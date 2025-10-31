Вы посетите Суздаль,
Программа тура по дням
Богдарня - Суздаль
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления).
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Трансфер в Богдарню. Путевая информация.
Усадьба Кописки (Богдарня) – это место, где деревенская экологичность сочетается с городским комфортом, а натуральные фермерские продукты – с уникальным местом Клязьминского заказника.
Вас ждет:
- посещение сыроварни с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр (Сыр) Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах;
- дегустация авторских сыров. Предлагаются шесть видов сыра производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке;
- посещение фирменного магазина.
Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часов – 130 км.). Путевая информация.
За дополнительную плату: дегустация 10 сортов суздальской медовухи в Дегустационном зале «Суздальская медовуха», который находится в самом центре города.
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (при оплате пакета дегустаций, оплата в при бронировании тура или на маршруте при наличии мест).
Обед с блюдами русской кухни.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).
21:00 (ориентировочно) Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 1 ночь.
Свободное время.
Поздний ужин в ресторане отеля (при оплате пакета ужинов).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.
Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обед с русской ухой.
Отправление в Казань (время в пути около 7 часов – 400 км.).
21:00-22:00 (ориентировочно) Размещение в отеле «ИТ-парк», г. Казань (или другой аналогичный отель) – 2 ночи.
Свободное время.
Поздний ужин в ресторане отеля (при оплате пакета ужинов).
Казань. Встреча Нового года
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Новогодние краски Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана.
В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
По пути следования экскурсии осмотр красивейших городских новогодних ёлок Казани.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013, и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского собора — древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлёвская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» — «100DAL». Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.
За дополнительную плату профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков, а также ароматный и натуральный бальзам «Бугульма».
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой «Казылык» и деликатнейшим сливочным сыром (при оплате пакета дегустаций, оплата при бронировании тура или на маршруте при наличии мест).
Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).
16:30 Возвращение в отель.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет в ресторане отеля или города (за дополнительную плату).
Информация по банкету ожидается после 31.10.25.
Йошкар-Ола
Завтрак в ресторане отеля «шведский стол».
11:00 Отправление в Йошкар-Олу.
Обзорная экскурсия по городу.
Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).
Вас поразит красота колоритного города, и в ходе экскурсии вас ждёт:
- Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России;
- набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
- Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы, из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман Мелна».
А также сет из согревающих фирменных настоек.
Размещение в отеле «Амакс сити отель», г. Йошкар-Ола (или другой аналогичный отель) – 1 ночь.
Свободное время, возможность поучаствовать в городских праздничных гуляниях.
Ужин в ресторане отеля (при оплате пакета ужинов).
Чебоксары. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Чебоксары.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам – столице Республики Чувашия.
Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной.
Выходы на новую набережную города у Театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета.
Красная площадь и бульвар купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
Обед с фольклорной программой и дегустацией пива.
14:00 Отправление домой.
21:00 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет «Глобус».
23:50 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 39 900 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 10 900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты гостиниц. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «IT Park»
«ИТ- Парк» – это современная гостиница, которая расположилась в историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
К услугам гостей предложено несколько конференц-залов и переговорных комнат различной площади, оборудованные всей необходимой техникой, отвечающей последним стандартам.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
Гостиница Волна, Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
«Амакс сити отель» 3* г. Йошкар-Ола
Отель расположен в самом центре города Йошкар-Ола и считается одним из крупных и наиболее комфортных отелей в Республике Марий Эл. Сочетание цены и высокого спектра услуг приятно удивят гостей, а большое разнообразие категорий позволит выбрать номер, наиболее подходящий по вкусу или бюджету.
К размещению гостей в «AMAKS» предоставляются уютные одноместные и двухместные номера категорий «Стандарт», «Комфорт» и «Студио». Все они выполнены в спокойной цветовой гамме и оформлены в приятных тонах, включают в себя качественную мебель и современную технику. В каждом номере вас ожидает: уютная атмосфера, удобная кровать, стол, тумбочка, телевизор, кабельное телевидение, телефон, зеркало, а в собственной ванной комнате обязательно есть набор полотенец и средства личной гигиены. На всей территории предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Личный транспорт можно оставить на парковке.
Функционирует роскошный ресторан, в котором предоставляется огромный выбор блюд из европейского и национального меню, а также широкая винная карта. По утрам здесь сервируется завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать доставку напитков и еды прямо в номер.
Специально для деловых людей в отеле функционирует большой конференц-зал, который оборудован современным аудио и видео оборудованием и эргономичной мебелью. Он вмещает в себя до 100 человек и полностью подготовлен к проведению деловых мероприятий. Также возможно изменение его функционала под организацию праздничных торжеств.
Желающие отдохнуть с пользой могут посетить крытый бассейн, сауну, парикмахерскую. Вечером в ночном клубе проводится зажигательная программа, где можно повеселиться от души. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности: жанровая скульптура Йошкин-кот, Площадь Оболенского Ноготкова, где можно увидеть уникальные музыкальные часы, набережная Брюгге, архитектурный комплекс с башенными часами 12 апостолов. Также в 0,3 км располагаются главные спортивные объекты города: Ледовый и Водный дворцы, ФОК Спартак. Расстояние до аэропорта Йошкар-Ола составляет 8,7 км, до железнодорожного вокзала — 0,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (4 завтрака, 5 обедов)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) - 1500 руб./1300 руб
- Ужины (1, 2 и 4 день) - 4500 руб
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Новогодний банкет по желанию
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Какая стоимость новогоднего банкета?
Выездной праздничный банкет в ресторане отеля "Релита": взрослый / ребенок (8-12 лет вкл.) — 17000 / 12000 руб. /чел.
Трансфер на банкет к 21:00, после банкета — самостоятельно возвращение в отель.
Программа:
31 декабря с 21:00 до 22:00 — встреча гостей под живую музыку.
С 22:00 до 01:00 — главное новогоднее шоу: интерактивы, выбор Деда Мороза и Снегурочки, живой вокал и саксофон, мастер-класс по национальному танцу, выступление группы Black Diamond и танцевальное шоу.
С 01:00 — дискотека с лучшими хитами.
Программа и меню новогодней ночи в ресторане отеля “Релита”:
Выбирается 1 вариант меню на 1-го человека, скрещивать между собой меню нельзя.
Алкоголь можно принести свой (иметь чеки покупки, это подтверждает что алкоголь куплен в магазине сертифицированный, а не где-то на стороне).
Детское меню с 8 до 12 лет включительно, с 13 лет только взрослое.