1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Добро пожаловать на остров Сахалин.

Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно- Сахалинск в 12:35.

Ещё при посадке самолёта из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовёт к новым открытиям.

В 13:00 встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель Mega Palace hotel 4*, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения.

В 15:00 соберёмся на обед-знакомство в ресторан, чтобы вкусно поесть и познакомиться.

После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.

