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Открытие Дальнего Востока. Путешествие на Сахалин и Итуруп

Открытие Дальнего Востока
Приглашаем вас в незабываемое приключение по Сахалину и Итурупу! Это путешествие — настоящий подарок для тех, кто хочет узнать больше о богатой истории и культуре Дальнего Востока и Курильских островов.

Вас
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ждут удивительные виды: горячие источники и вулканы, выброшенные на берег корабли и заброшенная бронетехника, а также памятники, низкорослые деревья и трава, достигающая человеческого роста. И, конечно, вас ждут пикники с разнообразными морскими деликатесами.

5
3 отзыва
Открытие Дальнего Востока. Путешествие на Сахалин и Итуруп
Открытие Дальнего Востока. Путешествие на Сахалин и Итуруп
Открытие Дальнего Востока. Путешествие на Сахалин и Итуруп
Ближайшие даты:
15
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, выезд на побережье

В аэропорту в этот день вас встретит представитель и организует трансфер в отель, чтобы вы могли оставить там багаж или сразу заселиться (зависит от времени прилета, а также выбранного варианта проживания).

Свободное время до 15:30.

Вы можете использовать это время для отдыха после перелета или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить областной краеведческий музей или музей Победы, а также отведать островной кухни.

Встреча у стойки ресепшен в отеле.

15:30 выезд на побережье, где Вас ждет первое знакомство с природой и историей острова Сахалин, а также приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина/шампанского!

Прибытие, выезд на побережьеПрибытие, выезд на побережьеПрибытие, выезд на побережьеПрибытие, выезд на побережье
2 день

Экскурсия на маяк Анива

Сегодня вас ожидает ранний завтрак, ведь впереди насыщенный день, который начнётся с посещения визитной карточки Сахалина — маяка Анива!

Эта экскурсия, пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова.

Во время путешествия на лодках вдоль побережья вы увидите великолепные водопады, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, которые то и дело выпрыгивают из воды, а если повезёт, то встретите дельфинов, косатку или кита!

Конечный пункт прибытия — маяк Анива японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.

По дороге вы увидите мыс Белый Камень, мыс Три Камня, водопады, поселок Новиково, поселок Озерск, город Корсаков.

Перекусить можно будет в бухте Мраморная, где вам предложат сэндвичи и морс/горячий чай.

Ориентировочное время проведения экскурсии — 06:00–16:00.

Экскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк Анива
3 день

Вулкан Баранского. Природная геотермальная станция

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на о. Итуруп.

Встреча с гидом в аэропорту г. Курильска.

Заселение в гостиницу/гостевой дом.

После заселения вы отправитесь знакомиться с островом.

Сегодня вы увидите вулкан Баранского и Кипящее озеро, где можно сварить яйца прямо в озере и попробовать их с красной икрой.

Также в этот день вы увидите природную геотермальную станцию.

По желанию вы можете пройти оздоровительные процедуры в реке Кипящей (оплата производится дополнительно наличными на месте).

Вулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станцияВулкан Баранского. Природная геотермальная станция
4 день

Белые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалы

После завтрака и краткой экскурсии по г. Курильску вы направитесь к побережью Охотского моря.

Одно из самых красивых и запоминающихся мест на острове — это Белые скалы и Гранд-Каньон, а также Чёрные скалы.

На побережье у вас будет возможность насладиться великолепием нетронутой природы, вдохнуть свежий воздух, насыщенный морскими ароматами, и сделать удивительные фотографии.

На обед вас ждет вкуснейшая уха, приготовленная на костре.

Купание в горячих источниках на обратном пути по желанию (оплачиваются на месте дополнительно).

Белые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалыБелые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалы
5 день

Бухта Золотая

Сегодня посмотрим на остров с воды.

Вас ждет водная экскурсия к живописной бухте Золотой, где по дороге сможете увидеть морских животных в естественной среде обитания, причудливой формы кекуры, с резным рельефом скалы, гроты, водопады.

