Это путешествие в мир подземных галерей, казематов и военной истории города.
На экскурсии вы познакомитесь с мощной системой обороны Восточной Пруссии: увидите Росгартенские ворота, башню Дона, казармы «Кронпринц», бастион Грольман и посетите два легендарных форта — № 1 «Штайн» и № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III».
На экскурсии вы познакомитесь с мощной системой обороны Восточной Пруссии: увидите Росгартенские ворота, башню Дона, казармы «Кронпринц», бастион Грольман и посетите два легендарных форта — № 1 «Штайн» и № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Росгартенские ворота — один из символов фортификационного Кёнигсберга.
- Башню «Дона» (ныне Музей янтаря) и оборонительные сооружения вокруг неё.
- Казармы «Кронпринц» — масштабный военный комплекс с подземными уровнями.
- Бастион «Грольман» — часть городских укреплений 19 века.
- Форт №1 «Штайн» с водным рвом, земляными валами и двухэтажной казармой.
- Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III» — одна из самых неприступных крепостей города.
И узнаете:
- почему форт №1 сохранился лучше других.
- как проходили штурмы города и почему форт №5 считался практически неприступным.
- какие тайны скрывают подземные уровни фортификационных сооружений.
- и многое другое.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе.
- С вами будет гид из нашей команды.
в пятницу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2100 ₽
|Школьники
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Крепости и форты Кёнигсберга (из Зеленоградска)»
Индивидуальная
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Экскурсия по мотивам жизненных историй - для взрослых и детей
Начало: У здания ж/д вокзала
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
Форты и бастионы Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная 15, ориентир: гл. вх...
Расписание: Ежедневно из Зеленоградска
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1790.10 ₽
1989 ₽ за человека
-
25%
Групповая
По фортам Калининграда - из Зеленоградска
Исследовать старинные укрепления "Штайн" и "Дёнхофф" и окунуться в военную историю Кёнигсберга
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2000 ₽
2666 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт из Зеленоградска
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На ул. Окружная 15 Около входа в супермаркет «Спар...
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 08:30
5000 ₽ за человека
2200 ₽ за человека