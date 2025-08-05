Водонапорная башня - это не только символ Зарайска, но и уникальная возможность увидеть город с высоты.
Посетители поднимутся по винтовой лестнице на смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы. С высоты можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды на Зарайск
- 🏰 История Зарайского кремля
- 📜 Легенды и факты
- 🎟️ Билеты включены
- 👨🏫 Профессиональный гид
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Водонапорная башня
- Зарайский кремль
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы подниметесь по винтовой лестнице Водонапорной башни и выйдете на смотровую площадку с роскошным видом на город.
Посмотрите с высоты на Зарайский кремль — самый маленький в России. Узнаете историю его строительства и связанные с ним легенды.
Оцените регламентную планировку города. Насладитесь видами на бескрайние поля, старинные храмы и современный город.
Организационные детали
- Билеты на Водонапорную башню оплачиваются дополнительно — 250 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Маргарита — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 19075 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нелли
5 авг 2025
все понравилось, рекомендую:)
