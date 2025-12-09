Йошкар-Ола

Описание Ответы на вопросы

Алексей Ваш гид в Йошкар-Оле
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-7 человек
4999 ₽ за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Наша экскурсия по Йошкар-Оле откроет вам город с необычной стороны. Не спеша мы прогуляемся по самым интересным местам города, узнаем историю города и причины преображения нашей столицы в последние два десятилетия. Мы познакомимся с нашим небольшим и очень интересным городом. Узнаем этапы развития города. Познакомимся с культурой и бытом коренного народа Мари, их обычая и религию. Увидим наши набережные, которые заполнили когда-то пустое пространство на берегу Малой Кокшаги. Вы узнаете чем живет город и что его ожидает в будущем. Экскурсию проведу либо я, либо экскурсоводы из моей команды.

