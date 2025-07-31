Описание экскурсииМыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова. Нас ждут живописнейшие пейзажи с вершин сопок, запах моря смешанный с лесным запахом, (который обязательно вскружит вам голову), крики чаек и много всего интересного…
с мая по ноябрь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Охотское море
- Пос. Охотское
- Мыс Птичий
- Мыс Великан
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас с отеля
Завершение: Отвезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Чудесная экскурсия, красивые виды, вкусная уха. Всё было шикарно.
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А
Очень хорошо
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С
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Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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