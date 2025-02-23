Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Затем перебросим мост в 16 век, когда при Василии III возвели каменный Зарайский кремль — самый маленький в России и один из 12 сохранившихся»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Зарайск: древний город и его история
Откройте для себя древний Зарайск и его уникальный кремль. Узнайте о чудесах и великих личностях, связанных с этим местом
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
«Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск и его деликатесы
Познакомьтесь с древним Зарайском и насладитесь дегустацией местных сыров и медовухи. Уникальная возможность для компаний от 5 человек
Начало: В центре Зарайска
«Экскурсия вокруг стен древнего кремля»
Сегодня в 12:30
23 мар в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 февраля 2025Огромное спасибо
- ААлександр17 февраля 2025Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод.
- ГГалина9 февраля 2025Познавательная экскурсия о развитии города Зарайск с посещением храма на территории Кремля. Узнали много исторических фактов, которые тесно переплетаются с житием святых. Спасибо за проведённую экскурсию
- ЕЕвгения12 января 2025Экскурсовод Юлия, просто замечательная! Мне кажется, она волновалась, как будет проходить экскурсия больше, чем мы)))! всë пояснила, всë рассказала, где
- ММария11 января 2025С нами была экскурсовод Юлия. Все было здорово, интересно и при этом Юлия заботилась о том, чтобы нам было комфортно, предлагала варианты куда зайти погреться, так как прогулка была зимой.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Кремль»
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