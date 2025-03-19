Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Присоединяйтесь к незабываемой экскурсии на самые загадочные и впечатляющие уголки Сахалина — мысы «Великан» и «Птичий»! Приглашаем вас открыть для себя удивительные каменные фигуры и скальные арки, которые напоминают о берегах Исландии и Норвегии.



Вас ждут невероятные виды, созданные ветром и морскими волнами гроты, арки, пещеры и столбы, обитаемые многочисленными колониями птиц.