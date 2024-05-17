Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к уникальной достопримечательности острова Сахалин — Маяку Анива! Этот маяк, возвышающийся на скалистых неровностях острова, представляет собой великолепный образец инженерного искусства, построенный японцами еще в 1939 году. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и ощутите дух приключения и истории!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Маяк Анива
- Мыс Мраморный
Описание экскурсии
К удивительному маякуМаяк Анива — уникальная достопримечательность на о. Сахалин, находящийся в труднодоступном месте на скалистых неровностях. Маяк был построен еще японцами в 1939 году на скале Сивучья. С его высоты, огонь которого поднимается на 40 метров над уровнем моря, открываются потрясающие панорамные виды. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей постройки и работы маяка, изучите его внутренние помещения, включая аккумуляторное и дизельное помещения, а также продовольственный склад и кухню. Посетив этот величественный сооружение, вы окунетесь в атмосферу прошлого и узнаете множество интересных фактов о морских навигационных средствах.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк Анива
- Мыс Мраморный
Что включено
- Трансфер, услуги судоводителя, перекус, страховка, дождевики.
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Всю информацию о месте
- Времени туристы получают за день до выезда
- Потому что время в программе указано ориентировочно и может меняться по погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
17 мая 2024
Классная экскурсия!!!
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