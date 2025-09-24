Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска
Погрузитесь в атмосферу древнего Зарайска, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте о местных легендах и традициях в увлекательной форме
Начало: У водонапорной башни
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
12 окт в 10:00
19 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
