Откройте для себя тайны и экзотику Йошкар-Олы, где переплетаются древние легенды марийцев и сверкающая иллюминация.
Окунитесь в уникальный микс культур, истории и настоящего новогоднего волшебства, которое уедет с вами домой.
Программа тура по дням
Переезд на поезде из Перми
22:20 Отправление поезда со ст. Пермь-II.
Обзорная экскурсия «Казань в праздничных огнях». Праздничный банкет за доп. плату
Прибытие в Казань. Точное время прибытия уточняется.
11:30-14:30 Обзорная экскурсия "Казань в праздничных огнях" с посещением Казанского кремля. Погрузитесь в атмосферу волшебства и праздничного настроения во время увлекательной обзорной экскурсии по новогодней Казани.
Ощутите магию зимних улиц, почувствуйте тепло праздничных огней и окунитесь в атмосферу настоящего праздника.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления, позволив почувствовать дух Нового года в сердце Татарстана и насладиться уникальной атмосферой города, наполненного сказочной красотой и уютом зимних праздников.
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Заселение в отель, свободное время для подготовки к праздничному банкету (за доп. плату).
Свободный день
Свободный день.
Обзорная экскурсия «Праздничные огни Йошкар-Олы». Посещение Национального музея Республики Марий Эл ИМ.Т. Евсеева
10:00 Выезд в Йошкар-Олу.
12:00-15:00 Обзорная экскурсия “Праздничные огни Йошкар-Олы”. Погрузитесь в атмосферу зимней сказки во время обзорной экскурсии по Йошкар-Оле, наполненной праздничным настроением и волшебством новогодних огней.
В этот особенный период город превращается в яркое и уютное место, где каждая улица и площадь наполняются теплом и магией зимних праздников.
Насладитесь красотой праздничных огней, почувствуйте атмосферу радости и ожидания чуда, а также окунитесь в уникальную атмосферу города, где каждый уголок пропитан духом Нового года и зимней сказки.
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Погрузитесь в увлекательное путешествие по богатой истории и культуре Марий Эл. Здесь вас ждут уникальные экспонаты, рассказывающие о древних традициях, легендах и обычаях марийского народа.
Ощутите атмосферу прошлого, познакомьтесь с этнографическими сокровищами и удивительными артефактами, которые перенесут вас в далёкое прошлое и откроют тайны этого загадочного региона.
Посещение музея — это не только познавательное приключение, но и возможность почувствовать дух марийской культуры и оставить в памяти яркие впечатления.
17:30-19:00 Свободное времяв городе для самостоятельного ужина.
19:00-21:00 Обратная дорога в Казань.
Посещение Национального музея Республики Татарстан
Завтрак. Освобождение номеров.
10:30 Посещение Национального музея Республики Татарстан. Погрузитесь в богатую историю и уникальную культуру Татарстана, посетив Национальный музей Республики Татарстан!
В этом увлекательном музее вас ждут захватывающие экспозиции, рассказывающие о древних временах, народных традициях, искусстве и легендах региона.
Откройте для себя редкие археологические находки, великолепные этнографические коллекции и интерактивные выставки, которые перенесут вас в прошлое и познакомят с богатым наследием Татарстана.
Это незабываемое путешествие в мир истории и культуры — идеальный способ лучше понять сердце этого удивительного края!
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Трансфер на вокзал и выезд в Пермь. Точное время выезда уточняется.
Прибытие в Пермь
08:31 Прибытие поезда в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельной гостинице в г. Казань (3 ночи) + переезд из Перми и обратно на поезде (2 ночи).
Обратите внимание! Возможно 2- или 3-местное женское подселение.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Дата
|Дата возврата
|2-х и 2-х+доп
|1-но местное
|30.12.2025
|04.01.2025
|36 200
|49 100
Скидки распространяются только на вагоны "плацкарт". На купе скидки нет.
Дети (0-4 года) – 9 000 руб. без места в поезде (на полке с родителем) и без питания (если вагон с питанием).
Скидки детям 5-9 лет – 1 650 руб.
Скидки детям 10-17 лет – 1 350 руб.
Пенсионеры и студенты – 350 руб.
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Варианты проживания
Давыдов
Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города. Кроме того, персонал поможет организовать отличный праздник или банкет.
Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номера нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.
В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также, можно посетить бар.
Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.
Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро "Суконная слобода". Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.
Поезд
Ваше путешествие начнется с комфортабельного переезда, благодаря тому, что места предоставляются в вагонах класса "КУПЕ" (туда).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты из Перми и обратно
- Сопровождение группы из Перми
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Проживание в г. Казань
- Питание, указанное в программе: завтраки в гостиницах после ночёвки, 3 обеда
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Новогодний банкет
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку; столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
Какие скидки есть в туре?
Скидки распространяются только на вагоны "плацкарт". На купе скидки нет.
Дети (0-4 года) – 9 000 руб. без места в поезде (на полке с родителем) и без питания (если вагон с питанием).
Скидки детям 5-9 лет – 1 650 руб.
Скидки детям 10-17 лет – 1 350 руб.
Пенсионеры и студенты – 350 руб.
Какую информацию нужно знать о транспорте?
ЖД вокзал Пермь II, около главного входа.
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Ваше путешествие начнется с комфортабельного переезда, благодаря тому, что места предоставляются в вагонах класса "КУПЕ".
Встреча с сопровождающей на улице перед главным входом на вокзал, под эл. табло слева. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер) - встреча с сопровождающей проходит в здании вокзала, а не на улице.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления.
Просим обратить внимание, что при бронировании ЖД туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде. Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1–2 дня до отправления тура на почту. Благодарим за понимание.
При желании Вы можете приобрести все 4 места в отсеке "купе", чтобы путешествовать без соседей, если в Вашей компании меньше 4-х человек. Уточнять стоимость доплаты за "купе" необходимо у менеджера при бронировании.
Посадка туристов может быть произведена на станциях Верещагино и Менделеево, но без изменения стоимости, так как билеты выписываются из Перми (см. цену в прайсе "из Перми").
Какие документы нужны?
1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
4. ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт\свидетельство о рождении. Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей. Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая. При наборе небольшой группе туристы отправляются без сопровождающей. Памятка также будет отправлена на почту. Туристы самостоятельно садятся в поезд. В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
Распечатать памятку по туру.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.
Какую важную информацию еще нужно знать?
Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить: заявление от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет.
Гостиница “Амакс Сафар” ул. Односторонка Гривки, 1, 2 этаж.
Стоимость по схеме:
- белые столы № 14, 30, 31, 41 стоимость на 1 гостя 24 000 рублей;
- желтые столы № 3, 6, 11, 13, 37, 42, 47, 50-52, 54-55, 58-59, 61-62 стоимость на 1 гостя 20 800 рублей;
- оранжевые столы 48 - 49,63, 65-67 стоимость на гостя 15 700 рублей;
- дети до 7 лет - 7 800 рублей (за любым столом).
Цена актуально до 10.12.2025 г.
Алкоголь не входит в стоимость банкета, можно взять с собой.
Актуальность свободных мест уточнять в момент бронирования.
*Трансфер на банкет и обратно не организуется.
Новогодний банкет
Гостиница “Suleiman Palace” ул. Петербургская, 55
Стоимость:
- Фиолетовые столы:
- взрослый - 16 900 руб.;
- дети 4-12 лет - 9 100 руб.
- Синие места:
- взрослый - 16 250 руб.;
- дети 4-12 лет - 9 100 руб.
- Зеленые места
- взрослый - 15 600 руб.;
- дети 4-12 лет - 9 100 руб.