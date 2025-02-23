читать дальше перекусить перед экскурсией, где запарковаться, где погреться. Сама экскурсия великолепная, человек мало того, что со знанием дела, ещё и с огромной любовью к своему городу! Это чувствуется и передаëтся нам экскурсантам. Спасибо огромное за доставленное удовольствие, обязательно буду рекомендовать!

Экскурсовод Юлия, просто замечательная! Мне кажется, она волновалась, как будет проходить экскурсия больше, чем мы)))! всë пояснила, всë рассказала, где