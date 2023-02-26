Представляем вашему вниманию экскурсию, которая раскроет Йошкар-Олу в зимнее время.Вас ждет не просто прогулка, а настоящее путешествие по историческим местам, украшенным зимним великолепием.Вы увидите, как преображается город в холодные месяцы,

когда улицы и парки пустеют от туристов, а местный колорит становится еще более ощутимым. Вас ждет встреча с марийской культурой и традициями, а также с уникальной архитектурой, которая сочетает в себе европейские и национальные мотивы. Наша экскурсия - это возможность увидеть Йошкар-Олу под другим углом, насладиться спокойствием зимнего города и согреться ароматным Иван-чаем, который мы предложим вам во время прогулки. Это идеальный вариант для тех, кто хочет познакомиться с городом, насладиться его красотой без спешки и суеты, а также узнать много нового о столице Республики Марий Эл

Описание экскурсии

Йошкар-Ола с разных ракурсов

Маршрут охватывает и центр города, и уютные улочки рядом с ним — вы увидите настоящую Йошкар-Олу, в том числе и со смотровой площадки. Погуляем по набережным реки Кокшага, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни». У Спасской и Благовещенской башни вы полюбуетесь акваторией реки и набережной Брюгге, а в Центральном парке увидите, как красива природа Марий Эл в осенне-зимний период. Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии. А в парке Победы вы увидите военные памятники.

Прогулка по волнам времени

В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл. Мы расскажем о ее истоках, развитии и перспективах. Продемонстрируем, что наш город развивается вместе со всей страной, становясь лучше, комфортнее, интереснее. И подскажем, какие стоит купить сувениры и продукцию местных брендов, известных и не очень.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует и угостит свежезаваренным напитком. Так что одевайтесь потеплей — и идем на прогулку по Йошкар-Оле.