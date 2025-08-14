Здесь каждый пейзаж напоминает сцену из фантастического фильма: кипящие озёра, термальные источники, скалы, напоминающие марсианские ландшафты, и бескрайние водные просторы. Это путешествие станет для вас настоящим погружением в живописную и нетронутую природу Курил.
Программа тура по дням
Прибытие на Итуруп. Посещение термальных источников
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Обратите внимание! Время вылета зависит от летнего расписания.
Вылет на Итуруп.
Прибытие на Итуруп (г. Курильск), встреча с гидом.
Трансфер в гостевой дом.
Заселение.
Посещение термальных источников «Ванночки» или «Жаркие воды».
Природа щедро одарила Итуруп различными природными богатствами, среди которых есть горячие минеральные источники, которые являются экзотической особенностью здешних мест.
Химический состав показан для внутреннего применения и купания.
Это особое удовольствие — принимать ванну под открытым небом, когда за спиной шумят волны. Это незабываемое впечатление, которое нужно испытать хотя бы раз в жизни.
Ужин в кафе.
В этот день:
- продолжительность: 1-2 часа;
- общее расстояние: около 12 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- дорога: грунтовая;
- транспорт: джип (3-4 пассажира).
Черные и Белые скалы. Вулкан Баранского. Купание в термальных водах
Завтрак в гостевом доме.
Сбор группы в лобби.
Поездка на Черные и Белые скалы.
Черные и Белые скалы острова Итуруп – это геологические памятники, образованные подводным извержением вулкана около 20 тысяч лет назад.
Белые скалы – 28-километровая гряда из пемзы и вулканического стекла, создающая контраст с серым вулканическим песком пляжа, а Черные скалы – столбчатые экструзии из темного базальта, представляющие собой лавовый язык.
Пейзаж уникален благодаря сочетанию белоснежных скал, темного, почти черного песка, покрытого белым кварцем и черным титаномагнетитом, а также бурного Охотского моря.
Обед в кафе.
Переезд к подножью вулкана Баранского.
Фумарольные поля.
Посещение кипящих озер – истоков реки Кипящая.
Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
Кипящее озеро, где можно сварить яйца.
Вулкан Баранского на острове Итуруп – действующий стратовулкан высотой более 1100 метров, названный в честь географа Николая Баранского.
Известен своими фумарольными полями, грязевыми котлами и кипящими минеральными озерами, среди которых Голубое (Изумрудное) озеро, и кипящей рекой Кипящей.
У подножия вулкана обустроена термальная зона с природными бассейнами, где можно пройти оздоровительные процедуры.
Ужин в кафе.
В этот день:
- время: 09:00–19:00;
- продолжительность: 10 часов;
- дорога: грунтовая;
- общее расстояние: около 83 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- транспорт: джип (3-4).
Залив Касатка
Завтрак в гостевом доме.
Встреча с гидом.
Экскурсия на залив Касатка.
Залив Касатка на острове Итуруп — это исторически значимая, живописная и безлюдная бухта на тихоокеанском побережье, известная как место сбора японской эскадры перед нападением на Перл-Харбор.
Гостей привлекают атмосферный Зеркальный пляж, а также Чертова скала с японскими туннелями, а также выброшенный на берег японский буксир «Корунд».
В заливе имеется интересный геологический объект – Чертова скала (Чертовка) – экструзивный выход вулканических горных пород.
Обед в кафе.
Трансфер в гостевой дом.
Ужин (самостоятельно).
В этот день:
- время: 10:00–16:00;
- продолжительность: 6 часов;
- дорога: грунтовая;
- общее расстояние: около 80 км;
- расстояние пешком: около 2-3 км;
- транспорт: джип (3-4 пассажира).
Плато Янкито. Вылет на Сахалин
Завтрак в гостевом доме.
Сдача номеров.
Посещение лавового плато Янкито — причудливых остроконечных скал на берегу моря, сформированных из застывшей лавы.
Лавовое плато Янкито на острове Итуруп — это уникальный ландшафт, образованный из застывшей лавы вулкана Богдан Хмельницкий, расположенный на границе моря и суши.
Плато характеризуется причудливыми скальными формами, темным цветом и почти полным отсутствием растительности, за исключением единичных ростков в расщелинах.
Особенно живописно Янкито выглядит на закате, когда темно-коричневая лава приобретает красноватый оттенок, создавая «марсианский» пейзаж.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Сахалин. Время вылета зависит от летнего расписания.
Самостоятельный трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на Итурупе (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека с проживанием — 98 800 руб.
Одноместное размещение возможно за дополнительную плату – 12 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Жемчужина»
Гостевой дом «Жемчужина» расположен на острове Итуруп.
В туре предусмотрено двухместное размещение, одноместное за доп. плату.
Особенности:
- находится недалеко от смотровой площадки, откуда открывается вид на море и закаты;
- в гостевом доме имеется зона кухни.
Гостевой дом «Камелия»
Двухместное размещение в гостевом доме «Камелия» на о. Итурупе, одноместное за доп. плату.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме (двухместное размещение)
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды, ужины в 1,2 дни)
- Встречи/проводы в аэропорту Курильска
- Сопровождение гида во время маршрута
- Входные билеты на термальные источники ("Ванночки"/"Жаркие воды" и "На Баранском")
- Трансферы по программе
- Оформление погранпропусков
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет (авиабилет) Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск - от 17 600 руб. /чел. (возможно изменение стоимости)
- Питание, не указанное в программе тура (ужины 3,4 день)
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- кофта с длинным рукавом;
- длинные штаны;
- перчатки;
- шапка;
- тёплые носки;
- удобные кроссовки или треккинговая обувь;
- купальник;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
Дополнительно:
- средства от насекомых;
- средство от укачивания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий экскурсии могут отмениться.
Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?
Минимальный возраст — 7 лет, максимальный — 70 лет. Но если вы физически подготовлены, то можно и старше 70 лет, но медицинская страховка в тур входить не будет.
На что стоит обратить внимание?
Рекомендуется прибыть заранее и улететь на следующий день после прибытия с Итурупа, потому что обратные рейсы, как правило, вечерние, порой после 21:00, поэтому лучше переночевать в Южно-Сахалинске перед туром и после тура.