Чарующий мыс Великан

Индивидуальная экскурсия по Южно-Сахалинску: Мыс Великан и Охотское море

Описание
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Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
Чарующий мыс Великан
Ближайшие даты:
20
июн
21
июн
22
июн
23
июн
24
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Охотское море
  • Пос. Охотское
  • Мыс Птичий
  • Мыс Великан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.
Нас ждут живописнейшие пейзажи с вершин сопок, запах моря смешанный с лесным запахом, (который обязательно вскружит вам голову), крики чаек и много всего интересного…

с мая по ноябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Чай
  • Перекус
Где начинаем и завершаем?
Начало: заберем Вас с отеля
Завершение: отвезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по ноябрь
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Летние
На весь день

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