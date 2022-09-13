Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча с гидом.
Трансфер в гостиницу.
14:00 Заселение в гостиницу.
16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Трансфер в ресторан.
18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.
19:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Трансфер в порт.
Прохождение досмотра.
12:00 Посадка на судно.
Обед и ужин самостоятельно (оплата на судне принимается наличными).
Завтрак и обед в море.
Прибытие на о. Шикотан в 18:00
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.
Завтрак в гостинце.
Отправление на мыс Край Света.
Осмотр пейзажей.
Обед-ланч бокс.
Переход в бухту Безымянная.
Прогулка по бухте.
Возвращение в город.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсию на г. Шикотан.
Обед-ланч бокс.
Экскурсия в бухту Димитрова.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Выписка из гостиницы.
12:00 Регистрация на судно.
14:00 Отправление судна.
18:00 Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина.
Прибытие на 43 км трассы.
Место стоянки транспорта.
Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).
Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина.
Фотостоп.
Начало спуска в кальдеру.
Осмотр кальдеры.
Озеро Горячее и Кипящее.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отправление на 13 км трассы.
Место стоянки транспорта.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.
Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.
Прибытие на фумарольное поле.
Осмотр фумарол.
По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.
Обед на маршруте – пикник
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на мыс Столбчатый.
Прибытие на берег Охотского моря.
Остановка транспорта.
Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км.
Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу.
Прибытие на мыс Столбчатый.
Осмотр.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Выписка из гостиницы.
12:00 Регистрация на судно.
14:00 Отправление судна.
Обед и ужин самостоятельно
Завтрак, обед и ужин самостоятельно
20:00 Прибытие в порт Корсаков (о. Сахалин)
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
В свободный день возможна организации экскурсии за дополнительную плату, программа ниже.
Экскурсия на маяк Анива (оплачивается дополнительно).
Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
07:00 Отправление в п. Новиково.
По пути следования комфортная остановка в пос. Озерский.
09:00 Прибытие в п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки (морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках) и отправление на маяк Анива.
10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка (в зависимости от погодных условий может меняться время
прибытия и отбытия с маяка).
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.
13:30 Отправление в Новиково.
14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
9:00 Отправление в п. Стародубское.
Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.
Отправление в п. Взморье.
Прибытие в п. Взморье.
Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма.
12:30 Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия – знакомство с бухтой.
Горячий обед.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.
За дополнительную плату:
Теплоход:
Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское, порт Южно – Курильск – порт Корсаков:
Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск:
Гостиница «Айсберг-1» 2* – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
Размещение на теплоходе согласно билетам.
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».
Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.
Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.
В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.