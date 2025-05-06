Собор Николая Чудотворца – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Николая Чудотворца» в Зарайске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Святыни Зарайска
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Зарайск: древний город и его уникальный кремль
Познакомьтесь с Зарайском, его кремлем и историей Николая Чудотворца. Дегустация сыров и медовухи сделает ваш день незабываемым
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Завтра в 11:00
17 мая в 11:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 мая 2025
    Зарайск - всё самое интересное
    Огромное спасибо за экскурсию, Екатерина!!!! Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий, которые удалось посетить!!! Однозначно рекомендую Екатерину, отличное знание материала, увлеченность своим делом, прекрасный маршрут, прогулка с получением знаний получилась!!!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2025
    Зарайск - всё самое интересное
    Спасибо огромное Екатерине за очень увлекательную, познавательную экскурсию. У нас остались очень приятные впечатления. Мы посетили много интересных мест и достопримечательностей! Обязательно буду рекомендовать вас своим друзьям и знакомым! Вы отличный экскурсовод!!!
  • А
    Андрей
    16 апреля 2025
    Святыни Зарайска
    Наш экскурсовод Елена очень интересно, увлекательно, иногда с юмором провела намеченную экскурсию. Нам есть с кем сравнить качество экскурсий, Елена одна из лучших.
  • Н
    Наталья
    29 марта 2025
    Зарайск - всё самое интересное
    Благодарим Екатерину за очень интересную и насыщенную экскурсию по Зарайску! Прекрасная и понятная подача материала, очень много чего нового для
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    себя узнали. Замечательная прогулка получилась по небольшому, но очень уютному и древнему городку! Всем рекомендуем экскурсию по Зарайску с Екатериной, будет интересно!

  • Ю
    Юлия
    7 марта 2025
    Святыни Зарайска
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно
  • А
    Андрей
    21 февраля 2025
    Святыни Зарайска
    От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со своей историей и местными
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    достопримечательностями. Елена преподносит материал в интересном формате, много узнали нового для себя. Экскурсия длилась более 2-х часов, но усталости никакой, только масса впечатлений. Спасибо большое, до новых встреч🕌

    От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со
  • М
    Марина
    7 января 2024
    Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
    Были в Зарайске 5 января с семьёй. Выбрали экскурсию обзорную по Кремлю и поездку на сыроварню. Но оказалось, что в
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    новогодние каникулы Сыроварня гостей не принимает, т к в эти дни проводят дегустации сыров в магазине. Но наш гид Ольга смогла договориться с хозяйкой, которая больше часа нам рассказывала и о процессе производства и ответила на все наши многочисленные вопросы. Дегустация была индивидуальной, а сыры очень вкусными! После этого в магазине мы смогли купить сыры, которые понравились! Получилось экскурсия в Зарайск и вкусной и полезной! Теперь о полезной части экскурсии с нашим гидом Ольгой. Услышали много интересного об истории Зарайска и Кремля. Особенно интересно будет тем, кто любит посещать Храмы и Церкви! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Собор Николая Чудотворца»

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  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Собор Николая Чудотворца
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в мае 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Собор Николая Чудотворца" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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