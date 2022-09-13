Гостиница «Айсберг-1» 2* – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).

На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.

Во всех номерах вид на морской порт.

Номерной фонд: