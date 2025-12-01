Тур выходит за рамки столицы: вас ждут поездки в древнюю крепость-остров Свияжск, в новогоднюю Йошкар-Олу с её удивительной европейской набережной и в зимнюю сказку Раифского монастыря.
Программа тура по дням
Первое знакомство с новогодней Казанью
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (будут в ваучере).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:30-15:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу. Точное время выезда на программу будет выслано в СМС-оповещении накануне начала тура.
Туристы проживающие в следующих отелях, самостоятельно добираются к месту встречи с экскурсоводом:
- «Ильмар сити» — встреча с гидом в холле отеля «Шаляпин» ул. Университетская д. 7;
- «Рем», «Биляр Инн» — встреча с гидом в холле отеля «Амакс Сафар» ул. Односторонка Гривки д. 1;
- «Булгар» — встреча с гидом в холле отеля «Корстон» ул. Н. Ершова д. 1А.
16:00 Первое знакомство с новогодней Казанью – это погружение в атмосферу волшебства, где переплетаются восточные и западные традиции, а сказка оживает на улицах города. Это яркие огни, украшенные площади и улицы, ощущение праздника и предвкушение чуда.
Несмотря на морозные зимние дни, Казань готова подарить ощущение тепла и уюта, и наш путь туда, где вы познаете секреты, связанные с историей привычного нам всем напитка — чая. Вас ждут исторические сюжеты и персонажи Великого чайного пути.
Во все времена года — в стужу ли лютую, в зной ли нестерпимый – не обходятся у нас без чашки ароматного чая. Приглашаем и вас отведать ароматного чая с татарскими сладостями.
19:00 Окончание экскурсии. Трансфер в гостиницу.
Автобусная обзорная экскурсия по городу "Новогодняя столица". Экскурсия "Белокаменная крепость"
07:00 Завтрак в гостинице.
10:00-11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Посмотрите, как выглядит новогодняя Казань! В ярком новогоднем украшении и морозном запахе хвои, древний город предстанет в самом его сказочном воплощении!
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I.
А также площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери. И повсюду – ощущение праздника, волшебства и красоты!
14:00 Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это — официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.
Белокаменный кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
15:30 Свободное время в центре города.
Ежегодно в праздничные дни территория Кремля становится большой площадкой с культурной программой для гостей и жителей города. В новогодние дни Казанский кремль будет предлагать праздничную атмосферу с ярмаркой и интерактивными программами.
Работают кафе, где можно пообедать, открыты все музейные площадки.
От Кремля пройдитесь к пешеходной улице Баумана, которая также является популярным местом для посещения в новогодние дни. Улица преображается благодаря праздничным украшениям, световым инсталляциям и иллюминации.
Здесь можно увидеть выступления музыкантов, танцоров, клоунов, работают ярмарки, где можно приобрести новогодние подарки, сувениры и угощения.
Остров Град Свияжск
07:00 Завтрак в гостинице.
09:00-10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
11:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров-град Свияжск. Свияжск – это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.
Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
13:30 Выезд в Казань.
15:00 Свободное время в центре города.
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Йошкар-Олу
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00-09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
11:30 Экскурсия Йошкар-Ола Новогодняя. В далеких таежных лесах вас встретит новогодними огнями марийская столица – Йошкар-Ола.
Во время обзорной экскурсии вы посетите площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь-пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.).
Вы погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города. Знаменитые часы – «12 апостолов» и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии. Но это не все!
Словно кусочек старой доброй Европы — набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу – и все это в атмосфере новогодних праздничных дней.
Время для самостоятельного обеда.
16:00 Выезд в Казань.
18:30 Возвращение в Казань. Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в Раифский Богордицкий монастырь
07:00 Завтрак в гостинице.
10:00-11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на программу.
Экскурсия «Овеянная легендами земля». Всего в 30 км от Казани находится православная жемчужина Казанской епархии — Раифский Богордицкий монастырь. Святыней монастыря является чудотворный образ Грузинской Иконы Божьей Матери.
Основанный в 17 веке, монастырь пережил периоды расцвета и забвения, но полностью восстановлен и открыт православным паломникам и сотням туристов.
В новогодние и Рожественские дни в Раифе вы попадете в настоящую зимнюю сказку. Традиционно на площади перед монастырем разворачивается фестиваль ледовых и снежных скульптур. Композиции посвящены рождению Иисуса Христа, семейным ценностям и защитникам Отечества.
