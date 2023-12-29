Вандализм или искусство? Ответ на этот вопрос вы найдёте на нашей экскурсии. В Йошкар-Оле более 15 граффити, 7 сграффито. Вы увидите наиболее яркие из них: «Времена года», «Галактика спорта», «Колыбель народа — его природа», «А. Пушкин», «Кошка». Узнаете, кто стоял у истоков этих проектов и попробуете создать свой собственный — в скетчбуке.

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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия подойдёт и тем, кто увлечён стрит-артом, и тем, кто хочет познакомиться с ним. Мы покажем вам уличные арт-объекты, расскажем о прошлом и настоящем города, об улицах, памятниках и легендах марийской столицы. Прогулка будет по тем местам, которые обычно скрыты от глаз туристов. Пройдём по улице Пушкина, Комсомольской, бульвару Чавайна, набережной, микрорайону Сомбатхей.

Вы узнаете:

Кто стоял у истоков стрит-арта в Йошкар-Оле и кто занимается им сейчас

Как создаются такие проекты

Как отличить уличное искусство от вандализма

В чём смысл стрит-арта

А также попробуйте создать своё искусство — сами нарисуете эскиз в скетчбуке. В конце прогулки мы подскажем, где ещё можно отыскать любопытные арт-объекты.

Организационные детали