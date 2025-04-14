Музей истории Православия Республики Марий Эл – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей истории Православия Республики Марий Эл» в Йошкар-Оле, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
4 мая в 14:30
5 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Красавица Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
Сегодня в 09:00
4 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Йошкар-Оле: путешествие во времени
Познайте дух Йошкар-Олы в комфортной прогулке по его знаковым местам с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4 мая в 12:00
10 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 апреля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
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    не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей Йошкар-Олы за 2,5 часа: 😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа". 😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики. 😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️ 😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом. 😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁 😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица». 😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩

  • Н
    Наташа
    12 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Увидели прекрасную набережную, великолепные храмы, замечательных котов, кошек и котиков. Услышали удивительного экскурсовода Валерия Васильевича, который безгранично любит свою малую родину, своих друзей, свой город. Получше могла бы быть погода… Большое спасибо!!!
  • А
    Аделина
    6 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Замечательная экскурсия с местным гидом, который знает все локальные истории города и рассказывает их супер интересно! За эти несколько часов мы
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    посмотрели город и узнали множество интересных фактов, которые невозможно встретить в интернете. Можно сказать, что нам удалось услышать историю города с новой стороны, прочувствовать его дух и набраться впечатлений на долгое время. Очень порадовало внимательное отношение во всех планах: мы попутно задавали интересующие нас вопросы, а после экскурсии нам посоветовали местное заведение марийской кухни для ужина. В общем - просто восторг!

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
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    экскурсию. За что ей огромное спасибо. Единственное мне не понятно почему у меня оказалась индивидуальная экскурсия. Я бронировала группу на 10 человек. И было написано что экскурсия состоится при количестве 3 х. Хотя на это же время пришли ещё двое. Как то странно…

  • Р
    Руслан
    16 марта 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.
  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!
  • Г
    Габедава
    14 февраля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
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    ЙошкарОле. В течение почти трёх часов мы ознакомились со всеми основными достопримечательностями, рассказала, что ещё стоит посмотреть в городе. Очень благодарны ей за жкскурсию

  • О
    Ольга
    27 января 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
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    Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать.

  • А
    Анастасия
    10 декабря 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Музей истории Православия Республики Марий Эл»

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  4. Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Патриаршая площадь
  3. Самое главное
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
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