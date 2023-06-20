Индивидуальная экскурсия по Южно-Сахалинску: Мыс Великан и Охотское море
Ближайшие даты:
20
июн
июн
21
июн
июн
22
июн
июн
23
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Охотское море
- Пос. Охотское
- Мыс Птичий
- Мыс Великан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.
Нас ждут живописнейшие пейзажи с вершин сопок, запах моря смешанный с лесным запахом, (который обязательно вскружит вам голову), крики чаек и много всего интересного…
с мая по ноябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Чай
- Перекус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберем Вас с отеляЗавершение: отвезем в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: с мая по ноябрьЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Южно-Сахалинска
Индивидуальные
Летние
На весь день
Похожие туры из Южно-Сахалинска
Индивидуальная
7 часов
Тур на мыс Великан
Ваше место пребывания
Завтра
22 июня
23 июня
24 июня
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мыс Острый и Быковские пороги
Ваше место пребывания
Завтра
22 июня
23 июня
24 июня
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур на Мыс Слепиковского и пляж Черные пески
Ваше место пребывания
Завтра
22 июня
23 июня
24 июня
20 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии