За гранью мечты. Тур на Сахалин и Итуруп

Два острова в одном туре! Классический маршрут по Итурупу и визитные карточки Сахалина.

На Итурупе вы прогуляетесь по знаменитому лавовому плато Янкито, увидите легендарную бухту Касатка и выброшенный буксир «Корунд», сделаете
красивые фотографии у Белых скал, побываете у подножия вулкана.

Джипы и команда местных гидов, комфортные отели, купание в горячих термальных источниках и захватывающие панорамы с высоты подарят особые эмоции и полное ощущение перезагрузки.

Сахалинская часть маршрута не менее впечатляющая: вас ждёт морская поездка к одному из самых фотогеничных мест региона — маяку Анива, а также посещение озера Буссе, где на дне находится не просто песок или камни, а устрицы!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Добро пожаловать на остров Сахалин.

Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно- Сахалинск в 12:35.

Ещё при посадке самолёта из окна иллюминатора можно ощутить, что перед вами красивый остров, где вулканы шепчут свои тайны, а море зовёт к новым открытиям.

В 13:00 встречаем вас на выходе из аэропорта и отправляемся на заселение в отель Mega Palace hotel 4*, где сможем отдохнуть с дороги и настроиться на предстоящие приключения.

В 15:00 соберёмся на обед-знакомство в кафе, чтобы вкусно поесть и познакомиться.

После будет свободное время для самостоятельной прогулки по невероятно уютному Южно-Сахалинску. Побродите по улицам в своём темпе, полюбуйтесь красочными муралами, которыми щедро украшен город, загляните в городской парк.

2 день

Озеро Буссе

Завтрак в отеле.

09:00-09:30 Отправление на экскурсию. В пути будем любоваться природой региона, а если повезет, увидим редких птиц и кого-то из местных животных.

11:00 Посещение Буссе — гастрономическое удовольствие! Здесь насладимся свежайшими деликатесами, которые соберем сами, и горячим обедом на свежем воздухе.

Свежие сахалинские устрицы и гребешки, которые тут считаются одними из лучших на острове. Из особенностей — самая гигантская устрица в мире!

15:00 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Самостоятельный ужин и свободное время.

Время экскурсии указано приблизительно, оно может меняться в зависимости от отливов и приливов в заливе, а также погодных условий.

3 день

Вылет на Итуруп и плато Янкито

Неспешный завтрак в отеле.

Отправление в аэропорт Южно-Сахалинска, чтобы совершить часовой перелет на остров Итуруп.

Точное время перелета станет известно ближе к поездке, когда авиакомпания «Аврора» выставит свои рейсы.

На Итурупе нас встретит местный гид, и мы на джипах отправимся к уникальному плато Янкито.

Полюбуемся необычными формами рельефа и панорамными видами. Сделаем впечатляющие фотографии, прогуляемся по тропинкам и насладимся свежим морским воздухом.

После едем ужинать (ужин оплачивается самостоятельно) и заселяться в уютный отель «Юки Котан», который находится в Курильске — главном городе острова.

Здесь сможем увидеть, как живут местные жители.

4 день

Залив Касатка

С 09:00 завтракаем.

В 10:00 садимся на джипы и мчим на Тихий океан! Наша цель — залив Касатка, одно из красивейших природных мест на острове.

На заливе увидим Зеркальный пляж и выброшенный буксир «Корунд».

Прикоснемся к истории и старым японским тоннелям, которые прорыты прямо в скале, она известна как «Чертова скала».

Самые смелые могут искупаться в Тихом океане!

Далее обед-пикник на природе.

В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

Отдыхаем и наслаждаемся красотой вокруг, делаем вау-фотографии.

18:30-19:30 Ужин в кафе (оплачивается самостоятельно).

Возвращение в отель и отдых.

5 день

Черные и Белые скалы

В 09:00 завтракаем.

