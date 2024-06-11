Экскурсии выходного дня в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Йошкар-Оле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 08:15
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:30
7 июля в 10:30
от 3 000 за всё до 8 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 7 200 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    11 июня 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Не могла и подумать, что в городе с населением 390т. человек 16 действующих храмов…! Подача материала очень интересная и полезная!!! Большое спасибо Евгению!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим
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    интересом, вся экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось слушать и слушать. Отвечал на все вопросы, а их от детей было не мало. Рекомендуем.

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
  • И
    Иван
    26 марта 2024
    Невероятная Йошкар-Ола
    Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.
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    очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные места для посещения. Устроила дегустацию напитков и сыра. Мы остались в неописуемом восторге от города и к тому же узнали много нового о самом городе и его жителях от Екатерины. От всей души рекомендую Екатерину как специалиста, вам будет очень интересно с ней.

  • К
    Константин
    27 сентября 2023
    Невероятная Йошкар-Ола
    Экскурсия очень понравилась. Интересный город с историей. Отличный гид, любящий свой город. Рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Невероятная Йошкар-Ола
    Самый лучший гид по Йошкар-Оле - Ольга! Интересное, красочное, увлекательное изложение материала. И очень важно, что всё логично и легко к пониманию и запоминанию! Всем рекомендую от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
  2. Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
  3. Невероятная Йошкар-Ола
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июле 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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