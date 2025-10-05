Эта индивидуальная экскурсия в марийскую этнодеревню Шоруньжа предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу традиций финно-угорских народов.
Посетители смогут увидеть старинную мельницу, принять участие в народных играх и отведать национальные блюда.
Путешествие на автомобиле Volkswagen Caravelle займет около полутора часов в одну сторону, а в деревне будет возможность провести четыре часа, наслаждаясь культурой и природой. Обед включен в стоимость экскурсии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в культуру марийского народа
- 🏡 Посещение старинной усадьбы
- 🌾 Знакомство с мельницей XIX века
- 🎉 Участие в народных праздниках
- 🍽️ Дегустация национальных блюд
- 🧵 Изучение местных ремёсел
Что можно увидеть
- Марийская усадьба
- Мельница XIX века
Описание экскурсии
Шоруньжа — это самобытное марийское этнопоселение. Его жители чтят традиции и праздники предков, носят марийские наряды с уникальной вышивкой. Здесь беседуют на старинном, забытом языке. Кажется, что усадьба существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем.
В деревне вы:
- посетите марийскую усадьбу
- познакомитесь с работой мельницы, построенной в конце 19 века
- поучаствуете в народных играх и традиционных праздниках
- отведаете национальные блюда: коман мелна (трёхслойные блины), палыш и другие
- узнаете, какими ремёслами владеют жители деревни
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Focus
- Дорога в одну сторону занимает около полутора часов, в этнодеревне мы проведём 4 часа
- Обед входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1953 туристов
Приветствуем в Йошкар-Оле! Наша команда профессиональных гидов с радостью откроет вам многогранную столицу Марий Эл. Мы погрузим вас в уникальный сплав марийской культуры и русских традиций, покажем знаковые места. С нами история города оживёт через увлекательные истории и современные реалии. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты для всех. Доверьтесь нашему опыту и страсти к Йошкар-Оле — ваш восторг станет нашей лучшей наградой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
5 окт 2025
Рекомендую!
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
