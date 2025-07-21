Зарайск приглашает вас на увлекательную экскурсию по своим историческим местам.
Гости смогут увидеть старинный кремль, который является самым маленьким в России, а также прогуляться по ожерелью трёх площадей.
Не упустите возможность посетить
Гости смогут увидеть старинный кремль, который является самым маленьким в России, а также прогуляться по ожерелью трёх площадей.
Не упустите возможность посетить
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть самый маленький кремль в России
- 🕌 Посетить старинные церкви и купеческие дома
- 👞 Узнать историю обувной фабрики
- 📚 Открыть для себя образовательное прошлое Зарайска
- 🏛️ Исследовать музеи и памятники
Что можно увидеть
- Старинный кремль
- Благовещенская церковь
- Троицкая церковь
- Гостиный двор
- Театральный музей купцов Бахрушиных
- Музей обуви
- Дом главы города Ярцева
- Усадьба Иванова
- Памятник графу Келлеру
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старинный кремль — самый маленький в России.
- Ожерелье трёх площадей, бывшие Екатерининскую и Большую Московскую улицы.
- Благовещенскую и Троицкую церкви.
- Гостиный двор с торговыми рядами.
- Театральный музей купцов Бахрушиных и Музей обуви.
- Дом главы города Ярцева и усадьбу Иванова.
- Памятник военачальнику графу Келлеру — последнему владельцу усадьбы Сенницы.
И узнаете:
- Что связывает князя Андрея Курбского, который был на воеводстве в Зарайске, с Иваном Грозным.
- Как мастерская немецкого промышленника по пошиву туфель превратилась в обувную фабрику.
- Правда ли, что в 19 веке Зарайск был образовательным центром Рязанской губернии.
- Как купцы Бахрушины построили более 100 домов в городе.
Организационные детали
- Мы не посещаем Зарайский кремль. Только внешний осмотр.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 2547 туристов
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. МногиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 июл 2025
Спасибо за прерасную экскурсию. Узнали много нового, очень интересная подача материала. Непременно вернемся сюда еще раз
Валерия
19 мая 2025
Отличный маршрут
Город просто супер!!!!
Город просто супер!!!!
Ю
Юлия
15 мая 2025
Нашим гидом был Александр. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно! Александр отлично владеет информацией и интересно ее преподносит, были с дочерью 13 лет, которой также очень понравилась экскурсия!
Е
Евгений
3 мая 2025
Гид Александр - профессионал и очень внимательный человек. Рекомендуем 👍
В
Вадим
2 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Юлия огромный молодец!) очень интересно рассказывает. Однозначно будем советовать друзьям приехать в Зарайск и взять экскурсию с Юлией)
Екатерина
17 мар 2025
16 марта побывали на обзорной экскурсии по центру Зарайска с гидом Александром. В целом экскурсией остались довольны, но один момент вызвал всё-таки непонимание: в описании маршрута экскурсии значится пункт «кремль», но, к сожалению, на его территорию мы не попали, хотя маршрут начинался от его стен, если можно так сказать. Конечно, странно, что Александр обошёл Кремль стороной.
М
Марина
23 фев 2025
23 февраля были в Зарайске. Экскурсовод Александр провел чудесную, познавательную экскурсию-прогулку по городу. Спасибо, все очень понравилось. Еще и порекомендовал ресторан, который прям был нужен. 😊
Входит в следующие категории Зарайска
Похожие экскурсии из Зарайска
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
22 ноя в 00:00
23 ноя в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.