо большое!
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Р
Рита
Замечательный экскурсовод, знающий, понимающий, контактный, в общем одно удовольствие!!! Маршрут продуман, везде успели, было время погреться, потому что было очень холодно). был иван -чай и даже мед к чаю в эту стужу!! Андрею хороших слушателей, и как можно больше туристов!!! спасибо ему огромное!!! Город благодаря ему оставил ооочень приятное впечатление!
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Н
Наталия
День экскурсии в Йошкар-Оле был очень холодный, но Андрей составил план так, что мы посмотрели все и почти не замерзли и даже угостил нас отличным чаем! Мы в восторге от этого города, в том. числе благодаря рассказу Андрея. Рекомендуем его как интересного, интеллигентного человека, знающего очень много про свой регион!
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Полина
Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
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Анна
Замечательную экскурсию провела экскурсовод Елена. Прогулка длилась 3 часа, время пролетело незаметно несмотря на сильный мороз. Маршрут пролегал не только по основным улицам, но и переулкам города.
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Ольга
Потрясающая прогулка по городу с экскурсоводом! Учёл пожелание по времени начала проведения экскурсии, скорректировал маршрут под нас! Спасибо большое!
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