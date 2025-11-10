1 день

Богдарня - Суздаль

03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления).

08:00-08:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ» (время в пути около 2,5 часа – 130 км.).

Трансфер в Богдарню. Путевая информация.

Усадьба Кописки (Богдарня) –это место, где деревенская экологичность сочетается с городским комфортом, а натуральные фермерские продукты — с уникальным местом Клязьминского заказника.

Вас ждет:

посещение сыроварни с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр (Сыр) Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах;

с видом на сырный цех и рассказом о компании «Сэр (Сыр) Джон», а также о процессе приготовления сыров и их видах; дегустация авторских сыров . Предлагаются шесть видов сыра, производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке;

. Предлагаются шесть видов сыра, производства компании «Сэр (Сыр) Джон», с рассказом о сыроварении и о тех сырах, которые представлены в сырной тарелке; посещение фирменного магазина.

Отправление в Суздаль (время в пути около 2,5 часа – 130 км.). Путевая информация.

За дополнительную плату: дегустация 10 сортов суздальской медовухи в Дегустационном зале Суздальская медовуха, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены (при оплате пакета дегустаций, оплата на маршруте при наличии мест).

Обед с блюдами русской кухни.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 250 км).

21:00 (ориентировочно) Размещение в отеле.

Свободное время.

Поздний ужин в ресторане отеля (при оплате пакета двух ужинов).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160