Выбирайте и другие экскурсии в Зарайске

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года комфортно гулять по историческим местам и наслаждаться видами Зарайска.

Зарайский кремль, самый маленький в России, стоит уже 5 веков. Он пережил множество нашествий и лишь однажды пал во время польско-литовской интервенции.Вы узнаете о древней истории памятника и чудотворной иконе,

к которой веками приезжали цари и князья. Также осмотрите старинные мещанские дома и посетите деревню, где вырос Достоевский. Экскурсия включает посещение музеев с коллекцией русского и европейского искусства, старинной мебелью и фарфором, а также находками из каменного века. Возможность посетить усадьбу Даровое за дополнительную плату

Описание экскурсии

История Зарайского кремля

Вы узнаете, какие сведения сохранились с середины 12 века, когда в составе Рязанского княжества впервые упомянули «Красный городок», поселение на правом притоке Оки, поменявшее за свою жизнь 15 названий! Затем перебросим мост в 16 век, когда при Василии III возвели каменный Зарайский кремль — самый маленький в России и один из 12 сохранившихся. Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили к строительству. Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль. А также об известных личностях, среди которых был Д. М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска.

Святыни Зарайска

На территории кремля вы познакомитесь с историей главного собора, Никольского, и Иоанно-Предтеченского, построенного чуть больше 100 лет назад. Отдельно поговорим о главной святыне города, одном из самых ранних списков не дошедшей до нас древней иконы Николы Зарайского. Вы услышите о преданиях, связанных с чудотворной иконой, и известных правителях, которые приезжали поклониться реликвии. Кроме того, в соборе вы увидите место погребения матери Ф. М. Достоевского.

Музеи города и Зарайский Посад

Вы также сможете посетить музей, расположенный в кремле, где хранится великолепная коллекция русского и европейского искусства, старинная мебель и фарфор, из которого угощались Пушкин и Гоголь, а также находки из каменного века, среди которых есть фигура бизона, выполненная из бивня мамонта 20 тысяч лет назад. А затем отправитесь гулять по историческому центру, где осмотрите сохранившиеся каменные торговые ряды с мещанскими домами 18 века и узнаете о насыщенной торговой жизни Зарайска. Кроме того, здесь находится дом-музей первой русской женщины-скульптора — Анны Голубкиной, который, при желании, мы тоже можем включить в программу.

Организационные детали