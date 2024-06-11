1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:30
7 июля в 10:30
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7 200₽ за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита11 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Не могла и подумать, что в городе с населением 390т. человек 16 действующих храмов…! Подача материала очень интересная и полезная!!! Большое спасибо Евгению!
- ААлёна4 июня 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
- ООксана3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.
- ННаталья3 июня 2024Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим
- ЕЕвгения22 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
- ЕЕлена7 апреля 2024Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
- ИИван26 марта 2024Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.
- ККонстантин27 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересный город с историей. Отличный гид, любящий свой город. Рекомендую данную экскурсию.
- ООльга26 сентября 2023Самый лучший гид по Йошкар-Оле - Ольга! Интересное, красочное, увлекательное изложение материала. И очень важно, что всё логично и легко к пониманию и запоминанию! Всем рекомендую от души!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На выходные»
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