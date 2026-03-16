На лёгком променаде вы узнаете любопытные факты о городе и его особенностях, погрузитесь в исторический контекст и услышите местные легенды и предания. Вам предстоит искать объекты, решать задачи и вести фотофиксацию. А небольшое соперничество и командный дух добавят азарта!
Описание квеста
- Ведущий расскажет вам о городе и предложит включиться в игру.
- Вы будете рассматривать фотографии начала 20 века, исторические карты и краеведческий текст.
- Научитесь ориентироваться на местности, анализировать события и даты.
- Найдёте соответствия и угадаете современный вид некоторых объектов.
- В финале окажетесь у старинной водонапорной башни, разгадаете загадки, головоломки и ребусы.
- После прогулки получите сувениры на память, а команда-победитель — главный приз.
Маршрут квеста
- Торговые ряды — зарайский торг.
- Ансамбль зарайского кремля и его башни с разных сторон (снаружи).
- Площадь Революции, бывшая Троицкая площадь и памятник павшим воинам, часовня Александра Невского.
- Троицкий храм.
- Облупская площадь.
- Улица Красноармейская с театральным музеем, постоялым двором и знаменитой булочной — уголки купеческого быта.
- Промышленные корпуса в историческом центре.
- Зарайская женская гимназия.
- Храм Ильи Пророка.
- Дом последнего дореволюционного головы.
- Реальное училище для мальчиков.
Организационные детали
- Квест-прогулка идеально подходит для нескольких семей и группы до 10 человек или более. Возраст участников от 7 лет до 90.
- В стоимость включены все методологические материалы, небольшие подарки участникам и специальный приз команде-победителю.
- Квест можно провести для большего числа участников. Детали уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вечного огня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 866 туристов
Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. С 2017 года провожу экскурсии для жителей и гостей города. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В прошедшие выходные побывали в Зарайске. Для знакомства с городом выбрали квест-прогулку "Разгадать тайны Зарайска" с Юлией. Экскурсия восхитительна. Юлия профессионал своего дела: доступно, интересно, увлекательно познакомила нас с историей этого замечательного города. 2,5 часа пролетели,. как одно мгновение. Желаем Юлии интересных экскурсий, а Зарайску - процветания!!!
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