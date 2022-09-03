Тур на Итуруп и Сахалин

Экскурсионный тур «Тур на Итуруп и Сахалин» на 7 дней

5
3 отзыва
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Тур на Итуруп и Сахалин
Ближайшие даты:
1
мая
8
окт

Что вас ожидает 🤩

Остров Итуруп
Остров Итуруп
Один из самых красивых островов Южно-Курильской гряды
Бухта Касатка
Бухта Касатка
Красивое и интересное своей историей место на берегу Тихого океана
Ванночки
Ванночки
Уютные термальные источники на самом берегу Охотского моря
Жаркие воды
Жаркие воды
Стилизованные горячие источники в лесах Итурупа
Белые скалы
Белые скалы
Порождение подводного извержения древнейшего вулкана
Плато Янкито
Плато Янкито
Древнее-древнее лавовое плато вулкана Менделеева на берегу моря
Маяк Анива
Маяк Анива
Загадочное и прекрасное место на южной оконечности острова Сахалин
Остров Сахалин
Остров Сахалин
Красивое, вкусное, интересное место, которое не оставит вас равнодушными
Лагуна Буссе
Лагуна Буссе
Озеро, где самостоятельно можно насобирать (а затем съесть) вкуснейшие устрицы

Описание

Остров Итуруп — одна из версий перевода с языка исчезнувшего народа айнов «Место восхода Солнца», пожалуй, нам она нравится больше всего. Действительно, здесь мы видим рассвет одними из самых первых на Земле!

Приглашаем вас на чудесный остров весной и золотой осенью — время, когда здесь мало туристов, а природа выглядит красивее, чем летом.

За 4 дня мы увидим древнее лавовое плато Янкито, удивительное творение природы Белые скалы, бухту Касатка, водную гладь Тихого океана, прекрасную природу Курильских островов — субтропические леса, следы извержений вулканов и сами вулканы, кислотные ручьи и озера…

А еще искупаемся в трех термальных источниках, каждый из которых прекрасен по своему.

Дополним наше путешествие самым интересным на острове Сахалин — посещением заброшенного японского маяка Анива и гастрономической поездкой на озеро Буссе, где можно своими руками насобирать свежайших устриц, которые местный шеф-повар подготовит к нашему обеду!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Южно-Сахалинске

Прилететь можно в любое удобное для вас время.

Встреча группы будет в отеле Юность в приятном центральном районе Южно-Сахалинска.

А вечером устроим знакомство и брифинг в одном из японских ресторанов, чтобы не откладывая попробовать свежие и вкусные местные морепродукты!

Питание в этот день оплачивается самостоятельно.

Встреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-СахалинскеВстреча в Южно-Сахалинске
2 день

Перелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники Ванночки

Сегодня у нас рейс на, пожалуй, один из самых интересных Курильских островов.

Чуть больше часа в пути над Тихим океаном, и мы на острове Итуруп.

Быстро оставим вещи в гостинице, пообедаем в одном из немногих ресторанов Курильска и отправимся на термальные источники Ванночки, расположенные на берегу Охотского моря.

А вечером мы поедем на лавовое плато Янкито — здесь древняя застывшая порода замерла, стекая в океан.

И это отличное место для того, чтобы увидеть прекрасный закат!

Завтрак входит в стоимость, в случае, если будет ранний выезд в аэропорт, будет предоставлен ланчбокс, обед и ужин оплачиваются самостоятельно в кафе.

Перелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники ВанночкиПерелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники ВанночкиПерелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники ВанночкиПерелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники ВанночкиПерелет на остров Итуруп, плато Янкито, термальные источники Ванночки
3 день

Белые скалы и термальные источники Жаркие воды

Поездка в уникальное место — к Белым скалам.

Если позволит отлив, то сможем посмотреть интересный пещерный водопад.

Сами Белые скалы образовались около 20000 лет назад в результате подводного извержения, а затем скалы из пемзы оказались на поверхности, постепенно на них выросла трава.

В итоге получился удивительный по красоте пейзаж — белые хрупкие холмы, покрытые зеленым ковром.

А под скалами не менее уникальный черный титано-магнетитовый песок, также образовавшийся в результате вулканических извержений.

На обратном пути заедем на горячие источники Жаркие воды, которые, как и остальные источники на Итурупе, удивительно не типичны для России своей красотой и благоустройством.

После вкуснейшего ужина будем гулять по живописной набережной Курильска в надежде увидеть один из красивейших закатов, которыми так славится остров.

Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно в кафе.

Белые скалы и термальные источники Жаркие водыБелые скалы и термальные источники Жаркие водыБелые скалы и термальные источники Жаркие водыБелые скалы и термальные источники Жаркие водыБелые скалы и термальные источники Жаркие водыБелые скалы и термальные источники Жаркие воды
4 день

Бухта Касатка, Баранские термальные источники

Сегодня отправимся в место интересное не только своей живописностью, но и историей.

