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И в самой только Йошкар-Оле мы были на трех музейных помимо этой пешеходной. Все экскурсоводы были отзывчивые, увлеченные, душевные. Один даже песни пел на марийском. Нет, я не ждала, что нам еще и сплясать должны. Но (возможно на контрасте) на данной пешеходной экскурсии было очень некомфортно с самого начала. Вообще, наверно, следовало сразу отказаться, так как контакт не состоялся изначально. Когда я задавала интересующие меня вопросы - мне отвечали, что вести экскурсию невозможно, так как я перебиваю. Вообще-то экскурсия индивидуальная, что предполагает априори 100% внимание экскурсовода к твоей персоне (это ж не групповая на 30 человек, чтоб оттарабанить выученный текст и удалиться). Тут же я ощущала незримое присутствие еще 30 человек, как в школьном классе, ввиду чего я должна не высовываться и не мешать «педагогу» вести свой «урок». Если «педагог» считает, что сопровождать комментариями происходящее на глазах действие неуместно, то мне следовало смириться и лицезреть молча. Такое отношение среди экскурсоводов Трипстер встречаю впервые. Но в общем и целом мы прошли все основные достопримечательности города. Почти про все (кроме первой, где сохранялось благоговейное молчание, несмотря на мои расспросы) прослушали интересные данные. Дети мои сказали, что по большому счету им понравилось, а я просто придираюсь:) возможно, если б экскурсия была для меня бесплатной, я бы тоже осталась вполне довольной. Но оплачивая ее, ожидала получить некоторый уровень сервиса