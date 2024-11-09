Морская рыбалка

Отправляйтесь на незабываемое рыболовное приключение на комфортабельном катере вдоль побережья Сахалина.

Вас ждут уловы трески, лосося, палтуса и других морских обитателей из холодных вод Охотского и теплых вод Японского моря.
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание водной прогулки

Морская рыбалка на Сахалине

Морская рыбалка на Сахалине — это настоящее рыболовное приключение, которое запомнится надолго. Мы с радостью организуем для вас рыбалку на комфортабельном моторном катере. Остров Сахалин омывается двумя морями — холодным Охотским и теплым Японским, что делает его уникальным местом для рыбалки.

Уникальные условия рыбалки

Сочетание этих морей создает невероятные условия для рыбалки. В прибрежных водах вы сможете поймать:

  • треску
  • терпуга
  • минтая
  • камбалу

Летние миграции

В летний период, когда происходит миграция рыбы вдоль Сахалина, вы сможете встретить огромные косяки тихоокеанских лососей, таких как:

  • сима
  • горбуша
  • кета
  • кижуч

Глубоководные трофеи

На глубинах вас также ждут палтус, скаты и даже акула. Это отличная возможность испытать свои силы и получить незабываемые впечатления от рыбалки.

Приготовление улова

И самое приятное: весь ваш улов мы с радостью приготовим в кафе нашего комплекса совершенно бесплатно! Это отличная возможность насладиться вкусом свежепойманной рыбы в уютной атмосфере.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Улов
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, ул Ленина 248
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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