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Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
Отправляйтесь с нами на экскурсию ⛳, чтобы услышать военно–оборонительную историю 📖 Кёнигсберга, прогуляться 👣 и ощутить дух внутри фортификационных сооружений XIX века, узнать тайны и увидеть ключевые локации города крепости.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 090 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Что вы увидите

  • Форт №11 (Денхофф)
  • Фридландские ворота
  • Королевские ворота
  • бастион «Грольман»
  • казарма «Кронпринц»
  • бастион «Обертайх»
  • Башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Башня Врангеля
Маршрут
Форт №11 (Денхофф) — Фридландские ворота — Королевские ворота — бастион «Грольман» — казарма «Кронпринц» — бастион «Обертайх» — башня Дона и Росгартенские ворота — башня Врангеля
Форт Денхофф
Знакомство с оборонительным кольцом Кёнигсберга мы начнём с самого аутентичного и сохранившегося форта Кёнигсберга — Денхофф (№11). Нас ждёт экскурсия ⛳ с профессиональным гидом. Узнаем историю 📖 форта, посетим его пропитанные тайнами подземные лабиринты, увидим множество исторических артефактов. После прогулки у нас будет достаточно свободного времени. Успеем сделать яркие фото, а также выпить 🍹 кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта.
Увлекательное знакомство с городом–крепостью
Далее нас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по ключевым военно–оборонительным местам города–крепости. Услышим историю 📖 главной визитной карточки города — Королевских ворот, где нас ждёт остановка и свободное время для фото. Увидим величественные бастионы Обертайх и Грольман, а также казарму Кронпринц, Фридландские ворота, башню Врангеля. В ходе экскурсии 🧭 вас ждёт подробный рассказ об истории 📖 Кёнигсберга от основания и до штурма. А в конце нашего путешествия во времени мы сделаем остановку и предусмотрим свободное время у одного из самых посещаемых мест города — Росгартенских ворот и Башни Дона.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • входной билет в форт Денхофф: 250р. для взрослых
  • 130р. для школьников
  • студентов и пенсионеров
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10.
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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