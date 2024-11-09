Морская рыбалка на Сахалине — это настоящее рыболовное приключение, которое запомнится надолго. Мы с радостью организуем для вас рыбалку на комфортабельном моторном катере. Остров Сахалин омывается двумя морями — холодным Охотским и теплым Японским, что делает его уникальным местом для рыбалки.
Уникальные условия рыбалки
Сочетание этих морей создает невероятные условия для рыбалки. В прибрежных водах вы сможете поймать:
треску
терпуга
минтая
камбалу
Летние миграции
В летний период, когда происходит миграция рыбы вдоль Сахалина, вы сможете встретить огромные косяки тихоокеанских лососей, таких как:
сима
горбуша
кета
кижуч
Глубоководные трофеи
На глубинах вас также ждут палтус, скаты и даже акула. Это отличная возможность испытать свои силы и получить незабываемые впечатления от рыбалки.
Приготовление улова
И самое приятное: весь ваш улов мы с радостью приготовим в кафе нашего комплекса совершенно бесплатно! Это отличная возможность насладиться вкусом свежепойманной рыбы в уютной атмосфере.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.