Республиканский театр кукол – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 5 экскурсий в категории «Республиканский театр кукол» в Йошкар-Оле, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
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    кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо!

  • А
    Ангелина
    20 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
  • Т
    Таисия
    9 мая 2024
    Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
    Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас
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    было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе.

    Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом былПриветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был
  • Д
    Денис
    17 апреля 2024
    Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
    Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.
  • П
    Полина
    28 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Очень интересно и с любовью к городу.
  • З
    Зверева
    18 декабря 2023
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
  • А
    Алексей
    29 августа 2023
    Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
    Очень интересная и познавательная экскурсия, отличный экскурсовод. Рекомендую"!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Республиканский театр кукол»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  2. Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
  3. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
  4. Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
  5. Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Республиканский театр кукол" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 300 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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