Маршрут

Форт №11 (Денхофф) — Фридландские ворота — Королевские ворота — бастион «Грольман» — казарма «Кронпринц» — бастион «Обертайх» — башня Дона и Росгартенские ворота — башня Врангеля

Форт Денхофф

Знакомство с оборонительным кольцом Кёнигсберга мы начнём с самого аутентичного и сохранившегося форта Кёнигсберга — Денхофф (№11). Нас ждёт экскурсия ⛳ с профессиональным гидом. Узнаем историю 📖 форта, посетим его пропитанные тайнами подземные лабиринты, увидим множество исторических артефактов. После прогулки у нас будет достаточно свободного времени. Успеем сделать яркие фото, а также выпить 🍹 кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта.

Увлекательное знакомство с городом–крепостью

Далее нас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по ключевым военно–оборонительным местам города–крепости. Услышим историю 📖 главной визитной карточки города — Королевских ворот, где нас ждёт остановка и свободное время для фото. Увидим величественные бастионы Обертайх и Грольман, а также казарму Кронпринц, Фридландские ворота, башню Врангеля. В ходе экскурсии 🧭 вас ждёт подробный рассказ об истории 📖 Кёнигсберга от основания и до штурма. А в конце нашего путешествия во времени мы сделаем остановку и предусмотрим свободное время у одного из самых посещаемых мест города — Росгартенских ворот и Башни Дона.