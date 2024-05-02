Комплекс «Царевококшайский Кремль» – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 6 экскурсий в категории «Комплекс «Царевококшайский Кремль»» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Гастротур по-марийски
    Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
    Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас
    читать дальше

    было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе.

    Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был
  • Д
    Денис
    17 апреля 2024
    Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.
  • И
    Иван
    26 марта 2024
    Невероятная Йошкар-Ола
    Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.
    читать дальше

    очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные места для посещения. Устроила дегустацию напитков и сыра. Мы остались в неописуемом восторге от города и к тому же узнали много нового о самом городе и его жителях от Екатерины. От всей души рекомендую Екатерину как специалиста, вам будет очень интересно с ней.

  • Ю
    Юлия
    22 февраля 2024
    Гастротур по-марийски
    Приехали первый раз в составе детей (6 и 8 лет), двух взрослых и пенсионерки. На 2 дня. Экскурсию вёл Евгений.
    читать дальше

    Приятный в общении, интересно рассказывал. Баланс информации по истории, культуры и архетиктуры. Экскурсия идеальна для первого знакомства с городом и национальной кухней марийцев. Прекрасно все организовано, клиентоориентированность на высоком уровне. Рекомендуем.

  • П
    Полина
    28 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Очень интересно и с любовью к городу.
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Гастротур по-марийски
    Благодарим Евгения за экскурсию! Немного не повезло с погодой (очень морозно!). Но зато очень познавательно, все интересно и современно! Место для дегустации национальных блюд выбрано очень с большим вкусом!
  • З
    Зверева
    18 декабря 2023
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
  • К
    Константин
    27 сентября 2023
    Невероятная Йошкар-Ола
    Экскурсия очень понравилась. Интересный город с историей. Отличный гид, любящий свой город. Рекомендую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Комплекс «Царевококшайский Кремль»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Гастротур по-марийски
  2. Невероятная Йошкар-Ола
  3. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
  4. Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
  5. Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Комплекс «Царевококшайский Кремль»" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Йошкар-Оле на 2024 год по теме «Комплекс «Царевококшайский Кремль»», 104 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам