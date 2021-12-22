Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Начнём экскурсию с небольшого городка Луховицы. Вспомним его историю и известных гостей, найдём «разбежавшися» героев советских мультфильмов, и поедем в Зарайск. По дороге расскажу об истории города, о тайне названия, о старой зарайской дороге, по которой гоняли скот и ходили паломники к чудотворному образу.
В Зарайске мы увидим Кремль, подивимся его мощи и узнаем военные секреты. Пройдём по посаду и узнаем как жили житель города на протяжении многих веков.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (автомобильная часть экскурсии проходит на транспорте заказчика)
По желанию дополнительно можно заказать обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музейная ул., Зарайск
Завершение: Торговая площадь, Зарайск
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно по договоренности
Елена К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них