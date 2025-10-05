Иван — ваша команда гидов в Йошкар-Оле

Провели экскурсии для 1953 туристов

Приветствуем в Йошкар-Оле! Наша команда профессиональных гидов с радостью откроет вам многогранную столицу Марий Эл. Мы погрузим вас в уникальный сплав марийской культуры и русских традиций, покажем знаковые места. С нами история города оживёт через увлекательные истории и современные реалии. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты для всех. Доверьтесь нашему опыту и страсти к Йошкар-Оле — ваш восторг станет нашей лучшей наградой!