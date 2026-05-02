Я покажу и расскажу то, чего не знают даже многие местные жители. Вы услышите краткую историю города и увидите дореволюционные объекты.
Пройдёте по знаковым местам советского периода и рассмотрите достопримечательности современного города. Узнаете, на что похож Дом Советов с неба и где в Йошкар-Оле спряталась Италия.
Описание экскурсии
Путешествие в историю начнётся от Царевококшайского Кремля — это самый молодой кремль России, возле которого находятся необычные музеи — про сказки и очки. Вы пройдёте по красивым мостам и набережным, увидите оригинальные динамические скульптуры и постройки 30–60-х годов. И узнаете:
- Какое животное изображено на древнем гербе Царёвококшайска
- Что связывает Йошкар-Олу и царя Фёдора Иоанновича
- На что похож Дом советов с высоты птичьего полёта
- Где в городе отыскать кусочки Европы — архитектуру Германии, Швеции, Италии и других стран
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Мы посетим экспозиции Музея сказок и Музея очков, если будем гулять в их рабочее время. Вход бесплатный
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Царевококшайского Кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 255 туристов
Я живу в Йошкар-Оле с рождения. По одному из образований я историк. Выучившись на гида, поняла, что это то дело, которым хочу заниматься. Мне очень нравится рассказывать про наш город и показывать его иногда даже с неизвестной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Мы отлично провели время! Были с детьми 6 и 11 лет. Мария легко под нас подстроилась, уделяла внимание детям, отвечала на их вопросы. Время пролетело быстро и интересно! Дети даже не успели устать!