Храмы и скульптурные композиции переливаются в свете зимнего солнечного света, а вечером освещены разноцветными огнями.
15:00 Свободное время в центре города.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
07:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельное прибытие на ж/д вокзал.
За доп. плату экскурсия в Болгар: Стоимость экскурсии 3600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 15 человек).
08:00-09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу в город Болгар (190 км.)
12:00 Прибытие в Болгар.
Экскурсия «Северная Мекка». Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире. Посещение музея Болгарской цивилизации.
Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа – предков современных казанских татар.
15:30 Обед в кафе города.
Посещение одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть).
Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскоши и торжественности этого чуда. Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
17:00 Выезд в Казань.
20:00 Окончание программы тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
*Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Гостиница «Амакс Сафар отель» в г. Казани
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
Кристалл
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Парк Отель
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гранд Отель «Казань»
Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов. Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие.
Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера гранд отеля «Казань» на ул. Петербургской, 1.
В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.
На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.
Рабочие встречи, конференции и совещания возможно провести в специально отведенных пространствах - конференц-залах, переговорных комнатах и выставочном зале.
Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта - 22,8 км, до железнодорожного вокзала - 1,5 км.
Сулейман Палас
Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания. На официальном сайте представлены актуальные отзывы гостей и точный адрес отеля «Сулейман Палас» с 4 звёздами в Казане.
Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате "шведский стол". В распоряжении гостей рестораны "Шафран" и "Шафран Браун", лобби-бар.
Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.
"Сулейман Палас" отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы - парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.
Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Релита
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Корстон Tower
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Корстон Royal
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Шаляпин Палас
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
ИТ - Парк
«ИТ- Парк» - это современная гостиница, которая расположилась с историческом центре Казани.
Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.
На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.
К услугам гостей предложено несколько конференц-залов и переговорных комнат различной площади, оборудованные всей необходимой техникой, отвечающей последним стандартам.
Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.
Татарстан
Трехзвездочный отель “Татарстан” расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни. Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале.
На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
На круглосуточной стойке регистрации гостиничного комплекса "Татарстан" предоставляются услуги экскурсионного бюро и билетной кассы.
Ильмар Сити
Стильный и современный отель «Ильмар Сити» с Wi-Fi расположен в зеленом районе, недалеко от центра Казани.
В отеле «Ильмар Сити» гостям предлагается размещение в современных, уютных, с располагающей к отдыху атмосфере номерах, оформленных в спокойных тонах. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, рабочий стол, аудио-система с объемным звуком, Wi-Fi, телефон с прямым набором номера и хорошо оборудованная ванная комната.
Гости могут бесплатно посещать фитнес-центр отеля.
Приветливые сотрудники отеля «Ильмар Сити» помогут гостям заказать билеты и предоставят информацию об экскурсиях, а также местных достопримечательностях и событиях.
Отель расположен недалеко от центра Казани. От него можно легко добраться до музея Казанского Кремля, собора Св. Петра и Павла, музея Республики Татарстан, мечети Кул-Шариф и Государственного академического театра.
Рем Отель
Гостиница «Рем Отель» расположена в спальном районе города Казань, рядом со сквером Васильченко. Тем самым гарантирует тихий и спокойный отдых. Центр города в 5,3 км.
В фонде представлено 50 номеров, в которых созданы комфортные условия для размещения отдыхающих. Оборудованы современным техническим оснащением, собственной ванной комнатой и удобной мебелью. С бесплатным Wi-Fi будете всегда оставаться на связи.
Питание организовано в уютном ресторане, где гостям подают блюда местной кухни. Завтрак организуют по системе «шведский стол».
На территории предусмотрена парковка. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5.8 км, до аэропорта — 29.6 км, станция метро «Яшьлек» - 1.7 км.
Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Гольфстрим
Гостиница «Гольфстрим» открыла свои двери в 2007 году и продолжает радовать постояльцев своим гостеприимством. Здание находится в Советском районе города.
Здесь отдыхающие могут найти разнообразные варианты размещения. Категории, независимо от ценовой политики, укомплектованы удобной мебелью, системой кондиционирования и ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
Ресторан готов порадовать изысканными блюдами на любой вкус. Здесь представлены татарское, русское и европейское меню. В баре гости могут попробовать разнообразные напитки.