Итак, бухта Касатка на тихоокеанской стороне острова Итуруп — на первый взгляд это просто красивое место, очередной пляж с чёрным вулканическим песком и синими воланами океана.

Но если копнуть поглубже, лет этак на 80 назад, то окажется, что это именно та бухта, из которой японские авианосцы увозили истребители, бомбившие Перл-Харбор!

Конечно, времена японского владычества на Южных Курилах давно закончились, а всё оставшееся от японцев было разрушено или заросло бурной субтропической растительностью, но кое-что мы всё-таки сможем увидеть.

В качестве бонуса — выброшенный на берег баркас, на которые даже можно залезть, если попадем на отлив.

Второй год его обещают убрать, но осенью 2022 года он еще был на месте.

Надеемся, и дальше продолжит органично дополнять пейзаж на берегу Тихого океана.

Из интересного на сегодня еще будут тоннели, пробитые в толще прибрежных скал острова корейскими военнопленными во время Второй Мировой войны.

А затем отправимся на самые красивые горячие источники, которые нам довелось видеть.

Когда смотришь на фотографии Баранских термальных источников, то кажется, что они должны быть где-то на Бали!

Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно в кафе.

Бухта Касатка, Баранские термальные источникиБухта Касатка, Баранские термальные источникиБухта Касатка, Баранские термальные источникиБухта Касатка, Баранские термальные источникиБухта Касатка, Баранские термальные источникиБухта Касатка, Баранские термальные источники
5 день

Перелет на Сахалин

Недолгий перелет и добро пожаловать в цивилизацию прекрасного города Южно-Сахалинска.

В зависимости от расписания рейсов и погодных условий, в этот день мы либо успеем осмотреть что-то интересное на Итурупе, либо в Южно-Сахалинске.

В один из дней пребывания на острове Итуруп по желанию за доп плату можно совершить восхождение на вулкан Баранский.

Завтрак входит в стоимость, обед и ужин оплачивается самостоятельно в кафе.

Перелет на СахалинПерелет на СахалинПерелет на СахалинПерелет на СахалинПерелет на Сахалин
6 день

Маяк Анива и гастрономическая поездка на озеро Буссе

Рано утром отправимся на маяк Анива, путь неблизкий (3-4 часа на машине в один конец и 1-2 часа на лодке до маяка в один конец), но оно того стоит.

Сначала пару часов на машине до берега моря, затем на лодке до южной оконечности острова Сахалин, где стоит старый японский маяк Анива.

По пути обратно остановимся на берегу на перекус, а затем отправимся в место для истинных гурманов — на озеро (лагуну) Буссе.

Мы сможем самостоятельно собрать морепродукты, которыми здесь всё буквально завалено, а затем шеф-повар проведет для нас мастер-класс по приготовлению и употреблению свежайших устриц и гребешков.

А вообще здесь обитают не только гигантские устрицы и гребешки, но и морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей.

Во время нашей поездки вы попробуете практически всё разнообразие сахалинских морепродуктов.

Завтрак входит в стоимость.

Во время поездки на озеро Буссе в стоимость входит обед.

Ужин оплачивается самостоятельно в кафе.

Маяк Анива и гастрономическая поездка на озеро БуссеМаяк Анива и гастрономическая поездка на озеро БуссеМаяк Анива и гастрономическая поездка на озеро БуссеМаяк Анива и гастрономическая поездка на озеро БуссеМаяк Анива и гастрономическая поездка на озеро БуссеМаяк Анива и гастрономическая поездка на озеро Буссе
7 день

Отлет домой

Билеты рекомендуем покупать с вылетом после 15:00 с возможностью переноса, чтобы избежать опоздания на рейс из-за погодных условий.

В случае, если в 6 день будет не очень хороший прогноз погоды, мы сможем отправиться на маяк Анива рано утром 7 дня, а затем доставить вас в аэропорт.

Завтрак входит в стоимость.

При необходимости обед и ужин оплачиваются самостоятельно в кафе.

Важно: порядок дней в программе может быть изменен по погодным и логистическим условиям (например, из-за изменения расписания рейсов теплоходов и самолетов).

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в отеле 3* в Южно-Сахалинске 2-местное размещение 3 ночи;
  • в гостевом доме в Курильске 3 ночи по выбранному тарифу.

Стоимость тура зависит от размещения:

  • при 3-местном размещении на кровати –103000 рублей;
  • при 3-местном размещении на евро-раскладушке (удобная, с матрасом) – 95000 рублей (таких мест есть 3);
  • при 2-местном размещении на кровати – 110000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Юность»

3 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Станция Владимировка-Сахалинская находится в 5,9 км от отеля, а район Большая Елань — в 6,1 км. Расстояние от отеля «Юность» до аэропорта Южно-Сахалинск составляет 11 км.

Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»Отель «Юность»

Гостевой дом «Касатка»

3 ночи

Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.

