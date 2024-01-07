Необычные экскурсии по Зарайску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Зарайске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Попробуй Зарайск на вкус
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Попробуй Зарайск на вкус
Начало: ул. Советская, у памятника павшим воинам
Расписание: любой день, кроме понедельника и воскресенья
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Зарайск: древний город и его уникальный кремль
Познакомьтесь с Зарайском, его кремлем и историей Николая Чудотворца. Дегустация сыров и медовухи сделает ваш день незабываемым
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: С понедельника по субботу в 11:00
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
5 000 за всё до 7 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
На автобусе
Конные прогулки
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Индивидуальная экскурсия в конный клуб «Ангел» подарит вам уникальную возможность познакомиться с лошадьми и посетить Зарайский кремль
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 января 2024
    Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
    Были в Зарайске 5 января с семьёй. Выбрали экскурсию обзорную по Кремлю и поездку на сыроварню. Но оказалось, что в
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    новогодние каникулы Сыроварня гостей не принимает, т к в эти дни проводят дегустации сыров в магазине. Но наш гид Ольга смогла договориться с хозяйкой, которая больше часа нам рассказывала и о процессе производства и ответила на все наши многочисленные вопросы. Дегустация была индивидуальной, а сыры очень вкусными! После этого в магазине мы смогли купить сыры, которые понравились! Получилось экскурсия в Зарайск и вкусной и полезной! Теперь о полезной части экскурсии с нашим гидом Ольгой. Услышали много интересного об истории Зарайска и Кремля. Особенно интересно будет тем, кто любит посещать Храмы и Церкви! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Необычные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Попробуй Зарайск на вкус
  2. Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
  3. Познайте удивительный мир лошадей в конном клубе «Ангел»
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Торговые Ряды
  2. Зарайский кремль
  3. Водонапорная башня
  4. Дом-музей А. С. Голубкиной
  5. Кремль
  6. Ильинский храм
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в июле 2024
Сейчас в Зарайске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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