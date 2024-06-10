Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Оба города не зря так популярны: вы также попадете под их обаяние на этой экскурсии.
Мы покажем вам самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн.
А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское море со смотровой площадки!
3.8
5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Город солнечного камня
Первый в программе — небольшой городок Янтарный. Как появился этот курорт и чем живёт сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждёт знакомство с историей города в целом и в деталях. Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью. Затем вы посетите производство янтаря, где узнаете всё про обработку этого камня, и даже пощупаете самородки. А ещё мы заглянем на пляж, который входит в список самых чистых пляжей мира!
Ламповый городок
А после — курорт Светлогорск, такой зелёный, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города, водонапорной Башни 1907 года. Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море. Вдобавок у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается только обед
В Светлогорске после пешеходной экскурсии у вас будет более 1 часа свободного времени для самостоятельных прогулок и обеда
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 71513 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. читать дальше
Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
3
–
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2
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Кирилл
10 июня 2024
Хорошая экскурсия, отличный гид Арина, хорошая организация. Единственный момент - завозят на производство янтаря - это частная компания, которая только обрабатывает янтарь. Это не про добычу. Надо иметь ввиду. Показалось, что и цены в магазине при производстве не самые низкие. При желании эту часть можно и пропустить, оставшись на прекрасном пляже Янтарного. Экскурсию рекомендую!
Е
Екатерина
1 июня 2024
Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска. Везде "Галопом по Европам". Автобусные экскурсии всегда такие. Общее представление получили, спасибо.
Ю
Юлия
29 мая 2024
Категорически не понравилось кардинальное изменение маршрута и время начала экскурсии(накануне). И форма изложения материала.
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Проведенное внутреннее расследование показало, что читать дальше
программа экскурсии была выполнена в полном объеме, согласной заявленной на сайте. Мы обязательно учтем все замечания и примем соответствующие меры. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями.
Ю
Юлия
27 мая 2024
Добрый день! Экскурсия не понравилась, это касается и организации и содержания. Экскурсия в Светлогорске, Янтарном и по ходу движения автобуса -не понравились. Рассказ экскурсовода был скучен и скомкан, перепрыгивал с читать дальше
одного на другое, мысли свои излагал путанно, рубленными фразами, больше был похож просто на сопровождающего. Милый, но скучный. Были изменения в организации (для нас очень важные), что касалось места и времени начала экскурсии -нам сообщили об этом накануне вечером. Нас повезли в Калининград из Зеленоградска на миниавтобусе, хотя при покупке этой экскурсии, мы этот момен уточняли, было не комфортно стоять в пробках, ждать час!!! в Калиниграде большой автобус. Мы покупали экскурсию с началом (по времени) комфортным для себя, время перенесли на гораздо ранее, что было совершенно не удобно, мы едва успели позавтракать в отеле, спешили добраться на такси до места сбора. Итог- нам не понравилась организация экскурсии и манера изложения эскурсовода, рассказ его малоинформативен и скучен. 🤷♀️
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, благодарим Вас за обратную связь! Нам очень жаль, что экскурсия не соотвествовала вашим ожиданиям.
Проведено внутреннее расследование по данному инциденту. читать дальше
Ваши комментарии по качеству подаваемой информации от экскурсовода и организации поездки учтены, приняты соответствующие меры. Будем рады видеть Вас на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями.
Я
Янина
19 мая 2024
Экскурсия очень понравилась, погуляли по Янтарному, были на пляже, походили босиком по песочку, помочили ноги в Балтике, погода была великолепная, были на экскурсии по производству янтаря. В Светлогорске красиво, много читать дальше
зелени, но и туристов многовато. Туда надо ехать еще отдельно, чтобы побольше было времени на изучение этого коасивого городка. Спасибо гиду Ивану за интересный рассказ, внимательное отношение к каждому, за веселый и спокойный нрав.
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