Для деловых встреч и семинаров имеется конференц-зал, который оборудован специальной оргтехникой и вмещает в себя до 50 человек.
Расстояние до аэропорта составляет - 22,8 км. В шаговой доступности от места размещения конно-спортивный комплекс, торгово-развлекательные центры и многое другое, что позволит занимательно провести время.
Биляр Инн
Отель «Биляр Инн» находится в Казани. Этот отель расположен в 5 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Парк Урицкого, Яшьлек и Торгово-развлекательный комплекс «Тандем».
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. На территории работает Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Специально для автопутешественников организована парковка. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Дополнительно: прачечная и гладильные услуги.
Булгар
Гостиница «Булгар» 2* — образец гостеприимства и гостиничного сервиса в Казани. Территориально отель располагается в Вахитовском районе по адресу ул. Вишневского, д. 21. На карте города эта локация находится в 3 км от центра города и основных достопримечательностей.
Номера оборудованы односпальными или двуспальными кроватями. Цветовая гамма выполнена в светлых тонах. В ванных комнатах представлен душ, туалет и раковина.
В ресторане сервируется по утрам завтрак. На обед и ужин вы всегда сможете заказать блюда русской и европейской кухни.
Для проведения бизнес встреч вы можете забронировать конференц-зал с необходимым оборудованием.
Ближайшие достопримечательности это Чеховский сквер, памятник водовозу, Литературный музей Е. А. Баратынског, Лядской сад.
Азимут Отель Бауман Казань
"Azimut Отель Бауман Казань" находится в центральной части Казани, всего в 15 минутах ходьбы от главной городской достопримечательности — Казанского кремля. Здесь оказывается широкий спектр услуг, в который входят экскурсионное обслуживание, прачечная, крытая автостоянка. Владельцы домашних животных оценят возможность проживания с питомцами.
В номерном фонде отеля 155 современных номеров различной категории, которые оформлены в современном стиле и оснащены разнообразной мебелью и техникой. В каждом варианте размещения есть телевизор, кондиционер и собственная ванная комната с полным набором сантехники.
В ресторане предлагают меню европейской кухни, а также традиционные татарские и русские блюда. В баре широкий выбор закусок и напитков круглосуточно. Это приветливое место позволит отвлечься от дневной суеты в беззаботной атмосфере.
Для проведения деловых переговоров, конференций, обучений, презентаций и тренингов в отеле имеется 3 конференц-зала разной площади. Различные варианты расстановки мебели залов с легкостью разместят всех участников мероприятия. Залы оснащены кондиционером, экраном, мультимедийным проектором и бесплатным Wi-Fi.
Расстояние до аэропорта Казани составляет 23 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км. В непосредственной близости от отеля проходит пешеходная улица Баумана, театры, рестораны и кафе. Всего в 15 минутах ходьбы располагается Казанский Кремль и Старо-Татарская слобода.
Дион Инн
«Dion Inn Hotel & SPA» представляет собой современную четырехзвездочную гостиницу, которая находится в бизнес-центре города Казань, недалеко от моста «Миллениум». Здесь продумано все: как для туристического отдыха, так и деловой поездки.
Для выбора гостей представлено 173 номера различных категорий. В каждом имеется все, что требуется для качественного и комфортного проживания, включая стильный интерьер, кровать с удобным матрасом, различные сценарии освещения, индивидуальный санузел с гигиеническими принадлежностями и полотенцами. В зависимости от категории, может быть душ или ванна.
В ресторане «Louis» гости могут насладиться не только изысканными блюдами европейской кухни, но и панорамным видом на город. А в выходные дни в ресторане звучит живая музыка. В лобби-баре можно попробовать ароматный кофе или освежающий коктейль.
Дополнительно предусмотрены коворкинг-пространства, переговорные и конференц-залы, где есть необходимая мебель и техника для деловых мероприятий.
Полноценно отдохнуть и расслабиться можно в спа-комплексе с живописным индустриальным видом. Есть как сауна, так и хаммам. Также предоставляются услуги массажа от профессиональных мастеров. А еще гости могут посетить бесплатно фитнес-зал с современными тренажёрами. В шаговой доступности — река Казанка. До железнодорожного вокзала — 3,9 км, а до аэропорта — 25,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1600/2700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), обеды, ужины
- Дополнительные экскурсии
- Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания (оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.