И Ирина Спасибо за прерасную экскурсию. Узнали много нового, очень интересная подача материала. Непременно вернемся сюда еще раз

Валерия Отличный маршрут

Город просто супер!!!!

Ю Юлия Нашим гидом был Александр. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно! Александр отлично владеет информацией и интересно ее преподносит, были с дочерью 13 лет, которой также очень понравилась экскурсия!

Е Евгений Гид Александр - профессионал и очень внимательный человек. Рекомендуем 👍

В Вадим Очень понравилась экскурсия! Юлия огромный молодец!) очень интересно рассказывает. Однозначно будем советовать друзьям приехать в Зарайск и взять экскурсию с Юлией)

Екатерина 16 марта побывали на обзорной экскурсии по центру Зарайска с гидом Александром. В целом экскурсией остались довольны, но один момент вызвал всё-таки непонимание: в описании маршрута экскурсии значится пункт «кремль», но, к сожалению, на его территорию мы не попали, хотя маршрут начинался от его стен, если можно так сказать. Конечно, странно, что Александр обошёл Кремль стороной.