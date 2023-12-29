Познакомиться с марийскими граффити и сграффито и начать разбираться в стрит-арте
Вандализм или искусство? Ответ на этот вопрос вы найдёте на нашей экскурсии. В Йошкар-Оле более 15 граффити, 7 сграффито.
Вы увидите наиболее яркие из них: «Времена года», «Галактика спорта», «Колыбель народа — его природа», «А. Пушкин», «Кошка». Узнаете, кто стоял у истоков этих проектов и попробуете создать свой собственный — в скетчбуке.
Вы увидите наиболее яркие из них: «Времена года», «Галактика спорта», «Колыбель народа — его природа», «А. Пушкин», «Кошка». Узнаете, кто стоял у истоков этих проектов и попробуете создать свой собственный — в скетчбуке.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто хочет познакомиться с ним. Мы покажем вам уличные арт-объекты, расскажем о прошлом и настоящем города, об улицах, памятниках и легендах марийской столицы. Прогулка будет по тем местам, которые обычно скрыты от глаз туристов. Пройдём по улице Пушкина, Комсомольской, бульвару Чавайна, набережной, микрорайону Сомбатхей.
Вы узнаете:
- Кто стоял у истоков стрит-арта в Йошкар-Оле и кто занимается им сейчас
- Как создаются такие проекты
- Как отличить уличное искусство от вандализма
- В чём смысл стрит-арта
А также попробуйте создать своё искусство — сами нарисуете эскиз в скетчбуке. В конце прогулки мы подскажем, где ещё можно отыскать любопытные арт-объекты.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, необходима удобная обувь. В жару пригодится бутылочка воды и головной убор.
- Программа ориентирована на взрослых и детей от 12 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария, Ксения и Юлия — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1553 туристов
Здравствуйте — салам лийже! Мы команда аккредитованных экскурсоводов. Вот уже третий год проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Родились и живём здесь, в Марий Эл. А Йошкар-Олу считаем лучшим городом на земле. Да, мы любим его и постараемся влюбить вас. Добро пожаловать — пагален вучена!
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