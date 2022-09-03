Остров Итуруп — одна из версий перевода с языка исчезнувшего народа айнов «Место восхода Солнца», пожалуй, нам она нравится больше всего. Действительно, здесь мы видим рассвет одними из самых первых на Земле!
Приглашаем вас на чудесный остров весной и золотой осенью — время, когда здесь мало туристов, а природа выглядит красивее, чем летом.
За 4 дня мы увидим древнее лавовое плато Янкито, удивительное творение природы Белые скалы, бухту Касатка, водную гладь Тихого океана, прекрасную природу Курильских островов — субтропические леса, следы извержений вулканов и сами вулканы, кислотные ручьи и озера…
А еще искупаемся в трех термальных источниках, каждый из которых прекрасен по своему.
Дополним наше путешествие самым интересным на острове Сахалин — посещением заброшенного японского маяка Анива и гастрономической поездкой на озеро Буссе, где можно своими руками насобирать свежайших устриц, которые местный шеф-повар подготовит к нашему обеду!
Прилететь можно в любое удобное для вас время.
Встреча группы будет в отеле Юность в приятном центральном районе Южно-Сахалинска.
А вечером устроим знакомство и брифинг в одном из японских ресторанов, чтобы не откладывая попробовать свежие и вкусные местные морепродукты!
Питание в этот день оплачивается самостоятельно.
Сегодня у нас рейс на, пожалуй, один из самых интересных Курильских островов.
Чуть больше часа в пути над Тихим океаном, и мы на острове Итуруп.
Быстро оставим вещи в гостинице, пообедаем в одном из немногих ресторанов Курильска и отправимся на термальные источники Ванночки, расположенные на берегу Охотского моря.
А вечером мы поедем на лавовое плато Янкито — здесь древняя застывшая порода замерла, стекая в океан.
И это отличное место для того, чтобы увидеть прекрасный закат!
Завтрак входит в стоимость, в случае, если будет ранний выезд в аэропорт, будет предоставлен ланчбокс, обед и ужин оплачиваются самостоятельно в кафе.
Поездка в уникальное место — к Белым скалам.
Если позволит отлив, то сможем посмотреть интересный пещерный водопад.
Сами Белые скалы образовались около 20000 лет назад в результате подводного извержения, а затем скалы из пемзы оказались на поверхности, постепенно на них выросла трава.
В итоге получился удивительный по красоте пейзаж — белые хрупкие холмы, покрытые зеленым ковром.
А под скалами не менее уникальный черный титано-магнетитовый песок, также образовавшийся в результате вулканических извержений.
На обратном пути заедем на горячие источники Жаркие воды, которые, как и остальные источники на Итурупе, удивительно не типичны для России своей красотой и благоустройством.
После вкуснейшего ужина будем гулять по живописной набережной Курильска в надежде увидеть один из красивейших закатов, которыми так славится остров.
Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно в кафе.
Сегодня отправимся в место интересное не только своей живописностью, но и историей.
Итак, бухта Касатка на тихоокеанской стороне острова Итуруп — на первый взгляд это просто красивое место, очередной пляж с чёрным вулканическим песком и синими воланами океана.
Но если копнуть поглубже, лет этак на 80 назад, то окажется, что это именно та бухта, из которой японские авианосцы увозили истребители, бомбившие Перл-Харбор!
Конечно, времена японского владычества на Южных Курилах давно закончились, а всё оставшееся от японцев было разрушено или заросло бурной субтропической растительностью, но кое-что мы всё-таки сможем увидеть.
В качестве бонуса — выброшенный на берег баркас, на которые даже можно залезть, если попадем на отлив.
Второй год его обещают убрать, но осенью 2022 года он еще был на месте.
Надеемся, и дальше продолжит органично дополнять пейзаж на берегу Тихого океана.
Из интересного на сегодня еще будут тоннели, пробитые в толще прибрежных скал острова корейскими военнопленными во время Второй Мировой войны.
А затем отправимся на самые красивые горячие источники, которые нам довелось видеть.
