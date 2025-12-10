2 день

Обзорная экскурсия «Казань в праздничных огнях». Праздничный банкет за доп. плату

Прибытие в Казань. Точное время прибытия уточняется.

11:30-14:30 Обзорная экскурсия "Казань в праздничных огнях" с посещением Казанского кремля. Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздничного настроения во время увлекательной обзорной экскурсии по новогодней Казани.

Ощутите магию зимних улиц, почувствуйте тепло праздничных огней и окунитесь в атмосферу настоящего праздника.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления, позволив почувствовать дух Нового года в сердце Татарстана и насладиться уникальной атмосферой города, наполненного сказочной красотой и уютом зимних праздников.

15:00 Обед в кафе города.

16:00 Заселение в отель, свободное время для подготовки к праздничному банкету (за доп. плату).

