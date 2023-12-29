Йошкар-Ола и уличное искусство
Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле

Познакомиться с марийскими граффити и сграффито и начать разбираться в стрит-арте

Вандализм или искусство? Ответ на этот вопрос вы найдёте на нашей экскурсии. В Йошкар-Оле более 15 граффити, 7 сграффито.

Вы увидите наиболее яркие из них: «Времена года», «Галактика спорта», «Колыбель народа — его природа», «А. Пушкин», «Кошка». Узнаете, кто стоял у истоков этих проектов и попробуете создать свой собственный — в скетчбуке.
Йошкар-Ола и уличное искусство
Йошкар-Ола и уличное искусство
Йошкар-Ола и уличное искусство
Йошкар-Ола и уличное искусство
Йошкар-Ола и уличное искусство
Йошкар-Ола и уличное искусство
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
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2
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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто хочет познакомиться с ним. Мы покажем вам уличные арт-объекты, расскажем о прошлом и настоящем города, об улицах, памятниках и легендах марийской столицы. Прогулка будет по тем местам, которые обычно скрыты от глаз туристов. Пройдём по улице Пушкина, Комсомольской, бульвару Чавайна, набережной, микрорайону Сомбатхей.

Вы узнаете:

  • Кто стоял у истоков стрит-арта в Йошкар-Оле и кто занимается им сейчас
  • Как создаются такие проекты
  • Как отличить уличное искусство от вандализма
  • В чём смысл стрит-арта

А также попробуйте создать своё искусство — сами нарисуете эскиз в скетчбуке. В конце прогулки мы подскажем, где ещё можно отыскать любопытные арт-объекты.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, необходима удобная обувь. В жару пригодится бутылочка воды и головной убор.
  • Программа ориентирована на взрослых и детей от 12 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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