2 день

Черные и Белые скалы. Вулкан Баранского. Купание в термальных водах

Завтрак в гостевом доме.

Сбор группы в лобби.

Поездка на Черные и Белые скалы.

Черные и Белые скалы острова Итуруп – это геологические памятники, образованные подводным извержением вулкана около 20 тысяч лет назад.

Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык.

Пейзаж уникален благодаря сочетанию белоснежных скал, темного, почти черного песка, покрытого белым кварцем и черным титаномагнетитом, а также бурного Охотского моря.

Обед в кафе.

Переезд к подножью вулкана Баранского.

Фумарольные поля.

Посещение кипящих озер – истоков реки Кипящая.

Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.

Кипящее озеро, где можно сварить яйца.

Вулкан Баранского на острове Итуруп – действующий стратовулкан высотой более 1100 метров, названный в честь географа Николая Баранского.

Известен своими фумарольными полями, грязевыми котлами и кипящими минеральными озерами, среди которых Голубое (Изумрудное) озеро, и кипящей рекой Кипящей.

У подножия вулкана обустроена термальная зона с природными бассейнами, где можно пройти оздоровительные процедуры.

Ужин в кафе.

В этот день:

время: 09:00–19:00;

продолжительность: 10 часов;

дорога: грунтовая;

общее расстояние: около 83 км;

расстояние пешком: около 2-3 км;

транспорт: джип (3-4).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160