Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска

Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Оба города не зря так популярны: вы также попадете под их обаяние на этой экскурсии.

Мы покажем вам самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн.

А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское море со смотровой площадки!
3.8
5 отзывов
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город солнечного камня

Первый в программе — небольшой городок Янтарный. Как появился этот курорт и чем живёт сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждёт знакомство с историей города в целом и в деталях. Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью. Затем вы посетите производство янтаря, где узнаете всё про обработку этого камня, и даже пощупаете самородки. А ещё мы заглянем на пляж, который входит в список самых чистых пляжей мира!

Ламповый городок

А после — курорт Светлогорск, такой зелёный, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города, водонапорной Башни 1907 года. Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море. Вдобавок у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается только обед
  • В Светлогорске после пешеходной экскурсии у вас будет более 1 часа свободного времени для самостоятельных прогулок и обеда

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 750 ₽
Дети до 18 лет1 690 ₽
Пенсионеры1 690 ₽
Студенты1 690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
Кирилл
10 июня 2024
Хорошая экскурсия, отличный гид Арина, хорошая организация. Единственный момент - завозят на производство янтаря - это частная компания, которая только обрабатывает янтарь. Это не про добычу. Надо иметь ввиду. Показалось, что и цены в магазине при производстве не самые низкие. При желании эту часть можно и пропустить, оставшись на прекрасном пляже Янтарного.
Экскурсию рекомендую!
Е
1 июня 2024
Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска. Везде "Галопом по Европам". Автобусные экскурсии всегда такие. Общее представление получили, спасибо.
Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска.
Ю
29 мая 2024
Категорически не понравилось кардинальное изменение маршрута и время начала экскурсии(накануне). И форма изложения материала.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Проведенное внутреннее расследование показало, что
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программа экскурсии была выполнена в полном объеме, согласной заявленной на сайте. Мы обязательно учтем все замечания и примем соответствующие меры. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями.

Ю
27 мая 2024
Добрый день! Экскурсия не понравилась, это касается и организации и содержания. Экскурсия в Светлогорске, Янтарном и по ходу движения автобуса -не понравились. Рассказ экскурсовода был скучен и скомкан, перепрыгивал с
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одного на другое, мысли свои излагал путанно, рубленными фразами, больше был похож просто на сопровождающего. Милый, но скучный.
Были изменения в организации (для нас очень важные), что касалось места и времени начала экскурсии -нам сообщили об этом накануне вечером. Нас повезли в Калининград из Зеленоградска на миниавтобусе, хотя при покупке этой экскурсии, мы этот момен уточняли, было не комфортно стоять в пробках, ждать час!!! в Калиниграде большой автобус. Мы покупали экскурсию с началом (по времени) комфортным для себя, время перенесли на гораздо ранее, что было совершенно не удобно, мы едва успели позавтракать в отеле, спешили добраться на такси до места сбора. Итог- нам не понравилась организация экскурсии и манера изложения эскурсовода, рассказ его малоинформативен и скучен. 🤷‍♀️

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас за обратную связь! Нам очень жаль, что экскурсия не соотвествовала вашим ожиданиям.

Проведено внутреннее расследование по данному инциденту.
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Ваши комментарии по качеству подаваемой информации от экскурсовода и организации поездки учтены, приняты соответствующие меры. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями.

Я
19 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, погуляли по Янтарному, были на пляже, походили босиком по песочку, помочили ноги в Балтике, погода была великолепная, были на экскурсии по производству янтаря. В Светлогорске красиво, много
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зелени, но и туристов многовато. Туда надо ехать еще отдельно, чтобы побольше было времени на изучение этого коасивого городка. Спасибо гиду Ивану за интересный рассказ, внимательное отношение к каждому, за веселый и спокойный нрав.

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