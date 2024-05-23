Д Дарья Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы читать дальше кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо! Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,

А Ангелина Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.

А Алла Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!

Т Таисия Семейный маршрут «По тропе марийских сказок» Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!

Т Татьяна Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей читать дальше было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе. Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас

Д Денис Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.

П Полина Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)

М Мария Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем Очень интересно и с любовью к городу.

З Зверева Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.