Вы отправитесь знакомиться с историей острова, отдыхать в термальных источниках и наслаждаться удивительной красотой этих мест. А также побываете на плато Янкито, на берегу у Белых скал и у водопада «Девичьи косы».
Программа тура по дням
Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»
Регистрация на рейс.
Вылет из Южно-Сахалинска.
Прибытие в г. Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск.
Размещение в гостинице.
Посещение краеведческого музея, где вас встречают профессионалы, любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.
Обед самостоятельно.
Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
Трансфер на термальные источники.
Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).
Входной билет оплачивается дополнительно — 1 000 руб. /чел.
Обратный трансфер в Курильск.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: для посещения термальных источников «Ванночки» возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшн гостиницы).
Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка — Бухта Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из овощей, рыбы).
16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
17:00 После прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
Входной билет оплачивается дополнительно — 1 000 руб. /чел.
18:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации:на данном маршруте обувь можно надеть обычную, но взять высокие резиновые сапоги (возле водопада мокро), шапку, перчатки на случай ветренной погоды, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).
Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка
Завтрак самостоятельно.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:30 Залив Касатка.
Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).
15:30 Отдых на берегу.
16:30 Выезд в обратный путь.
18:00 Прибытие в Курильск, в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
Завтрак самостоятельно. Освобождение номеров.
10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озерами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
10:30 Посещение поля грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.
12:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальному комплексу.
12:30 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.
13:30 Возвращение к комплексу термальных источников.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Купание в термальных источниках. Отдых.
Входной билет оплачивается дополнительно — 2 000 руб. /чел.
Отдых.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|При двухместном размещении
|Ребенок до 12 лет при двухместном размещение
|61 079
|58 079
Доплата за одноместное размещение — 10 500 руб.
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 4500 руб. /номер.
Варианты проживания
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера с раздельными кроватями с санузлом, двумя душевыми комнатами на 4 номера;
- 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Гостиница «Итуруп»
Гостиница «Итуруп» частично реновирована в 2008 году.
Номерной фонд — 35 номеров разной категории.
Стандартный номер может быть с одной или двумя раздельными кроватями, с удобствами в номере.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
- Питание во время экскурсий
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Входной билет в музей
- Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Взрослый - 14 800 руб. /чел
- Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
- Завтраки, обед и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп - 10 500 руб
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 4500 руб. /номер
- Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 000 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 000 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
- «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
- «Жаркие воды» - 1 000 руб. /чел
- Источники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Походное снаряжение:
- одежда:
- теплый свитер;
- теплые шерстяные носки;
- ветровка;
- непродуваемая и непромокаемая куртка;
- дождевик;
- термобелье;
- футболки;
- шорты;
- купальный костюм;
- головной убор, аксессуары:
- панама или кепка;
- трикотажная шапка;
- солнцезащитные очки;
- хлопчатобумажные перчатки;
- обувь:
- удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
- сандалии для хождения по воде, сланцы.
- средства от комаров;
- защитный крем от солнца;
- головной убор.
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
- паспорт, ваучер;
- медицинский полис ОМС;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое время на Сахалине?
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
Какие мобильные операторы есть на Сахалине?
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Возможны ли изменения?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!