Резиденция марийского Деда Мороза – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Резиденция марийского Деда Мороза» в Йошкар-Оле, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красавица Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 35 Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
5 мая в 08:00
6 мая в 08:00
2500 ₽ за экскурсию
Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Йошкар-Оле: путешествие во времени
Познайте дух Йошкар-Олы в комфортной прогулке по его знаковым местам с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    16 марта 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.
  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!
  • О
    Ольга
    27 января 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
    читать дальше

    Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать.

  • А
    Анастасия
    10 декабря 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
  • Т
    Татьяна
    9 декабря 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.
  • В
    Владислав
    8 ноября 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Резиденция марийского Деда Мороза»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красавица Йошкар-Ола
  2. Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
  3. Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Набережная Брюгге
  2. Патриаршая площадь
  3. Самое главное
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в мае 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Резиденция марийского Деда Мороза" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Резиденция марийского Деда Мороза», 113 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль