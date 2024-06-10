Оба города не зря так популярны: вы также попадете под их обаяние на этой экскурсии. Мы покажем вам самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн. А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское море со смотровой площадки!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город солнечного камня

Первый в программе — небольшой городок Янтарный. Как появился этот курорт и чем живёт сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждёт знакомство с историей города в целом и в деталях. Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью. Затем вы посетите производство янтаря, где узнаете всё про обработку этого камня, и даже пощупаете самородки. А ещё мы заглянем на пляж, который входит в список самых чистых пляжей мира!

Ламповый городок

А после — курорт Светлогорск, такой зелёный, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города, водонапорной Башни 1907 года. Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море. Вдобавок у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед.

Организационные детали