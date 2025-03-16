Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 35 Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
5 мая в 08:00
6 мая в 08:00
2500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Йошкар-Оле: путешествие во времени
Познайте дух Йошкар-Олы в комфортной прогулке по его знаковым местам с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан16 марта 2025Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.
- ИИрина23 февраля 2025Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!
- ООльга27 января 2025Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось
- ТТатьяна4 января 2025Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
- ААнастасия10 декабря 2024Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
- ТТатьяна9 декабря 2024Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.
- ВВладислав8 ноября 2024Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…
- ААнна19 июля 2024Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Резиденция марийского Деда Мороза»
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