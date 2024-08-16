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Арбат своей атмосферой и культурной насыщенностью, но и является свидетелем исторических изменений, происходивших в городе с середины XVIII века. Прогуливаясь по бульвару, вы увидите не только впечатляющие фонтаны и цветники, но и главные достопримечательности Йошкар-Олы, включая главную аллею Парка культуры и отдыха и Театральный мост через реку М. Кокшага. Набережные с европейской архитектурой добавляют особого шарма этому месту, делая его идеальным для индивидуальной экскурсии. Эта прогулка по бульвару С.Г.



Чавайна позволит вам не только окунуться в историю города, но и насладиться его современным видом, который сочетает в себе лучшие традиции марийской культуры и современные архитектурные решения