Сахалин и Итуруп. Премиум-тур

Захватывающий восьмидневный тур, пять дней из которых вы будете проживать на Итурупе.

Вас ждёт полное погружение в островную жизнь с комфортным проживанием! В этом путешествии вы насладитесь настоящим островным отдыхом, открывая
для себя удивительную природу и культуру в максимально свободном и комфортном формате, отдохнёте в спа-комплексе, совершите незабываемые морские прогулки, попробуете сваренные у подножия вулкана Баранского яйца и сможете искупаться в термальных источниках.

Гастрономические обеды-пикники на природе и сбор морских деликатесов на озере Буссе, а также инопланетные пейзажи с лавовыми полями на плато Янкито подарят яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Сахалин и Итуруп. Премиум-тур
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Добро пожаловать на остров Сахалин.

Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно- Сахалинск в 12:35.

Ещё при посадке самолёта из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовёт к новым открытиям.

В 13:00 встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель Mega Palace hotel 4*, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения.

В 15:00 соберёмся на обед-знакомство в ресторан, чтобы вкусно поесть и познакомиться.

После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.

2 день

Вылет на Итуруп и посещение спа-комплекса

Неспешно завтракаем и направляемся в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп.

Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» выставит свои рейсы.

На Итурупе нас встретит местный гид, и мы отправимся на джипах на заселение в наш современный отель «Камуй Котан». Вид со всех локаций отеля потрясающий — на вулкан Богдана Хмельницкого.

Сегодня нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля.

Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально!

Отдыхаем и расслабляемся.

Далее ужин в ресторане отеля (ужин оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

3 день

«Око Дракона» и плато Янкито

Завтракаем.

В 10:00 выходим в море на премиальной яхте Allure. Пройдем вдоль живописных бухт и скал-останцев, полюбуемся вулканами и выходами лавы. Часто можно встретить кого-то из морских обитателей: киты, косатки, сивучи, дельфины.

Сделаем остановку на фантастической локации «Око Дракона», куда можно попасть только с воды. Высадимся с яхты на берег на лодке, чтобы увидеть каменную арку из лавовых потоков и вулканическую породу в форме чешуи.

Морская прогулка займёт 4−5 часов. На борту будут чай и игристое и сет закусок от шефа ресторана «Камуй Котан».

После в 15:00 на джипах мы отправимся к знаменитому плато Янкито. Этот уникальный лавовый участок образовался после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.

Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами и сделаем впечатляющие фотографии!

После поедем уже отдыхать в наш отель.

Далее ужин в ресторане отеля (ужин оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

4 день

Залив Касатка, Зеркальный пляж и японские тоннели, пикник на берегу Тихого океана

С 09:00 завтракаем.

В 10:00 садимся на внедорожники и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове.

На заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир «Корунд».

Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как «Чертова скала». Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!

Далее обед-пикник на природе.

В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау-фотографии.

Возвращение в отель и отдых.

18:30–19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

5 день

Черные и Белые скалы, бухта Парусная и водопад «Девичьи слезы»

В 08:30 завтракаем.

В 09:30 экскурсия по знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, Белые скалы.

На Белых скалах совершим прогулку вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.

На джипах доедем до бухты Парусная, где прогуляемсяк водопаду «Девичьи слезы».

Организуем обед-пикник в видовой локации на берегу.

В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

Трансфер в отель и отдых.

18:30–19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Отдых или посиделки у костровой чаши за веселыми историями.

6 день

Вулкан Баранского, гейзер Голубые глазки, источник Кипящая река и вылет на Сахалин

Завтрак.

Садимся на джипы и мчим к подножию активного вулкана Баранского.

Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой.

Затем отправимся к гейзеру «Голубые глазки».

Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике «Кипящая река».

После трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин.

Прибытие на Сахалин и трансфер из аэропорта.

Заселение в отель Mega Palace hotel 4*.

Самостоятельный ужин.

7 день

Маяк Анива и озеро Буссе

С 08:00 завтракаем.

В 09:00 отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона.

Нас ждет морская прогулка на резиновых лодках к мысу Анива. Насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей.

Дальше отправимся на самую вкусную экскурсию по Сахалину — к озеру Буссе, дно которого состоит из устриц!

Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире! Что может быть лучше, чем попробовать ее прямо на месте?

Пообедаем местными деликатесами, которые соберем сами. Повар приготовит их нам по традиционным рецептам прямо у озера.

Трансфер в отель.

Самостоятельный ужин.

8 день

Завершение программы

Завтракаем.

Трансфер в аэропорт к рекомендованному рейсу.

Рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 15:00 из Южно-Сахалинска с прибытием в Москву в 15:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях на Сахалине и Итурупе (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека – 239 000 руб.

В отеле «Камуй Котан» проживание в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере).

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас Отель»

3 ночи

Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Камуй Котан

4 ночи

На территории есть отель и сафари-тенты.

Новый современный отель «Камуй Котан» в лесу с видом на вулкан.

На территории СПА-комплекс с бассейном и парением, панорамный ресторан с меню из локальных продуктов, костровая зона с шезлонгами для вечерних посиделок у огня.

