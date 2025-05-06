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новогодние каникулы Сыроварня гостей не принимает, т к в эти дни проводят дегустации сыров в магазине. Но наш гид Ольга смогла договориться с хозяйкой, которая больше часа нам рассказывала и о процессе производства и ответила на все наши многочисленные вопросы. Дегустация была индивидуальной, а сыры очень вкусными! После этого в магазине мы смогли купить сыры, которые понравились! Получилось экскурсия в Зарайск и вкусной и полезной! Теперь о полезной части экскурсии с нашим гидом Ольгой. Услышали много интересного об истории Зарайска и Кремля. Особенно интересно будет тем, кто любит посещать Храмы и Церкви! Большое спасибо!