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Описание
Об экскурсии
Вас ждет экскурсия в потрясающее место, закрытое от холодных ветров, дующих с северного и северо-восточного направлений. Несравнимая тишина, удивительные виды, радующие глаз, неповторимая красота природы – все это Бухта Тихая! По версии сайта Russia Travel бухта Тихая вошла в пятёрку легендарных пляжей России.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт на экскурсию
Сопровождающий гид
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завершение: Южно-сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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