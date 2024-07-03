6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
19 авг в 08:00
22 авг в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
3 000₽ за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Погрузитесь в мир марийских традиций и язычества, посетив ремесленную усадьбу и священные места в деревне Старое Крещено
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июля 2024Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
- ААлла16 мая 2024Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
- ВВиктория5 сентября 2023Полагаю, меня сильно испортили супер клевые экскурсоводы с Трипстер, и планка моя теперь завышена. Объективно, я была на десятках экскурсий.
- ТТатьяна27 августа 2023Экскурсовод Елена провела нам очень интересную экскурсию, ответила на все интересующие нас вопросы. Экскурсию продлилась больше запланированного времени, огромное спасибо!
- ММария27 мая 2023Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏
- ССветлана9 ноября 2022Это была прекрасная прогулка и увлекательная беседа, спасибо огромное Андрею! Мы были на одной волне, красота и культура города и
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Нескучные экскурсии»
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