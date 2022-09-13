Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан

Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане

5
3 отзыва
Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане.

Путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к обилию морепродуктов в меню. Креветка, краб, гребешок и лосось – всё свежее, готовится по своим местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте. В путь!
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Приключения на Курилах: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Ближайшие даты:
5
авг
26
авг

Что вас ожидает 🤩

Кипящее и Горячее озера
Кипящее и Горячее озера
В кальдере вулкана Головнина полюбуемся за Горячим и Кипящим озерами
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Прогуляемся по фумарольному полю вулкана Менделеева, из трещин которого громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы
Горячие минеральные источники
Горячие минеральные источники
Искупаемся в природных источниках
Бухта Тихая
Бухта Тихая
Насладимся естественной тишиной бухты, изредка нарушают покой здесь только шумные чайки
На краю света
На краю света
Посетим остров Шикотан и познакомимся с местными достопримечательностями, в том числе мысом Край Света

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

14:00 Заселение в гостиницу.

16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.

Трансфер в ресторан.

18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городу
2 день

Отправление на о. Шикотан, день в море

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Трансфер в порт.

Прохождение досмотра.

12:00 Посадка на судно.

Обед и ужин самостоятельно (оплата на судне принимается наличными).

3 день

Прибытие на о. Шикотан

Завтрак и обед в море.

Прибытие на о. Шикотан в 18:00

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.

Прибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. Шикотан
4 день

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край Света

Завтрак в гостинце.

Отправление на мыс Край Света.

Осмотр пейзажей.

Обед-ланч бокс.

Переход в бухту Безымянная.

Прогулка по бухте.

Возвращение в город.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край Света
5 день

Экскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова

Завтрак в гостинице.

Экскурсию на г. Шикотан.

Обед-ланч бокс.

Экскурсия в бухту Димитрова.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова
6 день

Переход на о. Кунашир

Завтрак.

Выписка из гостиницы.

12:00 Регистрация на судно.

14:00 Отправление судна.

18:00 Прибытие на о. Кунашир.

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

7 день

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина.

Прибытие на 43 км трассы.

Место стоянки транспорта.

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).

Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина.

Фотостоп.

Начало спуска в кальдеру.

Осмотр кальдеры.

Озеро Горячее и Кипящее.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее
8 день

Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева

Завтрак в гостинице.

Отправление на 13 км трассы.

Место стоянки транспорта.

Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).

Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.

Прибытие на фумарольное поле.

Осмотр фумарол.

По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.

Обед на маршруте – пикник

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева
9 день

Экскурсия на мыс Столбчатый

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на мыс Столбчатый.

Прибытие на берег Охотского моря.

Остановка транспорта.

Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км.

Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу.

Прибытие на мыс Столбчатый.

Осмотр.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс Столбчатый
10 день

Отправление на о. Сахалин, день в море

Завтрак.

Выписка из гостиницы.

12:00 Регистрация на судно.

14:00 Отправление судна.

Обед и ужин самостоятельно

11 день

Прибытие на о. Сахалин

Завтрак, обед и ужин самостоятельно

20:00 Прибытие в порт Корсаков (о. Сахалин)

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

12 день

Свободный день. Экскурсия на маяк Анива по желанию

В свободный день возможна организации экскурсии за дополнительную плату, программа ниже.

Экскурсия на маяк Анива (оплачивается дополнительно).

Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.

07:00 Отправление в п. Новиково.

По пути следования комфортная остановка в пос. Озерский.

09:00 Прибытие в п. Новиково.

Перекус, инструктаж, посадка на лодки (морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках) и отправление на маяк Анива.

10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка (в зависимости от погодных условий может меняться время

прибытия и отбытия с маяка).

12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.

13:30 Отправление в Новиково.

14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.

16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.

Ужин самостоятельно.

Свободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желанию
13 день

Экскурсия в бухту Тихая

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление в п. Стародубское.

Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.

Отправление в п. Взморье.

Прибытие в п. Взморье.

Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма.

12:30 Прибытие в бухту Тихую.

Экскурсия – знакомство с бухтой.

Горячий обед.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия в бухту ТихаяЭкскурсия в бухту ТихаяЭкскурсия в бухту ТихаяЭкскурсия в бухту Тихая
14 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.

  • Южно-Сахалинск – двухместное размещение в гостинице Гагарин 3* (номер TWIN или DOUBLE)
  • Южно-Курильск – двухместное размещение (кровать и раскладной диван) в гостинице «Айсберг», удобства на блок из двух номеров.
  • Малокурильское – двухместное размещение в гостинице «Звезда» (TWIN/DOUBLE, удобства в номере)

За дополнительную плату:

  • Одноместное размещение в Южно-Сахалинске (о. Сахалин) – 13 500 рублей
  • Одноместное размещение в Южно- Курильске (о. Кунашир) – 7 500 рублей
  • Одноместное размещение в Малокурильске (о. Шикотан) – 5 000 рублей

Теплоход:

Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское, порт Южно – Курильск – порт Корсаков:

  • каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 5 080 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость.
  • каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость.

Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск:

  • каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 2 050 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость.
  • каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость.

Варианты проживания

Гостиница «Айсберг-1» 2*

11 ночей

Гостиница «Айсберг-1» 2* – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).

На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.

Во всех номерах вид на морской порт.

Номерной фонд:

  • четыре одноместных номера (удобства на блок);
  • четыре 2-местных номера (удобства на блок);
  • один номер люкс (одна большая кровать и раскладной диван).
Гостиница «Айсберг-1» 2*Гостиница «Айсберг-1» 2*Гостиница «Айсберг-1» 2*Гостиница «Айсберг-1» 2*

Теплоход Игорь Фархутдинов

2 ночи

Размещение на теплоходе согласно билетам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
  • Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
  • Сопровождение проводником на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
  • Проживание, указанное в программе
  • Страхование от несчастного случая на 1000000 рублей
  • Оформление пограничного пропуска на Курильские острова
Что не входит
  • Авиа- и жд билет до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не входящее в программу
  • Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское, порт Южно – Курильск – порт Корсаков:
  • Каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 5 080 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость
  • Каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость
  • Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск:
  • Каюта 2 категории (двухместное размещение, удобства в каюте) – 2 050 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость
  • Каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость
  • Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 180 рублей (2 раза – 360 рублей) оплачивается на месте
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей;
  • перчатки;
  • купальник;
  • шлепанцы.
Уточнения по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».

Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.

Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.

Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.

Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 сен 2022
Вопросов нет. Всё организовано хорошо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Алла!

Спасибо за отзыв! Будем рады видеть Вас вновь в числе наших туристов!
Е
8 сен 2022
Сахалинским оператором всё очень грамотно организовано, при ухудшении погоды предлагались разные варианты экскурсий по силам и желаниям,в нашей группе почти все время люди выбирали разные варианты - всё пожелания учитывались. Мне понадобилось уехать на день раньше - организовали такси и проводили. Проводники на Итурупе - отдельная песня: возили, показывали и угощали как своих, просто ощущение,что не в туре была,а в гостях.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
О
23 июля 2022
Большое спасибо Алишеру, Андрею и Ольге за наш тур! Гиды на островах очень внимательны, словоохотливы- всегда отвечали на наши вопросы, интересовались нами. Водители автобусов на Сахалине очень доброжелательны и водят аккуратно.

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