В 10:00 экскурсия на джипах по знаковым местам острова — Черные скалы и базальтовые колонны, Белые скалы.

На Белых скалах совершим прогулку вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото.

Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад «Девичьи слезы».

Организуем пикник в видовой локации на берегу. Съедим свой боул с креветкой с видом на вулкан!

В случае плохой погоды обед переносится в кафе.

А уже вечером нас ждет 2 часа удовольствия в спа-зоне отеля «Камуй Котан».

Уютная парная на дровах, чайная в японском стиле, открытый бассейн, уличная ванна, вид на вулкан. Идеально! Отдыхаем и расслабляемся.

Ужин в ресторане отеля «Камуй Котан» (оплачивается самостоятельно).

Трансфер в отель и отдых.

6 день

Вулкан Баранского и вылет на Сахалин

Завтрак.

Дорога к подножию активного вулкана Баранского.

Устроим необычный пикник у серной речки Кипящая. Прямо в ней сварим яйца и съедим их красиво вместе с красной икрой. Затем отправимся к гейзеру «Голубые глазки».

Ближе к завершению прогулки искупаемся в источнике «Кипящая река».

После трансфер в аэропорт, чтобы вернуться на остров Сахалин.

Прибытие на Сахалин и трансфер из аэропорта.

Заселение в отель Mega Palace hotel 4*.

Самостоятельный ужин.

7 день

Маяк Анива

09:30-10:30 Завтракаем.

В 10:30 отправляемся к маяку Анива — одному из самых известных и живописных маяков региона.

Под руководством опытных гидов отправимся на морскую прогулку на резиновых лодках к мысу Анива, где насладимся видами и свежим морским воздухом, по пути часто можно увидеть косаток и сивучей.

При наличии условий для высадки высадимся на берег и посмотрим поближе на маяк.

Трансфер в отель.

Самостоятельный ужин.

8 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 15:00 из Южно-Сахалинска с прибытием в Москву в 15:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах на Сахалине и Итурупе (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного заезда:

  • туры до 12 июля и с 10 сентября:
    • 2 — 9 июля – 153 000 руб.
    • 5 — 12 июля – 153 000 руб.
    • 10 — 17 сентября – 153 000 руб.
  • туры с 12 июля до 10 сентября:
    • 12 — 19 июля – 163 000 руб.
    • 2 — 9 августа – 163 000 руб.
    • 9 — 16 августа – 163 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Мега Палас Отель»

4 ночи

Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.

Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера оснащены кроватями, большим столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф. В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства.

В номерах чайный набор и мини-бар. В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Отель «Юки Котан»

3 ночи

Юки Котан, отель после ремонта, со свежей мебелью и расположением прямо в центре поселка.

В туре предусмотрено проживание в двухместных номерах.

Двухместные номера очень просторные, есть чайник и холодильник.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в отеле "Мега Палас" на Сахалине и в отеле "Юки Котан" (с соседом/соседкой в одном номере)
  • Все трансферы по программе (в том числе из/в аэропорт к рекомендованным рейсам): микроавтобус на Сахалине, болотоход или джипы 4×4 на Итурупе
  • Два часа в спа-зоне отеля «Камуй Котан» (день 5) с обрядом посвящения в айны
  • Морская прогулка на лодках к маяку Анива с перекусом
  • Все экскурсии по программе и входные билеты в природные парки по заявленному маршруту тура (кроме входа на вулкан Баранского)
  • Услуги местных гидов на всем протяжении маршрута
  • Ловля устриц и их дегустация на озере Буссе (день 2)
  • Все завтраки (кроме дня 1)
  • 4 обеда
  • Перекус (день 7)
  • Яйца с икрой на вулкане Баранского (день 6)
  • Вход на термальные источники вулкана Баранского
  • Оформление разрешительных документов (для посещения Курильских островов требуется оформить пограничный пропуск в управлении ФСБ России)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелеты локальными рейсами Сахалин - Итуруп и Итуруп - Сахалин (покупаем организованно для группы)
  • Обеды, не указанные в разделе «включено»
  • Все ужины
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговые ботинки и сменная пара обуви. Суровых треккингов не будет, поэтому главная цель — не мокнуть и не скользить.
  2. Обязательно берем кепку, солнечные очки и крем для защиты от солнца, оно очень активное!
  3. Купальник, полотенце и тапочки для термальных источников.
  4. Городской рюкзак, чтобы всё это носить с собой и переодеваться по погоде.