Когда смотришь на фотографии Баранских термальных источников, то кажется, что они должны быть где-то на Бали!
Завтрак и обед входят в стоимость, ужин оплачивается самостоятельно в кафе.
Недолгий перелет и добро пожаловать в цивилизацию прекрасного города Южно-Сахалинска.
В зависимости от расписания рейсов и погодных условий, в этот день мы либо успеем осмотреть что-то интересное на Итурупе, либо в Южно-Сахалинске.
В один из дней пребывания на острове Итуруп по желанию за доп плату можно совершить восхождение на вулкан Баранский.
Завтрак входит в стоимость, обед и ужин оплачивается самостоятельно в кафе.
Рано утром отправимся на маяк Анива, путь неблизкий (3-4 часа на машине в один конец и 1-2 часа на лодке до маяка в один конец), но оно того стоит.
Сначала пару часов на машине до берега моря, затем на лодке до южной оконечности острова Сахалин, где стоит старый японский маяк Анива.
По пути обратно остановимся на берегу на перекус, а затем отправимся в место для истинных гурманов — на озеро (лагуну) Буссе.
Мы сможем самостоятельно собрать морепродукты, которыми здесь всё буквально завалено, а затем шеф-повар проведет для нас мастер-класс по приготовлению и употреблению свежайших устриц и гребешков.
А вообще здесь обитают не только гигантские устрицы и гребешки, но и морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей.
Во время нашей поездки вы попробуете практически всё разнообразие сахалинских морепродуктов.
Завтрак входит в стоимость.
Во время поездки на озеро Буссе в стоимость входит обед.
Ужин оплачивается самостоятельно в кафе.
Билеты рекомендуем покупать с вылетом после 15:00 с возможностью переноса, чтобы избежать опоздания на рейс из-за погодных условий.
В случае, если в 6 день будет не очень хороший прогноз погоды, мы сможем отправиться на маяк Анива рано утром 7 дня, а затем доставить вас в аэропорт.
Завтрак входит в стоимость.
При необходимости обед и ужин оплачиваются самостоятельно в кафе.
Важно: порядок дней в программе может быть изменен по погодным и логистическим условиям (например, из-за изменения расписания рейсов теплоходов и самолетов).
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура зависит от размещения:
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.
Станция Владимировка-Сахалинская находится в 5,9 км от отеля, а район Большая Елань — в 6,1 км. Расстояние от отеля «Юность» до аэропорта Южно-Сахалинск составляет 11 км.
Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.
В гостевом доме:
*мы предлагаем список одежды, которую считаем оптимальной, но вы можете руководствоваться собственным опытом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Температуры на Сахалине и Южных Курилах весной и осенью +8+20. Возможны дожди и сильные ветра.
Подробно, что входит и не входит расписано в разделе стоимость. Завтраки в гостинице на Сахалине и гостевом доме на Итурупе. Ужины самостоятельно в кафе. В случае, если время обеда выпадает на время экскурсии, обед входит в стоимость, если нет, то оплачивается самостоятельно в кафе.
На Курильских островах часто плохая погода, в связи с этим могут быть задержки рейсов самолетов. Рекомендуем приобретать обратные билеты с острова Сахалин с возможностью изменения время вылета.
В случае, если изменения коснуться программы, мы постараемся заменить пропущенные локации чем-то не менее интересным.
Сотовая связь везде на территории городов и поселков есть, вне поселков обычно нет.
По опыту без учета авиабилетов на Сахалин дополнительные траты составят порядка 30000 руб.
Билеты нужно приобретать с прилетом в день начала тура в любое время.
Обратный билет — в последний день тура в любое время. Рекомендуем обратный билет покупать с возможностью переноса даты вылета, чтобы избежать опозданий из-за задержки рейса.
Аэропорт прилета находится в городе Южно-Сахалинск.
Время и место встречи группы:
Вечером в первый день программы в Южно-Сахалинске в отеле Юность.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*На Сахалине и южных Курильских островах часовой пояс +8 часов к Москве.
Важно! Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрешение на посещение ими Курильских островов не позднее, чем за 1,5 месяца до начала тура.