По погодным условиям возможна замена на другую морскую экскурсиюполуостров Чирип и Око дракона.

Купание в горячих источниках на обратном пути по желанию (оплачиваются на месте дополнительно).

Бухта ЗолотаяБухта Золотая
6 день

Залив Касатка, плато Янкито

Сегодня вы отправитесь на побережье Тихого океана.

Посещение залива Касатка и пещеры Чертовой скалы.

Залив известен со времен Второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.

Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна «Корунд».

Обед – пикник на берегу.

После обеда посещение лавового плато Янкито, где можно будет искупаться в горячих источниках (оплачиваются на месте дополнительно).

Вечером трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск (о. Сахалин).

Трансфер из аэропорта в отель, заселение.

Залив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато ЯнкитоЗалив Касатка, плато Янкито
7 день

Джип-тур на мыс Великан (Птичий)

В этот день вас ожидает дорога на восточное побережье Сахалина.

Вы окажетесь на диком песчаном пляже, где сможете увидеть величественные каменные образования причудливых форм, каменные арки и кекуры. На берегу вы сможете найти морских ежей и рапанов, выброшенных штормом на берег. А в августе сможете наблюдать за тем, как косяки горбуши заходят на нерест.

Остановка у озера Тунайча. На пляже в селе Охотском вы сможете насладиться ожерельем озёр и потрясающей панорамой острова, открывающейся со смотровой площадки на перевале.

На обед вас ждёт горячая уха из сезонной красной рыбы.

Экскурсия продлится ориентировочно с 08:00 до 17:30.

Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)Джип-тур на мыс Великан (Птичий)
8 день

Лагуна Буссе

Сегодня время отправления зависит от времени отлива на озере. Экскурсия продлится 10–12 часов.

Лагуна Буссе — это особо охраняемая природная территория. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Вас ждёт увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.

Вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино или шампанское. Шеф-повар приготовит для вас на огне сахалинские деликатесы.

По возвращении в город вас ждёт вечер в творческой мастерской.

Каждая картина начинается с вдохновения, а его накопилось достаточно за время путешествия. Картина, написанная своими руками, с одним из знаковых мест путешествия по Курильским островам, станет отличным сувениром или подарком.

Вечером вас ждёт дегустация вина и фуршет — всё, чтобы вспомнить и оживить лучшие моменты путешествия.

Вечером возвращение в отель.

Лагуна БуссеЛагуна БуссеЛагуна БуссеЛагуна Буссе
9 день

Свободное время, отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Свободное время.

Трансфер будет организован вашим менеджером.

Дополнительные опции, которые можно заказать на этот день:

  • посещение рынка морепродуктов, предварительный заказ/упаковка даров моря;
  • поздний выезд из гостиницы (после 12:00);
  • индивидуальный тур к достопримечательностям острова или дополнительные групповые экскурсии (возможность проведения зависит от времени вылета).
Свободное время, отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле «Юность» на Сахалине.

На Итурупе размещение в двухместных благоустроенных номерах с санузлом в номере в зависимости от наличия свободных номеров:

  • гостиница «Камелия»;
  • мини-отель «ТомОри»;
  • гостевой дом «Касатка».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта размещения:

  • двухместное— 189500 руб.;
  • одноместное — 214500 руб.;

Скидка для детей до 12 лет включительно — 6000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Юность»

5 ночей

Гостиница «Юность» находится в городе Южно-Сахалинске.

В отеле есть всё необходимое для комфортного проживания: место для хранения лыжного инвентаря, парковка, доступ к высокоскоростному интернету, ежедневная уборка номеров, камера хранения, зоны для курения, настольные игры и пазлы.

Номера оформлены в сдержанном стиле и приятных тонах, они уютные и оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.

По утрам для гостей сервируют вкусный завтрак. В шаговой доступности расположен продуктовый магазин.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 7,8 км.