Пригодятся:

  • непромокаемые и непродуваемые куртка и брюки;
  • теплая одежда;
  • термобелье;
  • много носков, в том числе шерстяных;
  • шапка;
  • перчатки;
  • дождевик.
  • летнюю одежду тоже берем.

Погода на Курилах переменчива: она может меняться несколько раз за день. Полный и подробный список рекомендаций по багажу мы отправим вам как памятку при подготовке к поездке.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Почему здорово поехать с нами?

Комбинированная программа. На Сахалине мы оставили только самый топ, а Итуруп изучим во всей красе — он прекрасен! Вы увидите, что такое сочетание идеально, а эмоции, которые вы получите здесь, на всю жизнь останутся в сердце.

Самая комфортная программа проживания — уютный отель «Юки Котан» на Итурупе, где создаются все условия для вашего отдыха и комфорта.

Ненавязчивый тайминг — мы не спешим, чтобы вы могли полностью насладиться красотой и атмосферой каждой локации!

Полная организация и поддержка — все экскурсии, трансферы и активности мы организуем за вас, а наша команда обеспечивает постоянную связь 24/7. Выбирая нас, вы получаете качественное, комфортное и безопасное путешествие, наполненное яркими впечатлениями!

Какая погода летом на Сахалине?

Сахалин и Итуруп относятся к районам крайнего Севера. Климат здесь суровый. С одной стороны острова омывает холодный Тихий океан, с другой — студёное Охотское море. Поэтому погода в целом прохладная и влажная.

Лето тут наступает в июле и длится по сентябрь. Температура летом 15–20 градусов. Часто туманы, дожди и облачность, но жара тоже бывает.

Погода очень переменчива и часто меняется в течение дня, потому многослойность — наше всё!

Что если я поеду в тур один?

Прекрасное решение! Наши путешествия притягивают близких по духу людей, открытых и позитивных. Тур пройдет в хорошей компании, среди приятного общения и новых друзей.

70% наших путешественников ездят одни и хвалят нас за способность подобрать соседа по номеру в отеле, схожего по возрасту, характеру и интересам.

Ещё до поездки мы создаем общий чат группы, где можно предварительно со всеми познакомиться.

Нужна ли подготовка для тура?

Тур предполагает треккинг лёгкой и средней тяжести. Никакой особенной физической подготовки не требуется. Вся предложенная физическая активность будет по плечу любому здоровому человеку. Самое тяжелое в туре — акклиматизация к другому часовому поясу и частая смена погоды.

Вы можете взять с собой в тур ребенка от 10 лет.

Медведи, вулканы, дикая природа — это точно безопасно?

В плане безопасности всё хорошо продумано. С вами будут лицензированные гиды и опытные водители с лицензией, на маршруте всегда есть спутниковая связь, аптечка, средства отпугивания медведей.

Обязательно регистрируем нашу группу в МЧС перед треккингом и проводим для вас подробный инструктаж по правилам техники безопасности на маршрутах.

Есть ли рекомендации по прилёту и вылету?

Прилет.

Из Москвы рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 20:20 с прибытием в Южно-Сахалинск в 12:35 в день начала тура.

Вылет домой после тура.

Рекомендуем лететь рейсом авиакомпании «Россия» на 15:00 из Южно-Сахалинска с прибытием в Москву в 15:45 в день окончания тура.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

