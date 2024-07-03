Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Йошкар-Оле, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • В
    Виктория
    5 сентября 2023
    Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
    Полагаю, меня сильно испортили супер клевые экскурсоводы с Трипстер, и планка моя теперь завышена. Объективно, я была на десятках экскурсий.
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    И в самой только Йошкар-Оле мы были на трех музейных помимо этой пешеходной. Все экскурсоводы были отзывчивые, увлеченные, душевные. Один даже песни пел на марийском. Нет, я не ждала, что нам еще и сплясать должны. Но (возможно на контрасте) на данной пешеходной экскурсии было очень некомфортно с самого начала. Вообще, наверно, следовало сразу отказаться, так как контакт не состоялся изначально. Когда я задавала интересующие меня вопросы - мне отвечали, что вести экскурсию невозможно, так как я перебиваю. Вообще-то экскурсия индивидуальная, что предполагает априори 100% внимание экскурсовода к твоей персоне (это ж не групповая на 30 человек, чтоб оттарабанить выученный текст и удалиться). Тут же я ощущала незримое присутствие еще 30 человек, как в школьном классе, ввиду чего я должна не высовываться и не мешать «педагогу» вести свой «урок». Если «педагог» считает, что сопровождать комментариями происходящее на глазах действие неуместно, то мне следовало смириться и лицезреть молча. Такое отношение среди экскурсоводов Трипстер встречаю впервые. Но в общем и целом мы прошли все основные достопримечательности города. Почти про все (кроме первой, где сохранялось благоговейное молчание, несмотря на мои расспросы) прослушали интересные данные. Дети мои сказали, что по большому счету им понравилось, а я просто придираюсь:) возможно, если б экскурсия была для меня бесплатной, я бы тоже осталась вполне довольной. Но оплачивая ее, ожидала получить некоторый уровень сервиса

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2023
    Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
    Экскурсовод Елена провела нам очень интересную экскурсию, ответила на все интересующие нас вопросы. Экскурсию продлилась больше запланированного времени, огромное спасибо!
  • М
    Мария
    27 мая 2023
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏
  • С
    Светлана
    9 ноября 2022
    Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
    Это была прекрасная прогулка и увлекательная беседа, спасибо огромное Андрею! Мы были на одной волне, красота и культура города и
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    прежде всего люди, это самая главная ценность. Очень рады знакомству и обязательно вернёмся! С любовью к Йошкар-Оле, до новых встреч путешественники из Калуги!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  2. Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
  3. «Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в августе 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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