Вас ждёт полное погружение в островную жизнь с комфортным проживанием! В этом путешествии вы насладитесь настоящим островным отдыхом, открывая
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск
Добро пожаловать на остров Сахалин.
Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно- Сахалинск в 12:35.
Ещё при посадке самолёта из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовёт к новым открытиям.
В 13:00 встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель Mega Palace hotel 4*, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения.
В 15:00 соберёмся на обед-знакомство в ресторан, чтобы вкусно поесть и познакомиться.
После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.
Вылет на Итуруп и посещение спа-комплекса
Неспешно завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп.
Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» выставит свои рейсы.
На Итурупе нас встретит местный гид, и мы отправимся на джипах на заселение в наш современный отель «Камуй Котан». Вид со всех локаций отеля потрясающий — на вулкан Богдана Хмельницкого.
Сегодня нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля.
Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально!
Отдыхаем и расслабляемся.
Далее ужин в ресторане отеля (ужин оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
«Око Дракона» и плато Янкито
Завтракаем.
В 10:00 выходим в море на премиальной яхте Allure. Пройдем вдоль живописных бухт и скал-останцев, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто можно встретить кого-то из морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины.
Сделаем остановку на фантастической локации «Око Дракона», куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи.
Морская прогулка займёт 4−5 часов. На борту будут чай и игристое и сет закусок от шефа ресторана «Камуй Котан».
После в 15:00 на джипах мы отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами и сделаем впечатляющие фотографии!
После поедем уже отдыхать в наш отель.
Далее ужин в ресторане отеля (ужин оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Залив Касатка, Зеркальный пляж и японские тоннели, пикник на берегу Тихого океана
С 09:00 завтракаем.
В 10:00 садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове.
На заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир «Корунд».
Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как «Чертова скала». Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!
Далее обед-пикник на природе.
В случае плохой погоды обед переносится в кафе.
Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау-фотографии.
Возвращение в отель и отдых.
18:30–19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад «Девичьи слезы»
В 08:30 завтракаем.
В 09:30 экскурсия по знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, Белые скалы.
На Белых скалах совершим прогулку вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.
На джипах доедем до бухты Парусная, где прогуляемсяк водопаду «Девичьи слезы».
Организуем обед-пикник в видовой локации на берегу.
В случае плохой погоды обед переносится в кафе.
Трансфер в отель и отдых.
18:30–19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).
Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.
Вулкан Баранского, гейзер Голубые глазки, источник Кипящая река и вылет на Сахалин
Завтрак.
Садимся на джипы и мчим к подножию активного вулкана Баранского.
Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.
Затем отправимся к гейзеру «Голубые глазки».
Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике «Кипящая река».
После трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин.
Прибытие на Сахалин и трансфер из аэропорта.
Заселение в отель Mega Palace hotel 4*.
Самостоятельный ужин.
Маяк Анива и озеро Буссе
С 08:00 завтракаем.
В 09:00 отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона.
Нас ждет морская прогулка на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей.
Дальше отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц!
Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее прямо на месте?
Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам прямо у озера.
Трансфер в отель.
Самостоятельный ужин.
Завершение программы
Завтракаем.
Трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.
Рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 15:00 из Южно-Сахалинска с прибытием в Москву в 15:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях на Сахалине и Итурупе (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека – 239 000 руб.
В отеле «Камуй Котан» проживание в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере).
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас Отель»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.
В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Камуй Котан
На территории есть отель и сафари-тенты.
Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.
На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.
Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.
Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Продуманный интерьер:
- Место для хранения вещей.
- Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
- Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
- Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.
Важные мелочи:
- Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
- Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
- Мощный фен.
