1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 мая 2024Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
- ААнгелина20 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
- ААлла16 мая 2024Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
- ТТаисия9 мая 2024Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
- ТТатьяна1 мая 2024Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас
- ДДенис17 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.
- ППолина28 января 2024Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
- ММария23 января 2024Очень интересно и с любовью к городу.
- ЗЗверева18 декабря 2023Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
- ААлексей29 августа 2023Очень интересная и познавательная экскурсия, отличный экскурсовод. Рекомендую"!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Республиканский театр кукол»
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