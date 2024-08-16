В каждом городе есть место, которое становится его сердцем и душой. Для Йошкар-Олы таким местом является бульвар С.Г. Чавайна, названный в честь основоположника марийской литературы.
Эта улица не просто напоминает московский
Эта улица не просто напоминает московский
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🌸 Красивые фонтаны и цветники
- 🏰 Европейская архитектура на набережных
- 🎭 Театральный мост
- 🌳 Парк культуры и отдыха
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Фонтаны
- Цветники
- Главная аллея Парка культуры и отдыха
- Театральный мост
- Набережные с европейской архитектурой
Описание экскурсии
Об экскурсииИдём гулять по любимому бульвару жителей ЙОШКАР-ОЛЫ. В каждом городе есть улица, подобная московскому Арбату. В Йошкар-Оле это бульвар, названный именем основоположника марийской литературы Сергея Григорьевича Чавайна. Прогулка по нему позволяет окунуться в историю города и затронуть этапы, начиная с середины 18 века до сегодняшнего дня. На пешеходную ось, как бусинки,"нанизаны" фонтаны, цветники и достопримечательности современной столицы Марийской республики. Продолжение бульвара - главная аллея Парка культуры и отдыха и Театральный мост через реку М. Кокшага, на которой расположены набережные с европейской архитектурой.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк культуры и отдыха
- Памятник Древо жизни
- Мемориал воинской славы
- Памятник С.Г. Чавайну
- Благовещенская башня (куранты)
- Благовещенский собор
- Итальянский парк
- Русский академический драмтеатр ИМ.Г. Константинова
- Театральный мост
- Набережная Брюгге
- Республиканский театр кукол
- Памятник А. Крупнякову
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Экскурсия не предполагает питание и вход в перечисленные объекты показа.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Место встречи оговаривается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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