В сафари-тентах следующие условия:
- место для хранения вещей;
- тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
- санузел с душевой;
- ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
- мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
- кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в отеле "Мега Палас" на Сахалине и в отеле "Камуй Котан" в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере)
- Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине и джипы 4×4 на Итурупе
- Два часа в спа-зоне отеля «Камуй Котан» (день 5)
- Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
- Морская прогулка к Око Дракона на катере Аллюр, сет закусок и игристое включено
- Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
- Входной билет на термальные источники вулкана Баранского
- Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
- Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 7)
- Питание: все завтраки (кроме дня 1) 4 обедаперекус (день 7) яйца с икрой и игристым на вулкане Баранского (день 6)
- Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин (покупаем организованно для группы)
- Питание, не указанное в программе: обеды, не указанные в разделе «включено» все ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Треккинговые ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель — не мокнуть и не скользить.
- Обязательно берем кепку, солнечные очки и крем для защиты от солнца, оно очень активное!
- Купальник, полотенце и тапочки для термальных источников.
- Городской рюкзак, чтобы всё это носить с собой и переодеваться по погоде.
Пригодятся:
- непромокаемые и непродуваемые куртка и брюки;
- теплая одежда;
- термобелье;
- много носков, в том числе шерстяных;
- шапка;
- перчатки;
- дождевик.
- летнюю одежду тоже берем.
Погода на Курилах переменчива: она может меняться несколько раз за день. Полный и подробный список рекомендаций по багажу мы отправим вам как памятку при подготовке к поездке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Почему здорово поехать с нами?
Комбинированная программа. На Сахалине мы оставили только самый топ, а Итуруп изучим во всей красе — он прекрасен! Вы увидите, что такое сочетание идеально, а эмоции, которые вы получите здесь, на всю жизнь останутся в сердце.
Самая комфортная программа проживания — уютный отель «Юки Котан» на Итурупе, где создаются все условия для вашего отдыха и комфорта.
Ненавязчивый тайминг — мы не спешим, чтобы вы могли полностью насладиться красотой и атмосферой каждой локации!
Полная организация и поддержка — все экскурсии, трансферы и активности мы организуем за вас, а наша команда обеспечивает постоянную связь 24/7. Выбирая нас, вы получаете качественное, комфортное и безопасное путешествие, наполненное яркими впечатлениями!
Какая погода летом на Сахалине?
Сахалин и Итуруп относятся к районам крайнего Севера. Климат здесь суровый. С одной стороны острова омывает холодный Тихий океан, с другой — студёное Охотское море. Поэтому погода в целом прохладная и влажная.
Лето тут наступает в июле и длится по сентябрь. Температура летом 15–20 градусов. Часто туманы, дожди и облачность, но жара тоже бывает.
Погода очень переменчива и часто меняется в течение дня, потому многослойность — наше всё!
Что если я поеду в тур один?
Прекрасное решение! Наши путешествия притягивают близких по духу людей, открытых и позитивных. Тур пройдет в хорошей компании, среди приятного общения и новых друзей.
70% наших путешественников ездят одни и хвалят нас за способность подобрать соседа по номеру в отеле, схожего по возрасту, характеру и интересам.
Ещё до поездки мы создаем общий чат группы, где можно предварительно со всеми познакомиться.
Нужна ли подготовка для тура?
Тур предполагает треккинг лёгкой и средней тяжести. Никакой особенной физической подготовки не требуется. Вся предложенная физическая активность будет по плечу любому здоровому человеку. Самое тяжелое в туре — акклиматизация к другому часовому поясу и частая смена погоды.
Вы можете взять с собой в тур ребенка от 10 лет.
Медведи, вулканы, дикая природа — это точно безопасно?
В плане безопасности всё хорошо продумано. С вами будут лицензированные гиды и опытные водители с лицензией, на маршруте всегда есть спутниковая связь, аптечка, средства отпугивания медведей.
Обязательно регистрируем нашу группу в МЧС перед треккингом и проводим для вас подробный инструктаж по правилам техники безопасности на маршрутах.
Есть ли рекомендации по прилёту и вылету?
Прилет.
Вылет домой после тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.