Что вас ожидает

Вы подниметесь по винтовой лестнице Водонапорной башни и выйдете на смотровую площадку с роскошным видом на город.

Посмотрите с высоты на Зарайский кремль — самый маленький в России. Узнаете историю его строительства и связанные с ним легенды.

Оцените регламентную планировку города. Насладитесь видами на бескрайние поля, старинные храмы и современный город.

Организационные детали