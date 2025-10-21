И Иван Йошкар-Ола удивительная читать дальше узнали много нового о столице республики Марий Эл. Например где находится кратчайший путь от монарха до патриарха. Ещё раз большое спасибо за экскурсию. Спасибо Зинаиде за прекрасную экскурсию по вечерней Йошкар-Оле. Дети и взрослые, для которых была проведена экскурсия остались очень довольны и

Е Екатерина Йошкар-Ола удивительная 4 октября 2025. Замечательная экскурсию в г. Йошкар-Ола. Очень интересно и познавательно, 2.5 часа пролетели не заметно. Огромное спасибо. Обязательно вернёмся ещё раз.

О Ольга Красавица Йошкар-Ола Экскурсовод Оксана Николаевна профессионально представила информацию о достопримечательностях Йошкар Олы. Было очень интересно и познавательно. С нами были дети дополнительных разъяснений для них не потребовалось, экскурсовод доходчиво излагала материал. Мы не заметили, как пролетело два часа.

М Максим Йошкар-Ола удивительная читать дальше интересно и с любовью рассказывает про свой город. Маршрут предусматривает осмотр практически всех фигурок кота в разных ипостасях, а также просмотр библейских сюжетов на башнях с часами. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо. Отличная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, хотя темп прогулки был очень динамичный, несмотря на изнуряющий зной в 30С. Зинаида Петровна

В Валерия Красавица Йошкар-Ола Экскурсия очень понравилась. Оксана Николаевна поразила нас в самое сердце сразу, она настоящий знаток своего дела. Мы увидели и узнали все знаменитые и значимые места Йошкар-Олы, узнали глубже историю нашей страны. Очень понравилось всей группе!!!!

Ф Фирсова Красавица Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия. Вся группа в восторге от нашего гида Оксаны. Посмотрели весь центр, динамические часы, площадь и храмы. Благодарим за тёплый приём. Приедем ещё.

И Инна Красавица Йошкар-Ола читать дальше любит город всей душой! экскурсия очень информативная,слушали с ребенком на одном дыхании, посмотрели всех Йошкиных котиков города и загадали желание! Оксана лучшая! Оксана просто потрясающий гид! Очень харизматичная, обладает огромным запасом информации, сделала нам классные фото, никуда не торопила на и видно,что

Н Наталья Красавица Йошкар-Ола Спасибо Оксане за интересный рассказ о Йошкар-Оле. Очень понравилось.