Р Руслан Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.

И Ирина Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!

О Ольга Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось

Т Татьяна Красавица Йошкар-Ола читать дальше Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать. Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.

А Анастасия Красавица Йошкар-Ола Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.

Т Татьяна Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.

В Владислав Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…