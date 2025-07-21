Мои заказы

Зарайск: маленький город с великой историей

Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
Зарайск приглашает вас на увлекательную экскурсию по своим историческим местам.

Гости смогут увидеть старинный кремль, который является самым маленьким в России, а также прогуляться по ожерелью трёх площадей.

Не упустите возможность посетить
Благовещенскую и Троицкую церкви, а также узнать о знаменитых купцах Бахрушиных, построивших более 100 домов в городе. Истории о немецком обувщике и Иване Грозном добавят экскурсии интриги. Это идеальный способ провести время, погрузившись в атмосферу прошлого

4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть самый маленький кремль в России
  • 🕌 Посетить старинные церкви и купеческие дома
  • 👞 Узнать историю обувной фабрики
  • 📚 Открыть для себя образовательное прошлое Зарайска
  • 🏛️ Исследовать музеи и памятники
Зарайск: маленький город с великой историей
Зарайск: маленький город с великой историей© Михаил
Зарайск: маленький город с великой историей© Михаил
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Старинный кремль
  • Благовещенская церковь
  • Троицкая церковь
  • Гостиный двор
  • Театральный музей купцов Бахрушиных
  • Музей обуви
  • Дом главы города Ярцева
  • Усадьба Иванова
  • Памятник графу Келлеру

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старинный кремль — самый маленький в России.
  • Ожерелье трёх площадей, бывшие Екатерининскую и Большую Московскую улицы.
  • Благовещенскую и Троицкую церкви.
  • Гостиный двор с торговыми рядами.
  • Театральный музей купцов Бахрушиных и Музей обуви.
  • Дом главы города Ярцева и усадьбу Иванова.
  • Памятник военачальнику графу Келлеру — последнему владельцу усадьбы Сенницы.

И узнаете:

  • Что связывает князя Андрея Курбского, который был на воеводстве в Зарайске, с Иваном Грозным.
  • Как мастерская немецкого промышленника по пошиву туфель превратилась в обувную фабрику.
  • Правда ли, что в 19 веке Зарайск был образовательным центром Рязанской губернии.
  • Как купцы Бахрушины построили более 100 домов в городе.

Организационные детали

  • Мы не посещаем Зарайский кремль. Только внешний осмотр.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 2547 туристов
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие
годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трём книгам по истории Коломны. В моём арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я и мои коллеги с удовольствием для вас проведём.

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
21 июл 2025
Спасибо за прерасную экскурсию. Узнали много нового, очень интересная подача материала. Непременно вернемся сюда еще раз
Валерия
Валерия
19 мая 2025
Отличный маршрут
Город просто супер!!!!
Ю
Юлия
15 мая 2025
Нашим гидом был Александр. Прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно! Александр отлично владеет информацией и интересно ее преподносит, были с дочерью 13 лет, которой также очень понравилась экскурсия!
Е
Евгений
3 мая 2025
Гид Александр - профессионал и очень внимательный человек. Рекомендуем 👍
В
Вадим
2 апр 2025
Очень понравилась экскурсия! Юлия огромный молодец!) очень интересно рассказывает. Однозначно будем советовать друзьям приехать в Зарайск и взять экскурсию с Юлией)
Екатерина
Екатерина
17 мар 2025
16 марта побывали на обзорной экскурсии по центру Зарайска с гидом Александром. В целом экскурсией остались довольны, но один момент вызвал всё-таки непонимание: в описании маршрута экскурсии значится пункт «кремль», но, к сожалению, на его территорию мы не попали, хотя маршрут начинался от его стен, если можно так сказать. Конечно, странно, что Александр обошёл Кремль стороной.
М
Марина
23 фев 2025
23 февраля были в Зарайске. Экскурсовод Александр провел чудесную, познавательную экскурсию-прогулку по городу. Спасибо, все очень понравилось. Еще и порекомендовал ресторан, который прям был нужен. 😊

Входит в следующие категории Зарайска