Гостиница «Юность»Гостиница «Юность»Гостиница «Юность»Гостиница «Юность»

Гостиница «Камелия»

3 ночи

Уютная гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города, с удобствами в номерах и всем необходимым (ванная комната, банные принадлежности, чайник, холодильник, фен, интернет).

Гостиница «Камелия» находится на берегу городской реки Курилка, в окружении живописной природы и удивительного пейзажа.

Отель предлагает комфортабельные номера с видом на реку и горы, просторные лобби и рестораны с изысканной кухней.

Гости могут насладиться прогулками по обширной набережной, исследовать окрестности или отдыхать на пляже.

Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»Гостиница «Камелия»

Мини-отель «ТомОри»

3 ночи

Отель «ТомОри» расположен в городе Курильске. До центра города от отеля — 3 километра.

Гостевой дом «Касатка»

3 ночи

Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.

Бесплатный Wi-Fi поможет всегда оставаться на связи.

Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»Гостевой дом «Касатка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча/проводы и трансфер в аэропорту г. Южно-Сахалинска
  • Перелёт г. Южно-Сахалинск - о. Итуруп и обратно (авиабилет с ручной кладью и багажом). В тур включена стоимость перелета по тарифу 2024 года. Стоимость перелета может быть изменена по решению перевозчика. В случае повышения стоимости разница оплачивается дополнительно
  • Размещение в г. Южно-Сахалинске и на о. Итуруп
  • Питание, указанное в программе (8 завтраков, 6 обедов, 1 перекус (сэндвичи и горячий чай), 1 приветственный фуршет)
  • Интересные экскурсии, сопровождающие и транспорт по маршрутам
  • Мастер-класс по созданию сувениров с фуршетом
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Посещение источников на о. Итуруп (Т.К. могут быть медицинские противопоказания, оплачиваются на месте наличными)
  • Дополнительные опции
  • Личные траты
  • Ужины
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Купальник, полотенце, тапочки для горячих источников, солнцезащитное средство, солнцезащитные очки;
  • Удобную легкую одежду и обувь;
  • Теплые вещи при перепадах температур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Экскурсии могут меняться местами в зависимости от времени вылета и погодных условий!

При недоборе группы тур проводится полностью с присоединением участников к групповым сборным экскурсиям.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена стандартная страховка.

Какие тонкости необходимо знать перед отправлением в тур?

При выборе рейса, пожалуйста, учтите, что вам нужно прибыть на о. Сахалин (г. Южно-Сахалинск) до 14:00 16 июня 2025 года.

Также, если вы прилетаете ранним рейсом или на сутки раньше сбора группы, то предлагаем вам дополнительно забронировать номер в отеле.

Время вылета с острова Итуруп устанавливается авиакомпанией «Аврора» и может меняться в течение года несколько раз, поэтому при позднем вылете в этот день вам будет предложена пешая экскурсия с гидом по городу Южно-Сахалинску, посещение краеведческого музея. Экскурсионная программа на острове Итуруп не сокращается, а перераспределяется и выполняется полностью.

Возможно повышение стоимости на авиаперевозки компании «Аврора» с Южно-Сахалинска до о. Итуруп и обратно. В связи с возможным повышением тарифа на авиаперевозку, повысится и стоимость тура ровно на разницу стоимости в авиабилетах. О том, будет ли принято решение о повышении тарифа, станет известно до конца марта.

Какое питание предусмотрено в туре?

В стоимость тура входит питание, указанное в программе:

  • завтраки в гостиницах;
  • обеды на маршрутах по островам Сахалин и Итуруп (кроме Маяка Анива, на данном маршруте предусмотрены сэндвичи и горячий чай).
Какие есть скидки на тур?

Скидка для детей до 12 лет включительно — 6000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 мая 2025
Организация на уровне, всё чётко и вовремя.
Организация на уровне, всё чётко и вовремя.Организация на уровне, всё чётко и вовремя.Организация на уровне, всё чётко и вовремя.
Е
19 июн 2024
Все было вовремя.
О
18 июн 2024
Лучший тур!

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