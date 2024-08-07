Описание экскурсии

Что вас ожидает: Балтийск — город российский, город флотский Вы отправитесь с нами в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской город Балтийск. Осмотрите главную набережную с пришвартованными действующими кораблями ВМФ России, полюбуетесь Балтийской косой с Елизаветинского форта и узнаете, почему Великая императрица увековечена в бронзе именно здесь. Прогуляетесь по Русской набережной, прекрасному пляжу, на котором почти круглогодично можно отыскать янтарные слезы подводной богини Юрате. Познакомитесь с величественной крепостью в виде 5-и конечной звезды, построенной в XVII веке шведами и узнаете о целях визита Петра I со свитой Балтийского форпоста. Город солнечного камня Далее мы отправимся в Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы посетите настоящее янтарное производство и из первых уст узнаете все о процессе добычи и обработки янтаря, с возможностью приобрести янтарные изделия и сувениры прямо от производителя. Осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж, награжденный Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла. Балтийские пейзажи — Филинская бухта По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты и сделаете отличные кадры с видом на побережье. Светлогорск: чудо у моря После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сделать замечательные фотографии. Важная информация: Маршрут Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска. Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный Следующая остановка — Филинская бухта. И крайняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск.