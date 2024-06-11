М Маргарита Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Очень интересная и познавательная экскурсия! Не могла и подумать, что в городе с населением 390т. человек 16 действующих храмов…! Подача материала очень интересная и полезная!!! Большое спасибо Евгению!

А Алёна Хранители священных рощ: обряды и традиции мари Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.

О Оксана Хранители священных рощ: обряды и традиции мари Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.

Н Наталья Хранители священных рощ: обряды и традиции мари читать дальше интересом, вся экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось слушать и слушать. Отвечал на все вопросы, а их от детей было не мало. Рекомендуем. Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим

Е Евгения Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.

Е Елена Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!

И Иван Невероятная Йошкар-Ола читать дальше очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные места для посещения. Устроила дегустацию напитков и сыра. Мы остались в неописуемом восторге от города и к тому же узнали много нового о самом городе и его жителях от Екатерины. От всей души рекомендую Екатерину как специалиста, вам будет очень интересно с ней. Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.

К Константин Невероятная Йошкар-Ола Экскурсия очень понравилась. Интересный город с историей. Отличный гид, любящий свой город. Рекомендую данную экскурсию.