Стильные номера с панорамными окнами в пол и видом на вулкан.

Проживание двухместное. Кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.

Продуманный интерьер:

  1. Место для хранения вещей.
  2. Тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки.
  3. Санузел с душевой без набивших оскомину душевых кабин и бойлеров.
  4. Wi-Fi, кондиционер, приточная вентиляция.

Важные мелочи:

  1. Ортопедический матрас, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки.
  2. Мини-бар, посуда и чай, графин для воды (питьевая чистая вода идёт прямо из-под крана).
  3. Мощный фен.

В сафари-тентах следующие условия:

  • место для хранения вещей;
  • тёплый пол, шторы блэкаут, москитные сетки;
  • санузел с душевой;
  • ортопедический матрас и меню подушек, белоснежные простыни и полотенца, мягкие халаты и тапочки;
  • мини-бар, чайная станция, фен, Wi-Fi, кондиционер;
  • кровать-трансформер позволяет собрать комфортное двуспальное место или две полноценные односпальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отеле "Мега Палас" на Сахалине и в отеле "Камуй Котан" в сафари-домиках (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине и джипы 4×4 на Итурупе
  • Два часа в спа-зоне отеля «Камуй Котан» (день 5)
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура
  • Морская прогулка к Око Дракона на катере Аллюр, сет закусок и игристое включено
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Входной билет на термальные источники вулкана Баранского
  • Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
  • Самостоятельная ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 7)
  • Питание: все завтраки (кроме дня 1), 4 обеда, перекус (день 7), яйца с икрой и игристым на вулкане Баранского (день 6)
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин (покупаем организованно для группы)
  • Питание, не указанное в программе: обеды, не указанные в разделе «включено», все ужины
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель — не мокнуть и не скользить.
  2. Обязательно берем кепку, солнечные очки и крем для защиты от солнца, оно очень активное!
  3. Купальник, полотенце и тапочки для термальных источников.
  4. Городской рюкзак, чтобы всё это носить с собой и переодеваться по погоде.

Пригодятся:

  • непромокаемые и непродуваемые куртка и брюки;
  • теплая одежда;
  • термобелье;
  • много носков, в том числе шерстяных;
  • шапка;
  • перчатки;
  • дождевик.
  • летнюю одежду тоже берем.

Погода на Курилах переменчива: она может меняться несколько раз за день. Полный и подробный список рекомендаций по багажу мы отправим вам как памятку при подготовке к поездке.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Почему здорово поехать с нами?

Комбинированная программа. На Сахалине мы оставили только самый топ, а Итуруп изучим во всей красе — он прекрасен! Вы увидите, что такое сочетание идеально, а эмоции, которые вы получите здесь, на всю жизнь останутся в сердце.

Самая комфортная программа проживания — уютный отель «Юки Котан» на Итурупе, где создаются все условия для вашего отдыха и комфорта.

Ненавязчивый тайминг — мы не спешим, чтобы вы могли полностью насладиться красотой и атмосферой каждой локации!

Полная организация и поддержка — все экскурсии, трансферы и активности мы организуем за вас, а наша команда обеспечивает постоянную связь 24/7. Выбирая нас, вы получаете качественное, комфортное и безопасное путешествие, наполненное яркими впечатлениями!

Какая погода летом на Сахалине?

Сахалин и Итуруп относятся к районам крайнего Севера. Климат здесь суровый. С одной стороны острова омывает холодный Тихий океан, с другой — студёное Охотское море. Поэтому погода в целом прохладная и влажная.

Лето тут наступает в июле и длится по сентябрь. Температура летом 15–20 градусов. Часто туманы, дожди и облачность, но жара тоже бывает.

Погода очень переменчива и часто меняется в течение дня, потому многослойность — наше всё!

Что если я поеду в тур один?

Прекрасное решение! Наши путешествия притягивают близких по духу людей, открытых и позитивных. Тур пройдет в хорошей компании, среди приятного общения и новых друзей.

70% наших путешественников ездят одни и хвалят нас за способность подобрать соседа по номеру в отеле, схожего по возрасту, характеру и интересам.

Ещё до поездки мы создаем общий чат группы, где можно предварительно со всеми познакомиться.

Нужна ли подготовка для тура?

Тур предполагает треккинг лёгкой и средней тяжести. Никакой особенной физической подготовки не требуется. Вся предложенная физическая активность будет по плечу любому здоровому человеку. Самое тяжелое в туре — акклиматизация к другому часовому поясу и частая смена погоды.

Вы можете взять с собой в тур ребенка от 10 лет.

Медведи, вулканы, дикая природа — это точно безопасно?

В плане безопасности всё хорошо продумано. С вами будут лицензированные гиды и опытные водители с лицензией, на маршруте всегда есть спутниковая связь, аптечка, средства отпугивания медведей.

Обязательно регистрируем нашу группу в МЧС перед треккингом и проводим для вас подробный инструктаж по правилам техники безопасности на маршрутах.

Есть ли рекомендации по прилёту и вылету?

Прилет.

Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно-Сахалинск в 12:35 в день начала тура.

Вылет домой после тура.

Рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 15:00 из Южно-Сахалинска с прибытием в Москву в 15:45 в день окончания тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

