  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»

4.3
3 отзыва
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»

Что вы увидите

  • Форт No3
Предлагаем увлекательный маршрут, окутанный легендами о подземном Кёнигсберге.
Вполне возможно, что всё это правда: «Под Кёнигсбергом есть громадные подземелья. Древние форты соединены с современными командными пунктами туннелями. Они ведут также к важнейшим загородным объектам — подземным мастерским и заводам, госпиталям и нефтехранилищам. Многочисленные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»
Во время экскурсии 🧭 мы узнаем историю 📖 Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок 🏰 был связан тайными туннелями с другими важными объектами города. Воочию увидим мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, так же полного тайн. Пройдемся темными лабиринтами его коридоров. Форт впечатляет размерами — ведь это самый большой из всех 15 фортов Кёнигсберга.
Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • входные билеты на форт №3.
Начало и место завершения
🚩 г. Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юнона
Юнона
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

Юнона проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
1 000
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
143 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска«История Кёнигсберга-Калининграда»(08:45 и 15:45)
900
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска«История Кёнигсберга-Калининграда»(08:45 и 15:45)
24 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска: По следам Янтарной комнаты (Балтийск—Янтарный)
1 600
9 часов
Экскурсия из Зеленоградска: По следам Янтарной комнаты (Балтийск—Янтарный)
14 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
1 800
11 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
10 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Янтарное побережье» Янтарный+Светлогорск
1 600
10 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Янтарное побережье» Янтарный+Светлогорск
6 отзывов
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
350
2 часа
Экскурсия по Зеленоградску "Путешествие в Кранц"
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
2 990
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
16 отзывов
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
7500
6 750
5 часов
Природа и легенды Куршской косы
6 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Зеленоградска, Светлогорска или Пионерского
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
250
2 часа
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
6 отзывов
Все краски Куршской косы
5 200
8 часов
Все краски Куршской косы
2 отзыва
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
2 990
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
2 отзыва
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
Велопрогулка по Куршской косе с историком
6 500
2 часа
Велопрогулка по Куршской косе с историком
2 отзыва
Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»