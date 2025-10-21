Индивидуальная
Йошкар-Ола удивительная
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Йошкар-Олы, столицы Марий Эл, где старинные традиции сочетаются с современностью
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
5000 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКрасавица Йошкар-Ола
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Йошкар-Ола - город контрастов
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
4999 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван21 октября 2025Спасибо Зинаиде за прекрасную экскурсию по вечерней Йошкар-Оле. Дети и взрослые, для которых была проведена экскурсия остались очень довольны и
- ЕЕкатерина5 октября 20254 октября 2025. Замечательная экскурсию в г. Йошкар-Ола. Очень интересно и познавательно, 2.5 часа пролетели не заметно. Огромное спасибо. Обязательно вернёмся ещё раз.
- ООльга7 августа 2025Экскурсовод Оксана Николаевна профессионально представила информацию о достопримечательностях Йошкар Олы. Было очень интересно и познавательно. С нами были дети дополнительных разъяснений для них не потребовалось, экскурсовод доходчиво излагала материал. Мы не заметили, как пролетело два часа.
- ММаксим31 июля 2025Отличная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, хотя темп прогулки был очень динамичный, несмотря на изнуряющий зной в 30С. Зинаида Петровна
- ВВалерия19 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Оксана Николаевна поразила нас в самое сердце сразу, она настоящий знаток своего дела. Мы увидели и узнали все знаменитые и значимые места Йошкар-Олы, узнали глубже историю нашей страны. Очень понравилось всей группе!!!!
- ФФирсова20 июня 2025Прекрасная экскурсия. Вся группа в восторге от нашего гида Оксаны. Посмотрели весь центр, динамические часы, площадь и храмы. Благодарим за тёплый приём. Приедем ещё.
- ИИнна13 июня 2025Оксана просто потрясающий гид! Очень харизматичная, обладает огромным запасом информации, сделала нам классные фото, никуда не торопила на и видно,что
- ННаталья12 мая 2025Спасибо Оксане за интересный рассказ о Йошкар-Оле. Очень понравилось.
- ЕЕкатерина4 мая 2025Очень интересная, познавательная экскурсия! Экскурсовод Оксана Николаевна поразила нашу компанию, просто влюбила нас в Йошкар-Олу! Столько впечатляющих фактов и историй! Спасибо! Заметно, что работает экскурсовод с душой и полной отдачей!
