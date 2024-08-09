Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»

В этом туре вас ожидает короткое, но яркое путешествие по острову Итуруп.

Вы отправитесь знакомиться с историей острова, отдыхать в термальных источниках и наслаждаться удивительной красотой этих мест. А также побываете на плато Янкито, на берегу у Белых скал и у водопада «Девичьи косы».
5
3 отзыва
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Экскурсионный тур на Итуруп - остров «спящих вулканов»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»

Регистрация на рейс.

Вылет из Южно-Сахалинска.

Прибытие в г. Курильск. Встреча. Трансфер в Курильск.

Размещение в гостинице.

Посещение краеведческого музея, где вас встречают профессионалы, любящие свой край люди и знающие историю о. Итуруп.

Обед самостоятельно.

Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

Трансфер на термальные источники.

Посещение термальных источников «Ванночки» (пос. Рыбаки).

Входной билет оплачивается дополнительно — 1 000 руб. /чел.

Обратный трансфер в Курильск.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: для посещения термальных источников «Ванночки» возьмите купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (на ресепшн гостиницы).

Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»Вылет на о. Итуруп. Прибытие на о. Итуруп. Краеведческий музей. Джип-тур к лавовому плато Янкито. Термальные источники «Ванночки»
2 день

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»

Завтрак самостоятельно.

10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Протяженность скал около 28 км. Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

Остановка — Бухта Парусная.

В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.

13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. Отправление к Черным камням.

15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, чай, нарезка из овощей, рыбы).

16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.

17:00 После прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

Входной билет оплачивается дополнительно — 1 000 руб. /чел.

18:30 Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации:на данном маршруте обувь можно надеть обычную, но взять высокие резиновые сапоги (возле водопада мокро), шапку, перчатки на случай ветренной погоды, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшн гостиницы).

Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Белые скалы. Термальные источники «Жаркие воды»
3 день

Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка

Завтрак самостоятельно.

10:00 Выезд в сторону Тихого океана.

11:30 Залив Касатка.

Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.

12:30 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.

14:30 Обед на берегу Тихого океана (уха по-итурупски, чай, нарезка из рыбы, овощей, сыра).

15:30 Отдых на берегу.

16:30 Выезд в обратный путь.

18:00 Прибытие в Курильск, в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.

Джип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала ЧертовкаДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала ЧертовкаДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала ЧертовкаДжип-тур в залив Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка
4 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск

Завтрак самостоятельно. Освобождение номеров.

10:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) — один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озерами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Посещение поля грязевых котлов.

Варим яйца в термальном ручье, дегустируем с икрой.

12:00 Посадка на транспорт. Выезд к термальному комплексу.

12:30 Прогулка к Бирюзовым озерам вдоль термального ручья по экологической тропе. Фотосессия.

13:30 Возвращение к комплексу термальных источников.

Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).

14:30 Купание в термальных источниках. Отдых.

Входной билет оплачивается дополнительно — 2 000 руб. /чел.

Отдых.

Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-СахалинскДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

При двухместном размещенииРебенок до 12 лет при двухместном размещение
61 07958 079

Доплата за одноместное размещение — 10 500 руб.

Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» — 4500 руб. /номер.

Варианты проживания

Гостевой дом «Касатка»

3 ночи

Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.

Номерной фонд:

  • 4 номера с раздельными кроватями с санузлом, двумя душевыми комнатами на 4 номера;
  • 2 номера с одной кроватью с удобствами в номере.
Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

Гостиница «Итуруп»

3 ночи

Гостиница «Итуруп» частично реновирована в 2008 году.

Номерной фонд — 35 номеров разной категории.

Стандартный номер может быть с одной или двумя раздельными кроватями, с удобствами в номере.

Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»Гостиница «Итуруп»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме "Касатка", в гостинице "Итуруп" или подобное
  • Питание во время экскурсий
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Входной билет в музей
  • Оформление разрешительных документов для нахождения в погранзоне на о. Итуруп
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
  • Плащ-дождевик
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (доплата при оформлении тура):взрослый - 14 800 руб. /чел. детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
  • Взрослый - 14 800 руб. /чел
  • Детский (2-12 лет) - 7 900 руб. /чел
  • Завтраки, обед и ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
  • Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп - 10 500 руб
  • Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» - 4500 руб. /номер
  • Входные билеты на источники: "Ванночки" - 1 000 руб. /чел. "Жаркие воды" - 1 000 руб. /челисточники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
  • «Ванночки» - 1 000 руб. /чел
  • «Жаркие воды» - 1 000 руб. /чел
  • Источники у вулкана Баранского - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца;
  • головной убор.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления разрешительных документов для нахождения в погранзоне необходимы следующие документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2

Возможны ли изменения?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 авг 2024
Спасибо туристической компании "Большая Страна" за прекрасно организованный тур по маршруту "Сахалин - остров Белых скал". Все заявленное было выполнено с лихвой. Спасибо Анастасии Луценко за четкую связь и своевременное
читать дальше

информирование. Спасибо сотрудникам принимающей стороны за теплый прием и интересные маршруты, хорошее размещение в отелях. Особенная благодарность экскурсоводу по Сахалину Виталию, координатору и нашему водителю по Итурупу Игорю, придавшему неповторимый колорит всему путешествию, а также хозяйке гостиницы "Касатка" Светлане, улыбка которой как визитная карточка Курильска.

Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.Спасибо туристической компании &quot;Большая Страна&quot; за прекрасно организованный тур по маршруту &quot;Сахалин - остров Белых скал&quot;.
О
8 авг 2024
Большое спасибо "Большой Стране", за то, что она открывает нам нашу Большую Страну!
Большое спасибо и принимающей стороне и нашему сопровождающему Андрею Квану за полученные эмоции!
Всё было отлично организовано и спланировано!
Всем - спасибо!
Е
5 авг 2024
Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!
Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!Прекрасная организация, чудный Сахалин. Единственное, озеро Буссе и маяк Анива лучше разделить: две зкскурсии в 2 дня. Спасибо Татьяне!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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