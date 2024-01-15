2 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Айсберг».

10:00 выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.

Действующий вулкан южной части острова Кунашир.

Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом.

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.

10:30 Прибытие к началу тропы.

Выход к фумарольному полю пешком.

Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна.

12:00 Прибытие на фумарольное поле.

Визуальный осмотр.

Прогулка по полю. Фотосессия.

13:00 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеево.

14:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).

15:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.

16:30 Выезд в Южно-Курильск.

17:00 Возвращение в гостиницу

Ужин (самостоятельно).

Внимание! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.

Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности, в основном подъем (в одну сторону). Продолжительность экскурсии 6–7 часов.

Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.