Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Зарайск: древний город и его уникальный кремль
Познакомьтесь с Зарайском, его кремлем и историей Николая Чудотворца. Дегустация сыров и медовухи сделает ваш день незабываемым
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Завтра в 11:00
17 мая в 11:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 мая 2025Огромное спасибо за экскурсию, Екатерина!!!! Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий, которые удалось посетить!!! Однозначно рекомендую Екатерину, отличное знание материала, увлеченность своим делом, прекрасный маршрут, прогулка с получением знаний получилась!!!
- ННаталья27 апреля 2025Спасибо огромное Екатерине за очень увлекательную, познавательную экскурсию. У нас остались очень приятные впечатления. Мы посетили много интересных мест и достопримечательностей! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Вы отличный экскурсовод!!!
- ААндрей16 апреля 2025Наш экскурсовод Елена очень интересно, увлекательно, иногда с юмором провела намеченную экскурсию. Нам есть с кем сравнить качество экскурсий, Елена одна из лучших.
- ННаталья29 марта 2025Благодарим Екатерину за очень интересную и насыщенную экскурсию по Зарайску! Прекрасная и понятная подача материала, очень много чего нового для
- ЮЮлия7 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно
- ААндрей21 февраля 2025От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со своей историей и местными
- ММарина7 января 2024Были в Зарайске 5 января с семьёй. Выбрали экскурсию обзорную по Кремлю и поездку на сыроварню. Но оказалось, что в
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Собор Николая Чудотворца»
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