Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для себя удивительные каменные фигуры и скальные арки, которые напоминают о берегах Исландии и Норвегии.
Вас ждут невероятные виды, созданные ветром и морскими волнами гроты, арки, пещеры и столбы, обитаемые многочисленными колониями птиц.
Вас ждут невероятные виды, созданные ветром и морскими волнами гроты, арки, пещеры и столбы, обитаемые многочисленными колониями птиц.
Описание экскурсии
Край ЗемлиМысы «Великан» и «Птичий» — памятник природы. Это самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Так уж сложилось, что многие путают названия мысов из-за близкого расположения данных точек на карте. Однако стоит сказать, что самые красивые каменные фигуры на самом деле находятся на мысе Птичьем. Но в большинстве описаний именно это место называют «мыс Великан». Сам же мыс с этим названием расположен южнее. Мыс Птичий и Великан — место притяжения и одно из самых красивых и удивительных мест на морских побережьях Сахалина. Скальные арки мыса напоминают о берегах Исландии и Норвегии. Памятник природы расположен в Корсаковском районе на юго-западном побережье Сахалина. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых располагаются колонии птиц. Важная информация:
- При наличии более 4 человек в вашей группе, мы готовы организовать экскурсию с учетом нужного количества участников.
- Время проведения экскурсии может корректироваться по вашему запросу.
- Ориентировочное время в программе может быть изменено, так как продолжительность поездки зависит от различных факторов, включая погоду и пробки на дороге.
Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Великан
- Мыс Птичий
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если Вас больше 4 человек, компания также может организовать экскурсию с перерасчетом на нужное количество человек
- Время экскурсии может корректироваться по запросу
- Время в программе ориентировочно, т. к время в дороге зависит от многих факторов (погоды, пробок и т. д)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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