Мои заказы

Чарующий мыс Великан

Индивидуальная экскурсия по Южно-Сахалинску: Мыс Великан и Охотское море
5
3 отзыва
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан

Описание экскурсии

Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова. Нас ждут живописнейшие пейзажи с вершин сопок, запах моря смешанный с лесным запахом, (который обязательно вскружит вам голову), крики чаек и много всего интересного…

с мая по ноябрь

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Охотское море
  • Пос. Охотское
  • Мыс Птичий
  • Мыс Великан
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас с отеля
Завершение: Отвезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Чудесная экскурсия, красивые виды, вкусная уха. Всё было шикарно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие экскурсии на «Чарующий мыс Великан»

Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
8 часов
66 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Джиппинг
11 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, площа...
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
11 000 ₽ за человека
Маяк Анива и Мыс мраморный
10 часов
31 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
Завтра в 12:00
11 авг в 06:00
11 250 ₽ за человека
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Пешая
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Южно-Сахалинске
30 000 ₽ за экскурсию