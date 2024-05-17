Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к уникальной достопримечательности острова Сахалин — Маяку Анива! Этот маяк, возвышающийся на скалистых неровностях острова, представляет собой великолепный образец инженерного искусства, построенный японцами еще в 1939 году. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и ощутите дух приключения и истории!

Описание экскурсии