Дух старой Европы, янтарные сокровища и балтийские пейзажи — в этом маршруте мы собрали самые колоритные символы Калининградского края.
Вы откроете секреты солнечного камня в поселке Янтарный, побываете на самом чистом пляже России, полюбуетесь морем в Филинской бухте, ощутите очарование курортного Светлогорска и познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском.
Вы откроете секреты солнечного камня в поселке Янтарный, побываете на самом чистом пляже России, полюбуетесь морем в Филинской бухте, ощутите очарование курортного Светлогорска и познакомитесь с самым западным городом России — Балтийском.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Балтийск — город российский, город флотский Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в XVII веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста. Город солнечного камня Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете все о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награжденный Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла. Балтийские пейзажи — Филинская бухта По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье. Светлогорск: чудо у моря После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сделать замечательные фотографии. Важная информация: Маршрут Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска. Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный Следующая остановка — Филинская бухта. И крайняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск.
пн ср пт сб 8-45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- "Обед по меню (предлагает и организует гид), Можно обедать на свое усмотрение, времени достаточно, точек питания много", " Катание на катере по акватории Балтийска
- От 600р/чел.
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 15, «Евроспар»
Когда и сколько длится?
Когда: пн ср пт сб 8-45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Гид организует для вас обед в кафе по меню (по желанию). Можно взять перекус с собой или воспользоваться альтернативными точками питания
- Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды
- Организуем возможность прогулки на катере по акватории Балтийска. Стоимость от 600р/чел
- Посещение Филинской бухты возможно только при благоприятной погоде
- По всем вопросам пишите нам, мы обязательно ответим в вечернее время
- Гид уточнит накануне поездки точный адрес посадки, цвет,марку, госномер автомобиля, время отправления
- Обратите внимание, актуальное время отправления на экскурсию может отличаться от указанного в билете с разницей в 30-40 минут в сторону увеличения. Об этом вам тоже сообщит гид
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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