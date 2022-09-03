Остров Итуруп — одна из версий перевода с языка исчезнувшего народа айнов «Место восхода Солнца», пожалуй, нам она нравится больше всего. Действительно, здесь мы видим рассвет одними из самых первых на Земле!

Приглашаем вас на чудесный остров весной и золотой осенью — время, когда здесь мало туристов, а природа выглядит красивее, чем летом.

За 4 дня мы увидим древнее лавовое плато Янкито, удивительное творение природы Белые скалы, бухту Касатка, водную гладь Тихого океана, прекрасную природу Курильских островов — субтропические леса, следы извержений вулканов и сами вулканы, кислотные ручьи и озера…

А еще искупаемся в трех термальных источниках, каждый из которых прекрасен по своему.

Дополним наше путешествие самым интересным на острове Сахалин — посещением заброшенного японского маяка Анива и гастрономической поездкой на озеро Буссе, где можно своими руками насобирать свежайших устриц, которые местный шеф-повар подготовит к нашему обеду!