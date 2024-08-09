3 день

Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка

Завтрак самостоятельно.

10:00 Выезд в сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).

15:30 Отдых на берегу.

16:30 Выезд в обратный путь.

18:00 Прибытие в Курильск, в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.