Описание экскурсииНаша экскурсия по Йошкар-Оле откроет вам город с необычной стороны. Не спеша мы прогуляемся по самым интересным местам города, узнаем историю города и причины преображения нашей столицы в последние два десятилетия. Мы познакомимся с нашим небольшим и очень интересным городом. Узнаем этапы развития города. Познакомимся с культурой и бытом коренного народа Мари, их обычая и религию. Увидим наши набережные, которые заполнили когда-то пустое пространство на берегу Малой Кокшаги. Вы узнаете чем живет город и что его ожидает в будущем. Экскурсию проведу либо я, либо экскурсоводы из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Историческая часть города с соборами, кремлем и купеческими домами
- 2. Объекты современного искусства: Музей Народной сказки, Музей очков, скульптурная композиция «Белые Цапли»
- 3. Набережные города с памятниками и уникальной европейской архитектурой
- 4. Две динамические композиции на городских часах: "Явление иконы Божией матери Троеручица" и "Вход господень в Иерусалим"
- 5. Прогуляемся по современным площадям, посмотрим кафедральный собор и фонтаны
- 6. Познакомимся с советской архитектурой и советским центром города
Что включено
- Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле с гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
