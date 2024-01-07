2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Попробуй Зарайск на вкус
Начало: ул. Советская, у памятника павшим воинам
Расписание: любой день, кроме понедельника и воскресенья
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Зарайск: древний город и его уникальный кремль
Познакомьтесь с Зарайском, его кремлем и историей Николая Чудотворца. Дегустация сыров и медовухи сделает ваш день незабываемым
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Индивидуальная экскурсия в конный клуб «Ангел» подарит вам уникальную возможность познакомиться с лошадьми и посетить Зарайский кремль
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 января 2024Были в Зарайске 5 января с семьёй. Выбрали экскурсию обзорную по Кремлю и поездку на сыроварню. Но оказалось, что в
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