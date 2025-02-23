Экскурсии по Кремлю Зарайска

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Зарайске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Предания древнего Зарайска
Пешая
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
«Затем перебросим мост в 16 век, когда при Василии III возвели каменный Зарайский кремль — самый маленький в России и один из 12 сохранившихся»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Большие тайны самого маленького кремля на Руси
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Зарайск: древний город и его история
Откройте для себя древний Зарайск и его уникальный кремль. Узнайте о чудесах и великих личностях, связанных с этим местом
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
«Место это действительно уникальное — ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск и его деликатесы
Познакомьтесь с древним Зарайском и насладитесь дегустацией местных сыров и медовухи. Уникальная возможность для компаний от 5 человек
Начало: В центре Зарайска
«Экскурсия вокруг стен древнего кремля»
Сегодня в 12:30
23 мар в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Предания древнего Зарайска
    Огромное спасибо
  • А
    Александр
    17 февраля 2025
    Большие тайны самого маленького кремля на Руси
    Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод.
  • Г
    Галина
    9 февраля 2025
    Большие тайны самого маленького кремля на Руси
    Познавательная экскурсия о развитии города Зарайск с посещением храма на территории Кремля. Узнали много исторических фактов, которые тесно переплетаются с житием святых. Спасибо за проведённую экскурсию
  • Е
    Евгения
    12 января 2025
    Предания древнего Зарайска
    Экскурсовод Юлия, просто замечательная! Мне кажется, она волновалась, как будет проходить экскурсия больше, чем мы)))! всë пояснила, всë рассказала, где
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    перекусить перед экскурсией, где запарковаться, где погреться. Сама экскурсия великолепная, человек мало того, что со знанием дела, ещё и с огромной любовью к своему городу! Это чувствуется и передаëтся нам экскурсантам. Спасибо огромное за доставленное удовольствие, обязательно буду рекомендовать!

  • М
    Мария
    11 января 2025
    Предания древнего Зарайска
    С нами была экскурсовод Юлия. Все было здорово, интересно и при этом Юлия заботилась о том, чтобы нам было комфортно, предлагала варианты куда зайти погреться, так как прогулка была зимой.

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Кремль»

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  2. Водонапорная башня
  3. Зарайский кремль
  4. Торговые Ряды
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
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Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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