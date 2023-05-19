Кёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. В рамках экскурсии мы пройдемся по уникальным оборонительным сооружениям города.
Перед вами предстанут городские укрепления, бастионы и казармы, форты №5 и №3 и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят прусских королей.
Перед вами предстанут городские укрепления, бастионы и казармы, форты №5 и №3 и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят прусских королей.
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Что вас ожидает:
- Королевские ворота
- Бастион «Грольман» (сер. XIX в.)
- Оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848 гг.)
- Бастион «Обертайх» (сер. XIX в.)
- Росгартенские ворота (1852 г.)
- Оборонительная башня «Дона» (1852 г.)
- Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I» (посещение)
- Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» (посещение)
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Описание
На страже КёнигсбергаКёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.
Начинаем знакомство с фортификационными сооружениями Кенигсберга: «Фридланские», «Королевские» ворота, «Росгартенские» ворота, оборонительные сооружения Казармы «Кронпринц» и бастион «Грольман», башня «Дона» (ныне музей Янтаря). Это не просто оборонительные сооружения и бастионы, а целые города под землёй: с подземными этажами, автомобильными дорогами внутри холмов, винтовыми и маршевыми лестницами, потайными ходами, комнатами и колодцами. Королевский фортДалее мы посетим форт № 3 «Король Фридрих-Вильгельм I». Один из двенадцати основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга», построен в 1879 году. Он не просто первый, но и самый большой форт в Кёнигсберге. В настоящее время прилегающая территория благоустроена, рядом находится братская могила советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга.
Мы завершим наше знакомство с сооружениями Кенигсберга, отправившись в форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», который представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до пяти метров. Авиация и артиллерия были практически бессильны при взятии этого форта, окруженного глубоким водным рвом и минными полями. В настоящее время посетители могут ознакомиться с историей создания фортового пояса, осмотреть выставку боевой техники.
По пятницам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Входные билеты в форт №3 и форт №5
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии с Вами свяжется менеджер для предоставления доп. информации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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