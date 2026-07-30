Выбирайте и другие экскурсии в Зарайске

Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Зарайский кремль, самый маленький в России, стоит уже 5 веков. Он пережил множество нашествий и лишь однажды пал во время польско-литовской интервенции.
Вы узнаете о древней истории памятника и чудотворной иконе, читать дальшеуменьшить
к которой веками приезжали цари и князья. Также осмотрите старинные мещанские дома и посетите деревню, где вырос Достоевский.
Экскурсия включает посещение музеев с коллекцией русского и европейского искусства, старинной мебелью и фарфором, а также находками из каменного века. Возможность посетить усадьбу Даровое за дополнительную плату
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года комфортно гулять по историческим местам и наслаждаться видами Зарайска.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зарайский кремль
Никольский собор
Иоанно-Предтеченский собор
Музей в кремле
Дом-музей Анны Голубкиной
Усадьба Даровое
Описание экскурсии
История Зарайского кремля
Вы узнаете, какие сведения сохранились с середины 12 века, когда в составе Рязанского княжества впервые упомянули «Красный городок», поселение на правом притоке Оки, поменявшее за свою жизнь 15 названий! Затем перебросим мост в 16 век, когда при Василии III возвели каменный Зарайский кремль — самый маленький в России и один из 12 сохранившихся. Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили к строительству. Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль. А также об известных личностях, среди которых был Д. М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска.
Святыни Зарайска
На территории кремля вы познакомитесь с историей главного собора, Никольского, и Иоанно-Предтеченского, построенного чуть больше 100 лет назад. Отдельно поговорим о главной святыне города, одном из самых ранних списков не дошедшей до нас древней иконы Николы Зарайского. Вы услышите о преданиях, связанных с чудотворной иконой, и известных правителях, которые приезжали поклониться реликвии. Кроме того, в соборе вы увидите место погребения матери Ф. М. Достоевского.
Музеи города и Зарайский Посад
Вы также сможете посетить музей, расположенный в кремле, где хранится великолепная коллекция русского и европейского искусства, старинная мебель и фарфор, из которого угощались Пушкин и Гоголь, а также находки из каменного века, среди которых есть фигура бизона, выполненная из бивня мамонта 20 тысяч лет назад. А затем отправитесь гулять по историческому центру, где осмотрите сохранившиеся каменные торговые ряды с мещанскими домами 18 века и узнаете о насыщенной торговой жизни Зарайска. Кроме того, здесь находится дом-музей первой русской женщины-скульптора — Анны Голубкиной, который, при желании, мы тоже можем включить в программу.
Организационные детали
Если захотите, за дополнительную плату мы также можем посетить усадьбу Даровое, где Ф. М. Достоевский провел детство. В этом тихом и атмосферном месте в 13 км от Зарайска вы увидите поместье и флигель со старыми крестьянскими домами и узнаете о ранних годах писателя. Трансфер до усадьбы не входит в стоимость экскурсии. Аренда машины на группу до 8 человек — 1000 р. /час. Дорога обычно занимает около 20 минут туда и обратно
Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно: краеведческий музей — 150 р. /человека, для учащихся и пенсионеров — 100 р. /человека; дом-музей Голубкиной по 60 и 40 р., соответственно. Природная территория усадьбы доступна для бесплатного посещения в течение дня
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3232 туристов
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие читать дальшеуменьшить
годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трём книгам по истории Коломны. В моём арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я и мои коллеги с удовольствием для вас проведём.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Были на экскурсии 26 июля. Нашим гидом по Зарайску был Александр. Не смотря на ОЧЕНЬ не летную погоду, был целый день дождь, нам очень понравилась прогулка по этому замечательному городу. Все было понятно и доступно. Александр, замечательный рассказчик. На все наши вопросы отвечал со знанием темы и понятным языком. Спасибо большое. Вернемся еще, в хорошую теперь уже, погоду.
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Лариса
Чудный город Профессиональный гид Хорошый маршрут Оптимальное соотношение нагрузки для мозга и ног:))) Хорошая туристическая инфраструктура города Много гастрономических специалитетов, очень вкусно:)))
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Валентина
На экскурсию ходили с Юлией. Всё прошло великолепно. Впечатление не испортил ни холодный ветер, ни сугробы по колено (хотя конечно по весне надо повторить)))). 2,5 часа пролетели одним махом. Юлия прекрасный читать дальшеуменьшить
рассказчик и собеседник, очень образованный и эрудированный человек. А ещё очень хорошо, когда гид рассказывает о вещах, достоверно известных, умело перемежевывая их легендами и сказаниями, ничего не фантазирует и не сочиняет (это часто встречается, но к счастью не в этот раз). Профессионализм Юлии заслуживает высочайшей оценки. Спасибо большое.
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И
Илья
Хорошая получилась экскурсия. Гид эрудированный и приятный в общении.
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Д
Дарья
Экскурсия была замечательная! В нашей группе все остались довольны 😊 Зарайск - город с богатой историей, которую мы и узнавали по ходу экскурсии. Прогулка была очень насыщенная, но пролетела как читать дальшеуменьшить
один миг! Экскурсовод впечатлил нас глубокими знаниями истории города, ответил на все наши вопросы, подсказал, где можно вкусно пообедать и в какие места заглянуть самостоятельно. А еще очень важно, когда экскурсовод любит дело, которым занимается и интересен как рассказчик. Как это и было в нашем случае!) Рекомендуем экскурсию по Зарайску всем, кто интересуется историей и тем, кто просто хочет интересно и с пользой провести время, открыв для себя новый городок Подмосковья. Это один из лучших вариантов для поездки на выходные! Будем советовать вас друзьям 🤗
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Юлия
Отличная экскурсия. А главное - отличный рассказчик. У нас был Александр - человек образованный, разбирающийся в том, о чём говорит. Некоторыми фактами захотелось поделиться с друзьями, так как что-то очень читать дальшеуменьшить
интересное лежит у нас буквально под ногами, а мы не знали. Очень интесно Александр рассказывал про храмы - как что устроено, почему именно так. Очень рекомедую для знакомства с Зарайском. экскурсия пешеходная, рассчитана на взрослого лет с 14. Нашему 15, ему было интересно. Большое спасибо ещё раз.