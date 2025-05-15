1 день

Прибытие, выезд на побережье

В аэропорту в этот день вас встретит представитель и организует трансфер в отель, чтобы вы могли оставить там багаж или сразу заселиться (зависит от времени прилета, а также выбранного варианта проживания).

Свободное время до 15:30.

Вы можете использовать это время для отдыха после перелета или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить областной краеведческий музей или музей Победы, а также отведать островной кухни.

Встреча у стойки ресепшен в отеле.

15:30 выезд на побережье, где Вас ждет первое знакомство с природой и историей острова Сахалин, а также приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина/шампанского!