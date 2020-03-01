Выбирайте и другие экскурсии в Зарайске

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Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского

Михаил
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Михаил – ваш гид
Самый маленький в России, Зарайский кремль стоит 5 веков.

Он пережил не одно нашествие Орды и лишь однажды пал во время польско-литовской интервенции.

Вы узнаете о древней истории памятника и чудотворной иконе, к которой веками приезжали цари и князья.

А также осмотрите старинные мещанские дома и посетите деревню, где вырос Достоевский.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
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Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска

Что вас ожидает

История Зарайского кремля
Вы узнаете, какие сведения сохранились с середины 12 века, когда в составе Рязанского княжества впервые упомянули «Красный городок», поселение на правом притоке Оки, поменявшее за свою жизнь 15 названий! Затем перебросим мост в 16 век, когда при Василии III возвели каменный Зарайский кремль — самый маленький в России и один из 12 сохранившихся. Поговорим о его главном назначении и итальянских архитекторах, которых пригласили к строительству. Возле памятника князьям Феодору, Евпраксии и Иоанну, погибшим при нашествии Батыя, я расскажу о многочисленных осадах, которые выдержал кремль. А также об известных личностях, среди которых был Д.М. Пожарский, служивший воеводой Зарайска.

Святыни Зарайска
На территории кремля вы познакомитесь с историей главного собора, Никольского, и Иоанно-Предтеченского, построенного чуть больше 100 лет назад. Отдельно поговорим о главной святыне города, одном из самых ранних списков не дошедшей до нас древней иконы Николы Зарайского. Вы услышите о преданиях, связанных с чудотворной иконой, и известных правителях, которые приезжали поклониться реликвии. Кроме того, в соборе вы увидите место погребения матери Ф.М. Достоевского.

Музеи города и Зарайский Посад
Вы также сможете посетить музей, расположенный в кремле, где хранится великолепная коллекция русского и европейского искусства, старинная мебель и фарфор, из которого угощались Пушкин и Гоголь, а также находки из каменного века, среди которых есть фигура бизона, выполненная из бивня мамонта 20 тысяч лет назад. А затем отправитесь гулять по историческому центру, где осмотрите сохранившиеся каменные торговые ряды с мещанскими домами 18 века и узнаете о насыщенной торговой жизни Зарайска. Кроме того, здесь находится дом-музей первой русской женщины-скульптора — Анны Голубкиной, который, при желании, мы тоже можем включить в программу.

Деревня Достоевского
В 13 км от Зарайска находится усадьба Даровое, где писатель провел детство. В этом тихом и атмосферном месте, напоминающем о сюжетах «Братьев Карамазовых», вы узнаете о ранних годах Достоевского, прогуляетесь по приусадебной роще, которую до сих пор называют «Фединой», и увидите флигель со старыми крестьянскими домами.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Трансфер до усадьбы Достоевского. Аренда машины на группу до 8 человек — 1000 р./час. Дорога обычно занимает около 20 минут туда и обратно.
  • Природная территория усадьбы доступна для бесплатного посещения в течение дня
  • Входные билеты в музеи: краеведческий музей — 150 р./человека, для учащихся и пенсионеров — 100 р./человека; дом-музей Голубкиной по 60 и 40 р., соответственно
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска
Предания древнего Зарайска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трем книгам по истории Коломны. В моем арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я с удовольствием для вас проведу.
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