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июн
Программа тура по дням
Прибытие, выезд на побережье
В аэропорту в этот день вас встретит представитель и организует трансфер в отель, чтобы вы могли оставить там багаж или сразу заселиться (зависит от времени прилета, а также выбранного варианта проживания).
Свободное время до 15:30.
Вы можете использовать это время для отдыха после перелета или провести в свое удовольствие: прогуляться по городу, посетить областной краеведческий музей или музей Победы, а также отведать островной кухни.
Встреча у стойки ресепшен в отеле.
15:30 выезд на побережье, где Вас ждет первое знакомство с природой и историей острова Сахалин, а также приветственный фуршет из морепродуктов с бокалом белого вина/шампанского!
Экскурсия на маяк Анива
Сегодня вас ожидает ранний завтрак, ведь впереди насыщенный день, который начнётся с посещения визитной карточки Сахалина — маяка Анива!
Эта экскурсия, пожалуй, самая яркая морская экскурсия острова.
Во время путешествия на лодках вдоль побережья вы увидите великолепные водопады, орланов и чаек, парящих в небе, нерп, которые то и дело выпрыгивают из воды, а если повезёт, то встретите дельфинов, косатку или кита!
Конечный пункт прибытия — маяк Анива японской постройки, больше напоминающий заброшенный старинный замок.
По дороге вы увидите мыс Белый Камень, мыс Три Камня, водопады, поселок Новиково, поселок Озерск, город Корсаков.
Перекусить можно будет в бухте Мраморная, где вам предложат сэндвичи и морс/горячий чай.
Ориентировочное время проведения экскурсии — 06:00–16:00.
Вулкан Баранского. Природная геотермальная станция
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на о. Итуруп.
Встреча с гидом в аэропорту г. Курильска.
Заселение в гостиницу/гостевой дом.
После заселения вы отправитесь знакомиться с островом.
Сегодня вы увидите вулкан Баранского и Кипящее озеро, где можно сварить яйца прямо в озере и попробовать их с красной икрой.
Также в этот день вы увидите природную геотермальную станцию.
По желанию вы можете пройти оздоровительные процедуры в реке Кипящей (оплата производится дополнительно наличными на месте).
Белые скалы и Гранд-Каньон, Чёрные скалы
После завтрака и краткой экскурсии по г. Курильску вы направитесь к побережью Охотского моря.
Одно из самых красивых и запоминающихся мест на острове — это Белые скалы и Гранд-Каньон, а также Чёрные скалы.
На побережье у вас будет возможность насладиться великолепием нетронутой природы, вдохнуть свежий воздух, насыщенный морскими ароматами, и сделать удивительные фотографии.
На обед вас ждет вкуснейшая уха, приготовленная на костре.
Купание в горячих источниках на обратном пути по желанию (оплачиваются на месте дополнительно).
Бухта Золотая
Сегодня посмотрим на остров с воды.
Вас ждет водная экскурсия к живописной бухте Золотой, где по дороге сможете увидеть морских животных в естественной среде обитания, причудливой формы кекуры, с резным рельефом скалы, гроты, водопады.
По погодным условиям возможна замена на другую морскую экскурсию – полуостров Чирип и Око дракона.
Купание в горячих источниках на обратном пути по желанию (оплачиваются на месте дополнительно).
Залив Касатка, плато Янкито
Сегодня вы отправитесь на побережье Тихого океана.
Посещение залива Касатка и пещеры Чертовой скалы.
Залив известен со времен Второй мировой войны, именно из него выходила эскадра на Перл-Харбор, которая нанесла разрушительный удар американской военной базе.
Вы сможете сделать потрясающие фотографии на берегу океана на фоне выброшенного на мель судна «Корунд».
Обед – пикник на берегу.
После обеда посещение лавового плато Янкито, где можно будет искупаться в горячих источниках (оплачиваются на месте дополнительно).
Вечером трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск (о. Сахалин).
Трансфер из аэропорта в отель, заселение.
Джип-тур на мыс Великан (Птичий)
В этот день вас ожидает дорога на восточное побережье Сахалина.
Вы окажетесь на диком песчаном пляже, где сможете увидеть величественные каменные образования причудливых форм, каменные арки и кекуры. На берегу вы сможете найти морских ежей и рапанов, выброшенных штормом на берег. А в августе сможете наблюдать за тем, как косяки горбуши заходят на нерест.
Остановка у озера Тунайча. На пляже в селе Охотском вы сможете насладиться ожерельем озёр и потрясающей панорамой острова, открывающейся со смотровой площадки на перевале.
На обед вас ждёт горячая уха из сезонной красной рыбы.
Экскурсия продлится ориентировочно с 08:00 до 17:30.
Лагуна Буссе
Сегодня время отправления зависит от времени отлива на озере. Экскурсия продлится 10–12 часов.
Лагуна Буссе — это особо охраняемая природная территория. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Вас ждёт увлекательное путешествие по лагуне на вёсельном катамаране.
Вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной озера Буссе, поучаствуете в дегустации гигантской устрицы в сыром и запеченном виде, морского ежа и трубача под белое вино или шампанское. Шеф-повар приготовит для вас на огне сахалинские деликатесы.
По возвращении в город вас ждёт вечер в творческой мастерской.