В гостевом доме:

  • Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи.
  • Специально для автопутешественников организована парковка.
  • Дополнительно: гладильные услуги.
Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Проживание в отеле 3* в Южно-Сахалинске 2-местное размещение 3 ночи
  • Проживание в гостевом доме в Курильске 3 ночи по выбранному тарифу
  • Трансфер из отеля в аэропорт в Южно-Сахалинске на рейс на Итуруп
  • Трансфер на острове Итуруп по программе
  • Экскурсия на маяк Анива
  • Экскурсия на озеро Буссе
  • Завтраки (в дни ранних вылетов и выездов могут быть предоставлены в виде ланч-боксов)
  • 3 обеда
  • Оформление разрешение на посещение острова Итуруп в погран управлении ФСБ
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинск и обратно
  • Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска в отель в первый и трансфер в аэропорт из отеля в последний дни
  • Туристическая страховка
  • Часть питания не включенная в стоимость (по меню в кафе)
  • Авиабилеты с Сахалина на остров Итуруп и обратно (11000-12000 руб)
  • Дополнительные трансферы и экскурсии по желанию туристов на острове Итуруп и Сахалин
  • Одноместное размещение 10000 руб (доступно только на острове Сахалин при условии наличия свободных номеров в отеле)
Место начала и завершения?
Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуемое

  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка) — можно купить на месте;
  • Рюкзак (для дневных выездов, объем около 20 л);
  • Часы наручные;
  • Солнцезащитные очки;
  • Термос;
  • Сидушка-хоба-подпопник (можно купить за 100-200 рублей);
  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат.

В косметичку

  • Гигиеническая помада (с spf — продается в аптеке);
  • Крем солнцезащитный (spf 50);
  • Универсальное средство от комаров/мошки;
  • Принадлежности для душа.

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты.

Одежда и обувь*

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Ботинки или кроссовки трекинговые легкие;
  • Кеды/кроссовки/трекинговые сандалии — запасная обувь на всякий случай;
  • Купальник/плавки для термальных источников (лучше брать не самый новый и красивый, так как вода источников может поменять цвет ткани);
  • Носки (лучше синтетику);
  • Перчатки легкие;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье летнее;
  • Штаны удобные для долгих прогулок (желательно из быстросохнущего синтетического материала, легкостирающиеся);
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Легкий пуховки или теплая куртка на +8+10 градусов;
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая) или просто непродуваемая куртка, если нет мембраны;
  • Дождевик до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать).

*мы предлагаем список одежды, которую считаем оптимальной, но вы можете руководствоваться собственным опытом.

Документы

  • Деньги на дополнительные расходы;
  • Полис ОМС;
  • Копия или фото в телефоне паспорта РФ;
  • Страховка туристическая с опцией активный отдых.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая ожидается погода в туре?

Температуры на Сахалине и Южных Курилах весной и осенью +8+20. Возможны дожди и сильные ветра.

Как организовано питание в туре?

Подробно, что входит и не входит расписано в разделе стоимость. Завтраки в гостинице на Сахалине и гостевом доме на Итурупе. Ужины самостоятельно в кафе. В случае, если время обеда выпадает на время экскурсии, обед входит в стоимость, если нет, то оплачивается самостоятельно в кафе.

Возможны ли изменения в программе тура?

На Курильских островах часто плохая погода, в связи с этим могут быть задержки рейсов самолетов. Рекомендуем приобретать обратные билеты с острова Сахалин с возможностью изменения время вылета.

В случае, если изменения коснуться программы, мы постараемся заменить пропущенные локации чем-то не менее интересным.

Будет ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь везде на территории городов и поселков есть, вне поселков обычно нет.

Ожидаются ли в туре дополнительные расходы?

По опыту без учета авиабилетов на Сахалин дополнительные траты составят порядка 30000 руб.

Организационные моменты

Билеты нужно приобретать с прилетом в день начала тура в любое время.

Обратный билет — в последний день тура в любое время. Рекомендуем обратный билет покупать с возможностью переноса даты вылета, чтобы избежать опозданий из-за задержки рейса.

Аэропорт прилета находится в городе Южно-Сахалинск.

Время и место встречи группы:

Вечером в первый день программы в Южно-Сахалинске в отеле Юность.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*На Сахалине и южных Курильских островах часовой пояс +8 часов к Москве.

Важно! Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими Курильских островов не позднее, чем за 1,5 месяца до начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
3 сен 2022
Гиды отработали четко и слаженно, вся программа была успешно выполнена. Нештатная ситуация (отмена рейсов в один из дней) решена без проблем. Одним словом, тур проведен профессионально, спасибо за это!
С
19 авг 2022
Организация тура на хорошем уровне. Все на уровне ожиданий. Гидам спасибо за организацию и поддержку
Е
6 авг 2022
Спасибо организатору, всем довольна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елизавета!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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