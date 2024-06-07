1 чел.
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1.5 часа
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«На набережной Брюгге осмотрите городской дворец бракосочетания, а еще здесь мы расскажем об уникальном музее сыра и музее шоколада»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
«Кроме того, вы посетите необычный Музей марийской сказки и народного творчества под открытым небом, который появился благодаря местному жителю»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
«В стоимость входит билет в музей, включая ведение фотосъемки»
11 июня в 12:30
12 июня в 10:45
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по местам силы Марий Эл
Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа
«Вы сможете посетить музей-усадьбу крестьянина, творческий центр вышивки и увидите водяную мельницу 19 века»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«Посетите важнейшие площади города, рассмотрите здания кукольного театра и художественной галереи, заглянете в Итальянский парк»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
«В завершение вы увидите музей Сказки под открытым небом и марийскую Швейцарию — «зеленые легкие» города»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
«Местные музеи и марийская кухня»
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
«Этнографический музей и старинные традиции ткачества»
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
«Музей истории православия (внешний осмотр)»
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина7 июня 2024Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
- ИИрина6 июня 2024Прекрасная экскурсия! Благодарим!
- ААлёна4 июня 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
- ННаталья4 июня 2024Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
- ООксана3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.
- ННаталья3 июня 2024Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим
- ААнастасия2 июня 2024Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Музеи»
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