Каждая картина начинается с вдохновения, а его накопилось достаточно за время путешествия. Картина, написанная своими руками, с одним из знаковых мест путешествия по Курильским островам, станет отличным сувениром или подарком.
Вечером вас ждёт дегустация вина и фуршет — всё, чтобы вспомнить и оживить лучшие моменты путешествия.
Вечером возвращение в отель.
Свободное время, отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свободное время.
Трансфер будет организован вашим менеджером.
Дополнительные опции, которые можно заказать на этот день:
- посещение рынка морепродуктов, предварительный заказ/упаковка даров моря;
- поздний выезд из гостиницы (после 12:00);
- индивидуальный тур к достопримечательностям острова или дополнительные групповые экскурсии (возможность проведения зависит от времени вылета).
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Юность» на Сахалине.
На Итурупе размещение в двухместных благоустроенных номерах с санузлом в номере в зависимости от наличия свободных номеров:
- гостиница «Камелия»;
- мини-отель «ТомОри»;
- гостевой дом «Касатка».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта размещения:
- двухместное— 189500 руб.;
- одноместное — 214500 руб.;
Скидка для детей до 12 лет включительно — 6000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Юность»
Гостиница «Юность» находится в городе Южно-Сахалинске.
В отеле есть всё необходимое для комфортного проживания: место для хранения лыжного инвентаря, парковка, доступ к высокоскоростному интернету, ежедневная уборка номеров, камера хранения, зоны для курения, настольные игры и пазлы.
Номера оформлены в сдержанном стиле и приятных тонах, они уютные и оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.
По утрам для гостей сервируют вкусный завтрак. В шаговой доступности расположен продуктовый магазин.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 7,8 км.
Гостиница «Камелия»
Уютная гостиница на берегу городской реки Курилка в десяти минутах ходьбы от центра города, с удобствами в номерах и всем необходимым (ванная комната, банные принадлежности, чайник, холодильник, фен, интернет).
Гостиница «Камелия» находится на берегу городской реки Курилка, в окружении живописной природы и удивительного пейзажа.
Отель предлагает комфортабельные номера с видом на реку и горы, просторные лобби и рестораны с изысканной кухней.
Гости могут насладиться прогулками по обширной набережной, исследовать окрестности или отдыхать на пляже.
Мини-отель «ТомОри»
Отель «ТомОри» расположен в городе Курильске. До центра города от отеля — 3 километра.
Гостевой дом «Касатка»
Гостевой дом «Гостевой дом Касатка» расположен в Курильске. Этот гостевой дом находится в самом центре города.
Бесплатный Wi-Fi поможет всегда оставаться на связи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы и трансфер в аэропорту г. Южно-Сахалинска
- Перелёт г. Южно-Сахалинск - о. Итуруп и обратно (авиабилет с ручной кладью и багажом). В тур включена стоимость перелета по тарифу 2024 года. Стоимость перелета может быть изменена по решению перевозчика. В случае повышения стоимости разница оплачивается дополнительно
- Размещение в г. Южно-Сахалинске и на о. Итуруп
- Питание, указанное в программе (8 завтраков, 6 обедов, 1 перекус (сэндвичи и горячий чай), 1 приветственный фуршет)
- Интересные экскурсии, сопровождающие и транспорт по маршрутам
- Мастер-класс по созданию сувениров с фуршетом
- Страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
- Посещение источников на о. Итуруп (Т.К. могут быть медицинские противопоказания, оплачиваются на месте наличными)
- Дополнительные опции
- Личные траты
- Ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Купальник, полотенце, тапочки для горячих источников, солнцезащитное средство, солнцезащитные очки;
- Удобную легкую одежду и обувь;
- Теплые вещи при перепадах температур.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Экскурсии могут меняться местами в зависимости от времени вылета и погодных условий!
При недоборе группы тур проводится полностью с присоединением участников к групповым сборным экскурсиям.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена стандартная страховка.
Какие тонкости необходимо знать перед отправлением в тур?
При выборе рейса, пожалуйста, учтите, что вам нужно прибыть на о. Сахалин (г. Южно-Сахалинск) до 14:00 16 июня 2025 года.
Также, если вы прилетаете ранним рейсом или на сутки раньше сбора группы, то предлагаем вам дополнительно забронировать номер в отеле.
Время вылета с острова Итуруп устанавливается авиакомпанией «Аврора» и может меняться в течение года несколько раз, поэтому при позднем вылете в этот день вам будет предложена пешая экскурсия с гидом по городу Южно-Сахалинску, посещение краеведческого музея. Экскурсионная программа на острове Итуруп не сокращается, а перераспределяется и выполняется полностью.
Возможно повышение стоимости на авиаперевозки компании «Аврора» с Южно-Сахалинска до о. Итуруп и обратно. В связи с возможным повышением тарифа на авиаперевозку, повысится и стоимость тура ровно на разницу стоимости в авиабилетах. О том, будет ли принято решение о повышении тарифа, станет известно до конца марта.
Какое питание предусмотрено в туре?
В стоимость тура входит питание, указанное в программе:
- завтраки в гостиницах;
- обеды на маршрутах по островам Сахалин и Итуруп (кроме Маяка Анива, на данном маршруте предусмотрены сэндвичи и горячий чай).
Какие есть скидки на тур?
Скидка для детей до 12 лет включительно — 6000 рублей.