Обзорные и познавательные экскурсии Зарайска

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Зарайске, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейное путешествие по Зарайску
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
60 отзывов
Семейное путешествие по Зарайску
Экскурсия-квест по старинным улочкам и памятникам города, сохранившего дореволюционное обаяние
Начало: В районе водонапорной башни
«В интерактивном путешествии вы познакомитесь с цитаделью и ее храмами, раскроете секрет фирменной коврижки и погрузитесь в атмосферу 19 века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
4 200 за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Зарайск - первое знакомство
Погулять по красивому провинциальному городу и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе площади Революции
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
Предания древнего Зарайска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
68 отзывов
Предания древнего Зарайска
Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского
«На территории кремля вы познакомитесь с историей главного собора, Никольского, и Иоанно-Предтеченского, построенного чуть больше 100 лет назад»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
«Вы познакомитесь с одним из древнейшим русским городом — Зарайск»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Очень содержательно, много новой информации о иконописи,храмах. Рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    Очень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и только один ребенок 12 лет
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    и 19 😀. Все прошло весело и на позитиве. 2,5 часа преодолели легко не смотря на жару. Ещё и по окончанию экскурсии поднялись на башню.

    Очень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и толькоОчень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и толькоОчень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и толькоОчень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и толькоОчень содержательная прогулку по городу, интересный рассказ, загадки, без занудства. Нас было 6 взрослых и только
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Предания древнего Зарайска
    Было интересно
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Зарайск - первое знакомство
    Отличная экскурсия по Зарайску в компании экскурсовода Дарьи! Мы были приятно удивлены профессионализмом и дружелюбием нашего гида. Дарья смогла рассказать нам
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    много интересной информации об истории и достопримечательностях Зарайска. Она с увлечением рассказывала нам городе, о его жителях и их обычаях, и некоторых секретиках. Мы обошли все основные достопримечательности и посетили интересные места. Эта экскурсия позволила нам узнать город и проникнуться его уникальным духом. Спасибо Дарье за прекрасно проведенное время и за интересные и познавательные рассказы!

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Предания древнего Зарайска
    Очень понравился город! Все туристические маршруты благоустроены. Чисто, красиво. Были на своей машине. Думаю, что посмотрели больше, чем было запланировано.
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    Экскурсия подойдет всем, кто хочет оторваться от суеты большого города и погрузиться в атмосферу жизни небольшого городка, наполненную живой историей. Спасибо экскурсоводу Ирине!

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Большие тайны самого маленького кремля на Руси
    Интересная экскурсия,наш Гид Ольга очень живо и интересно рассказывала об истории города.
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Большие тайны самого маленького кремля на Руси
    Великолепная экскурсия! Очень понравилась. Спасибо огромное Ольге! Человек знает и любит своё дело. Интересно и познавательно рассказывает о Зарайске. Всем рекомендую!
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    В конце апреля были семьёй на экскурсии (кроме взрослых двое детей 11 лет). Хочу сказать самые лучшие слова про экскурсовода
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    Марию. Рассказ был очень живой, интересный, хотелось, чтобы она продолжала и продолжала говорить и она, к нашей радости, рассказывала даже больше запланированного времени. Потрясающий человек и историк, искренне любящий свой город!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Семейное путешествие по Зарайску
    Спасибо огромное экскурсоводу Марии за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасным Зарайском. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций
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    и впечатлений! Пунктуальность, вежливость, знание города и истории — два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно. На любой наш вопрос находился ответ. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо, вы профессионалы своего дела. Желаем дальнейшего процветания!!!

  • Л
    Любовь
    4 мая 2024
    Большие тайны самого маленького кремля на Руси
    Зарайск-чудесный провинциальный город. Ольга-прекрасный экскурсовод. Спасибо за экскурсию, узнали много интересной информации, которой не было в интернете. Рекомендуем для подростков.

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Обзорные»

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  4. Большие тайны самого маленького кремля на Руси
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  3. Водонапорная башня
  4. Кремль
  5. Дом-музей А. С. Голубкиной
  6. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в июне 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Изучение достопримечательностей города Зарайска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Зарайске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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