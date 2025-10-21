Мои заказы

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы» в Йошкар-Оле, цены от 4999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Йошкар-Ола удивительная
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Йошкар-Ола удивительная
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Йошкар-Олы, столицы Марий Эл, где старинные традиции сочетаются с современностью
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
5000 ₽ за всё до 50 чел.
Красавица Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Красавица Йошкар-Ола
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола - город контрастов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Йошкар-Ола - город контрастов
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
4999 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    21 октября 2025
    Йошкар-Ола удивительная
    Спасибо Зинаиде за прекрасную экскурсию по вечерней Йошкар-Оле. Дети и взрослые, для которых была проведена экскурсия остались очень довольны и
    читать дальше

    узнали много нового о столице республики Марий Эл. Например где находится кратчайший путь от монарха до патриарха. Ещё раз большое спасибо за экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    Йошкар-Ола удивительная
    4 октября 2025. Замечательная экскурсию в г. Йошкар-Ола. Очень интересно и познавательно, 2.5 часа пролетели не заметно. Огромное спасибо. Обязательно вернёмся ещё раз.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Экскурсовод Оксана Николаевна профессионально представила информацию о достопримечательностях Йошкар Олы. Было очень интересно и познавательно. С нами были дети дополнительных разъяснений для них не потребовалось, экскурсовод доходчиво излагала материал. Мы не заметили, как пролетело два часа.
  • М
    Максим
    31 июля 2025
    Йошкар-Ола удивительная
    Отличная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, хотя темп прогулки был очень динамичный, несмотря на изнуряющий зной в 30С. Зинаида Петровна
    читать дальше

    интересно и с любовью рассказывает про свой город. Маршрут предусматривает осмотр практически всех фигурок кота в разных ипостасях, а также просмотр библейских сюжетов на башнях с часами. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо.

  • В
    Валерия
    19 июля 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Экскурсия очень понравилась. Оксана Николаевна поразила нас в самое сердце сразу, она настоящий знаток своего дела. Мы увидели и узнали все знаменитые и значимые места Йошкар-Олы, узнали глубже историю нашей страны. Очень понравилось всей группе!!!!
  • Ф
    Фирсова
    20 июня 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия. Вся группа в восторге от нашего гида Оксаны. Посмотрели весь центр, динамические часы, площадь и храмы. Благодарим за тёплый приём. Приедем ещё.
  • И
    Инна
    13 июня 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Оксана просто потрясающий гид! Очень харизматичная, обладает огромным запасом информации, сделала нам классные фото, никуда не торопила на и видно,что
    читать дальше

    любит город всей душой! экскурсия очень информативная,слушали с ребенком на одном дыхании, посмотрели всех Йошкиных котиков города и загадали желание! Оксана лучшая!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Спасибо Оксане за интересный рассказ о Йошкар-Оле. Очень понравилось.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Очень интересная, познавательная экскурсия! Экскурсовод Оксана Николаевна поразила нашу компанию, просто влюбила нас в Йошкар-Олу! Столько впечатляющих фактов и историй! Спасибо! Заметно, что работает экскурсовод с душой и полной отдачей!

Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в декабре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 4999 до 5000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
